El Frente Amplio, cada vez más estrecho: Rufián irá con ERC y negocia con Podemos; Mónica García, relegada por Delgado

El PSOE propone al Frente Amplio presentar listas conjuntas al Senado para frenar la posibilidad de que el centro derecha alcance una mayoría cualificada para renovar el Tribunal Constitucional.

Formaciones como Adelante Andalucía y Drago Canarias rechazan integrarse en el proyecto y concurrirán en solitario a las elecciones.

Ada Colau se perfila como la candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, mientras que Más Madrid sitúa a Emilio Delgado como número uno en la capital, desplazando a Mónica García al segundo puesto.

Gabriel Rufián repetirá como cabeza de lista de ERC por Barcelona tras descartar unirse al Frente Amplio y ultima una candidatura conjunta con Podemos en Cataluña.

La unidad de la izquierda vuelve a saltar en mil pedazos. Gabriel Rufián no se ha dejado seducir por el Frente Amplio (el nuevo cascarón de los partidos que integraban Sumar) y repetirá como número 1 de ERC al Congreso de los Diputados por Barcelona.

Pero, aún más trascendente, fuentes de ERC confirmaron este domingo que tienen muy adelantados los contactos para presentar una "candidatura de impacto" junto a Podemos en las cuatro provincias de Cataluña.

Y abrieron la puerta a que la eurodiputada y exministra de Igualdad Irene Montero se incorpore a la candidatura de ERC por Barcelona, haciendo tándem con Rufián.

Si se cierra el acuerdo, además, Gabriel Rufián hará campaña en varios actos de Podemos en el resto de España.

De este modo, el Frente Amplio, que viene a sustituir la marca desgastada de Sumar, pierde una de sus principales bazas: la presencia de Rufián, cortejado por todos, en sus listas.

Una cosa. Yo quiero representar a Esquerra Republicana. Y lo estoy intentando hacer con unas mínimas condiciones para poder enfrentarnos con suficientes garantías y arrestos a lo que viene. Y lo estoy intentando hacer acompañado de otras fuerzas de izquierdas y antifascistas porque esto solos no se gana. Y lo intentaré hasta el final. Y ojalá ERC también lo quiera. Nada más. Y ni voy a entrar en ningún culebrón ni voy a rajar de nadie por mucho que se mienta y por mucho que se filtre. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) October 8, 2026

El portavoz parlamentario de ERC había reafirmado el jueves su intención de liderar un proyecto "con otras fuerzas de izquierdas y antifascistas porque esto solos no se gana".

"Lo intentaré hasta el final", añadió, "y ojalá ERC también lo quiera".

Pero advirtió de que no quiere "entrar en ningún culebrón ni voy a rajar de nadie por mucho que se mienta y por mucho que se filtre".

Desde entonces, ha guardado silencio. Hasta que su formación confirmó este domingo que repetirá como cabeza de lista de ERC por Barcelona.

De forma apenas simbólica, la candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno será la exalcaldesa Ada Colau, pero como número 1 por Barcelona.

Si la vivienda es el principal hilo argumental de la campaña, Colau puede exhibir un largo historial como fundadora y portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, en la crisis inmobiliaria de 2008.

Pero tras su etapa de ocho años como alcaldesa de Barcelona, esta ciudad registra una de las mayores tasas de okupación y criminalidad de toda España. Y esto también pesa en su currículum.

Las fuentes consultadas atribuyen los últimos desencuentros a la cicatería de Más Madrid, que exigía (y en principio ha conseguido) ocupar los primeros puestos de la lista por la capital. Relegando no sólo a Podemos, sino también a Izquierda Unida.

La exdiputada de Podemos Martina Velarde tachó este domingo de "tomadura de pelo" la propuesta de Más Madrid para que la formación morada se incorpore al Frente Amplio, en puestos de poca visibilidad y sin garantías de obtener el acta.

"Ojalá caiga todo el peso de la irresponsabilidad vergonzante sobre quienes lo están reventando todo en momentos súper complicados para la vida de millones de personas", estalló en la red social X.

En la lista del Frente Amplio por Madrid ha habido cambio de cromos. El número 1 será para Emilio Delgado, mientras que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha quedado relegada al segundo puesto.

No era lo previsto, ya que ambos iban a encabezar la candidatura de Más Madrid frente a Isabel Díaz Ayuso, en las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo.

Ahora, también se suben a la candidatura del Frente Amplio en la capital la diputada saharaui Tesh Sidi, y el portavoz adjunto de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, Eduardo Fernández Rubiño.

La representante del Movimiento Sumar (que ya es un cascarón vacío) será Verónica Martínez Barbero.

Por su parte, Izquierda Unida (IU) expresó este domingo su respaldo para que Ada Colau sea desde Barcelona la candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno.

"El momento exige altura de miras, responsabilidad y unidad para servir al bien común", ha advertido en las redes Antonio Maíllo, secretario general de IU.

A pesar de que es el partido con mayor implantación territorial y la mayor cifra de militantes, IU queda relegada en Madrid y Barcelona.

Sí ocupará los puestos de salida en otras regiones, como Andalucía.

Pero allí contará con la competencia de Adelante Andalucía (AA), la formación fundada por Teresa Rodríguez que dio la sorpresa en las últimas elecciones andaluzas, y que ha descartado subirse al Frente Amplio.

Adelante Andalucía intenta acuñar su propio nacionalismo de izquierdas, y se mira en el espejo de Bildu (con el que ha mantenido estrechas relaciones en los últimos años) y el BNG.

El objetivo de Adelante Andalucía es convertirse en la segunda fuerza política de su región, desbancando al PSOE (como ha hecho el BNG en Galicia) para liderar la oposición a Juanma Moreno.

Algo similar ocurre en Canarias, donde Drago (fundada por Alberto Rodríguez, el rastas de Podemos) ha anunciado que irá a las elecciones en solitario. También dice no al Frente Amplio.

Mientras tanto, el PSOE celebró este domingo una primera toma de contacto con los responsables del Frente Amplio, para presentar candidaturas conjuntas al Senado, una Cámara en la que el PP ha mantenido una cómoda hegemonía en las últimas legislaturas.

Controlar el TC

Con esta iniciativa, el PSOE busca evitar que PP y Vox sumen la mayoría cualificada de tres quintos del Senado (es decir, 160 de los 266 senadores que actualmente forman la Cámara Alta) para renovar el Tribunal Constitucional.

El mandato de cuatro de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional (el presidente Cándido Conde-Pumpido, Ricardo Enríquez, María Luisa Balaguer y José María Macías) venció en diciembre de 2025.

Durante los últimos meses, el PP ha dado largas a su renovación, a la espera de conseguir una mayoría más favorable en el Senado, en las próximas elecciones generales.

Si tras el 29N PP y Vox lograran sumar más de 160 senadores, podrían decidir la renovación de estos cuatro magistrados del TC, sin contar con el PSOE.

Con su propuesta para presentar listas al Senado con el Frente Amplio, el PSOE busca evitar que el centro derecha alcance esta mayoría cualificada.

En una entrevista al diario El País, el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, advirtió este domingo de que "quien cuestiona al Tribunal Constitucional está cuestionando la Constitución y quien cuestiona la Constitución está cuestionando la democracia".