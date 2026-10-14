'Si un inquilino no paga, se le desahucia': Montse Mínguez rompe el mensaje de Sánchez al apoyar a su pareja 'gran tenedor'

Estas declaraciones evidencian contradicciones internas en el discurso del PSOE y del Gobierno respecto a la política de vivienda y los desahucios de cara a las próximas elecciones.

La portavoz socialista calificó el negocio de su pareja como una empresa familiar legal y rechazó que se le considere un 'fondo buitre', argumentando que opera con capital nacional.

Mínguez justificó la actividad de su pareja, Sergi Vélez, al frente del holding inmobiliario Nest Capital, al que definió como un 'gran tenedor' con al menos 30 pisos en alquiler.

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, defiende que se desahucie a los inquilinos que no pagan, contradiciendo el mensaje de Pedro Sánchez de que no habrá desahucios.

Cuatro días después de que Pedro Sánchez prometiera que no habrá "ningún desahucio" en lo que queda de legislatura, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, explicó en qué casos sí los habrá: cuando "el inquilino no paga".

Lo hizo este martes en Antena 3 para defender a su pareja, Sergi Vélez, al que ella misma acabó definiendo como "gran tenedor".

Vélez está al frente de Nest Capital, un holding inmobiliario de Lérida con al menos 30 pisos en alquiler.

Para ella, el negocio de Vélez es "una empresa familiar que se dedica al alquiler y cumple con la legalidad".

Y "si hay un inquilino que no paga, se le desahucia", zanjó.

Todos cumplen con la legalidad, Sra. Mínguez, y lo cierto es que su pareja, con o sin pequeña empresa, ha hecho de la vivienda su forma de vida. Y si su pareja, a través de su empresa, ha desahuciado a familias, no se diferencia nada del resto. A la familia desahuciada le da igual que la empresa tenga capital nacional o extranjero. Hipocresía nivel dios. — Marta de Pedro 🇪🇸 (@Martadpp) October 13, 2026

Sus palabras rompen el discurso de Sánchez y le enmiendan la plana en uno de los ejes de su precampaña: la vivienda.

El pasado viernes, en una entrevista con eldiario.es, el presidente del Gobierno prometió que "no se va a producir ningún desahucio en lo que queda de legislatura".

Y anunció que aspira a una mayoría para que tras el 29-N "tampoco haya desahucios".

Sánchez hizo esa promesa tras la muerte de Maricarmen Abascal, la vecina del Retiro de 87 años que falleció en el hospital dos semanas después de ser desalojada de la casa en la que había vivido 70 años.

El Gobierno ha hecho de aquel caso el símbolo de su ofensiva contra los "fondos buitre". De hecho el PSOE ha planteado las elecciones como una disyuntiva entre "la gente o los fondos buitre".

Y el Gobierno ha repartido esa etiqueta de "fondo buitre" con generosidad.

Por ejemplo, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se la puso a Urbagestión, la dueña del piso de Maricarmen, cuando Urbagestión tiene una sola vivienda en propiedad.

Cuando le preguntaron si era exactamente un "fondo buitre", Rodríguez dijo que "tal vez no fuera un fondo, pero es una pyme buitre, muy carroñera".

Nest Capital, el holding de la pareja de Mínguez, tiene al menos 30 pisos en alquiler. Con la vara de medir del Gobierno, el negocio de Vélez debería ser al menos igual de "carroñero".

Mínguez, sin embargo, usó otra definición de "fondo buitre". A su juicio, se trata de "dinero extranjero que compra edificios enteros para expulsar a la gente de su casa".

Es una definición que deja fuera al holding de su pareja. Y también a Urbagestión, la "pyme buitre" de la ministra.

"Cumplimos la ley"

En un momento de la entrevista, cuando estaba hablando del negocio de su pareja, a Mínguez se le escapó un plural: "Cumplimos la ley".

Pero enseguida rectificó con un impersonal "se cumple la ley".

No está claro si fue un simple lapsus o si la portavoz se incluyó sin querer en el negocio de su pareja, al que ella misma llama "empresa familiar".

Según Montse Mínguez, su pareja paga sus "impuestos" y cumple la Ley de Vivienda que se aplica en Cataluña.

Y también paga el "impuesto de donaciones", dijo, pero sin aclarar a qué donaciones se refería ni entre quiénes se hicieron.

"Este es el modelo de sociedad que nos estamos jugando el 29 de noviembre", sentenció. Lo que no aclaró es cuál de los dos modelos: el de "ningún desahucio" o el de "si no paga, se le desahucia".