El Gobierno se enreda con la invasión naval marroquí: para Bolaños "no es habitual", para el delegado de Ceuta "es rutinario"

El Ejecutivo niega la existencia de pruebas que vinculen la entrada masiva de migrantes con la incursión de los buques marroquíes.

El silencio oficial sobre la presencia naval se justifica en el carácter reservado de los asuntos de Seguridad Nacional.

Félix Bolaños admite que el incidente no fue habitual pero se resolvió de forma ágil, mientras el delegado en Ceuta lo tilda de rutina.

El Gobierno ofrece versiones contradictorias sobre la incursión de buques militares marroquíes en Ceuta a finales de julio.

El Gobierno ofrece versiones difícilmente compatibles sobre la incursión de buques de guerra marroquíes en aguas de Ceuta coincidiendo con la entrada masiva de inmigrantes a finales de julio.

Los días 30 y 31 de ese mes, mientras miles de personas entraban en Ceuta por el espigón del Tarajal, buques de guerra de la Marina Real marroquí se adentraron en aguas españolas.

El Gobierno nunca lo hizo público. El episodio ha trascendido por la prensa y Pedro Sánchez lo confirmó el lunes, coincidiendo con la Fiesta Nacional.

Este miércoles, el ministro Félix Bolaños y el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, David de la Encina, han descrito el incidente en términos opuestos.

Bolaños, titular de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, ha reconocido en una entrevista en laSexta que la presencia de los buques "no es habitual", aunque la ha reducido a un episodio "muy concreto, muy específico" que, según él, "se resolvió de manera muy ágil".

Muy distinta es la versión de De la Encina, el nuevo delegado del Gobierno en Ceuta, que ha utilizado el término "normalidad" para referirse a la presencia de esos barcos.

Según ha explicado, la Delegación de Marina le traslada que el 30 de julio había "dos patrulleras, las habituales", una en la bahía norte y otra en la bahía sur.

Se trata, ha precisado, de unidades de la Marina marroquí con base en esas aguas, que "patrullan con normalidad", igual que la Armada española en las suyas.

Ha añadido que "puntualmente" navegaba también por la zona "una fragata en aquel momento".

Su relato choca con el del propio Sánchez, que el lunes definió aquellas jornadas como "muy intensas y muy difíciles" y reveló que hubo interlocución a alto nivel entre las fuerzas armadas de ambos países.

A estas versiones se suma la de la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, que este martes calificó la entrada de "hecho puntual" y aseguró que se resolvió "con la más absoluta normalidad entre dos países en el marco de sus relaciones de buena vecindad".

Tampoco cuadra con la cronología que el episodio se resolviera "de manera muy ágil", como sostiene Bolaños, porque la incursión se prolongó desde el 30 y 31 de julio hasta el 6 de agosto.

¿Y por qué el Gobierno no informó sobre ello? Bolaños ha justificado el silencio del Gobierno en el "carácter reservado" de los asuntos de seguridad nacional, que a su juicio "no son cuestiones que se hayan de hacer públicas".

Pedro Sánchez omitió este episodio cuando compareció en el Congreso el pasado 3 de septiembre para dar explicaciones sobre la crisis de Ceuta.

El presidente aseguró que el Gobierno no tenía pruebas de que las autoridades marroquíes hubieran diseñado o ejecutado la entrada masiva de inmigrantes.

"A día de hoy nadie ha aportado pruebas al Gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes", afirmó Sánchez.

Aquel día, el presidente también anunció que había ordenado desclasificar toda la documentación relativa a la crisis.

Pero ninguno de los 40 documentos de información reservada publicados por el Gobierno el mes pasado menciona la incursión de los buques militares marroquíes.

En la entrevista de este miércoles, Bolaños ha descartado cualquier "relación" entre la entrada masiva y la incursión naval.

Se ha limitado a admitir una "coincidencia temporal" y ha asegurado que el Gobierno no tiene "ningún elemento" que apunte a un vínculo entre esos dos hechos.