El Gobierno sigue alabando a Marruecos y dice que no informó de la incursión naval por ser "un hecho puntual"

Pedro Sánchez no incluyó este suceso en su comparecencia parlamentaria ni en los 40 documentos desclasificados sobre la crisis.

El incidente ocurrió coincidiendo con el asalto masivo de migrantes a la ciudad autónoma a finales del mes de julio.

La ministra portavoz, Elma Saiz, defendió la transparencia de la gestión y destacó las relaciones de "buena vecindad" y la interlocución fluida con Rabat.

El Gobierno restó importancia a la incursión de buques militares marroquíes en aguas de Ceuta definiéndola como un "hecho puntual".

El Gobierno sigue quitando hierro a la incursión de buques militares marroquíes en aguas de Ceuta coincidiendo con el asalto masivo de finales de julio.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Elma Saiz ha repetido hasta en diez ocasiones que se trató de un "hecho puntual".

La ministra portavoz ha defendido que el incidente se resolvió con normalidad y ha vuelto a alabar las "relaciones de buena vecindad con Marruecos".

"Me pregunta usted por un hecho puntual que se resolvió con la más absoluta normalidad entre dos países en el marco de sus relaciones de buena vecindad", ha respondido a los periodistas.

"Total transparencia. Fue un hecho puntual, puntual, que se resolvió con total normalidad por dos países en el marco de unas relaciones de buena vecindad", ha añadido.

La portavoz ha insistido en que fueron "días de muchísima tensión", pero ha vuelto a ensalzar la interlocución con Rabat, que ha calificado de "fluida y constante".

Incursión naval

Esa incursión naval coincidió con el asalto masivo de Ceuta los días 30 y 31 de julio, cuando decenas de miles de personas intentaron entrar en la ciudad autónoma desde Marruecos.

Una fragata de la Marina Real marroquí y varias patrulleras penetraron en aguas de Ceuta.

Sin embargo, Pedro Sánchez omitió este episodio cuando compareció en el Congreso el pasado 3 de septiembre para dar explicaciones sobre la crisis de Ceuta.

El presidente aseguró que el Gobierno no tenía pruebas de que las autoridades marroquíes hubieran diseñado o ejecutado la entrada masiva de inmigrantes.

"A día de hoy nadie ha aportado pruebas al Gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes", afirmó Sánchez ante los diputados.

Aquel día, el presidente también anunció que había ordenado desclasificar toda la documentación relativa a la crisis.

"He dado orden de publicar un dosier con todos los informes, todos", proclamó. Y remató su intervención con una promesa de "absoluta transparencia" para que se conociera la verdad.

Pero ninguno de los 40 documentos de información reservada publicados por el Gobierno el mes pasado menciona la incursión de los buques militares marroquíes.