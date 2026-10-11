A Sánchez no le funciona ni apropiarse de Maricarmen ni la huelga contra la oposición: cae más en el sondeo de esta noche

ERC descarta finalmente encabezar el Frente Amplio y negocia presentar candidaturas conjuntas con Podemos en Cataluni&texttilde;a.

El PSOE busca pactar listas conjuntas al Senado con el Frente Amplio para impedir que PP y Vox alcancen la mayoría cualificada necesaria para renovar el Tribunal Constitucional.

El PSOE retrocede perdiendo votantes hacia el PP y Vox, mientras que Sumar podría perder hasta a dos de cada tres de sus antiguos electores.

El bloque del centro derecha (PP, Vox y UPN) amplía a más de 90 escanios su ventaja sobre la coalición de Gobierno en el último sondeo de SocioMétrica.

Al presidente Pedro Sánchez no le han funcionado las dos cartas que ha jugado durante la primera semana de precampaña: ni la huelga general que UGT y CCOO han anunciado "contra la oposición", ni apropiarse de la causa de Maricarmen para proclamar que quiere encabezar un nuevo "Gobierno de la gente".

El bloque de centro y derecha formado por PP, Vox y UPN amplía a más de 90 escaños su ventaja sobre los partidos que constituyeron el actual Gobierno de coalición (PSOE, Sumar y Podemos), en el nuevo sondeo de SocioMétrica que EL ESPAÑOL publicará esta noche.

El PSOE de Pedro Sánchez retrocede, mientras Vox sigue al alza, respecto a la anterior encuesta publicada el pasado domingo.

En cuanto al PP de Alberto Núñez Feijóo, sigue sumando más escaños que todos los que obtendría el actual bloque de investidura.

PP, Vox y UPN hoy suman más del 51% del voto, frente a una izquierda que se encuentra bajo mínimos.

Pero además, se ha acentuado el trasvase de votos entre ambos bloques, capaz de inclinar la balanza de forma decisiva en los comicios del 29N.

El PSOE ya pierde casi medio millón de antiguos votantes a favor del PP, mientras que otros 344.000 se irían a Vox.

Y de nuevo, PP y Vox siguen siendo los partidos que mejor fidelizan a sus antiguos votantes.

En cambio, Sumar perdería a dos de cada tres antiguos votantes, a la espera de terminar de definir el nuevo proyecto del Frente Amplio.

El PP hoy lograría atraer al 13% de quienes se abstuvieron en las elecciones generales de 2023 y Vox se haría con otro 11%.

Más rezagado, Sánchez recibiría el apoyo del 7,8% de los que se abstuvieron.

La encuesta que publica esta noche EL ESPAÑOL incluye por primera vez la estimación de voto para las dos nuevas formaciones que se incorporan a la carrera: Iustitia Europa (que ejerce la acusación popular en varias causas judiciales por corrupción) y Democracia21, que Miriam González presentó este sábado en Madrid.

Y este es un dato que puede condicionar el resultado del 29N: mientras el espacio de centroderecha se fragmenta con nuevas ofertas (las de Alvise Pérez, Iustitia Europa y Democracia21), en la izquierda se multiplican los contactos para unificar sus candidaturas.

Gabriel Rufián ha desechado finalmente la oferta de Ada Colau para encabezar desde Barcelona el Frente Amplio.

La dirección de ERC ha confirmado este domingo que Rufián volverá a encabezar su lista al Congreso de los Diputados.

Pero con una importante novedad: el partido de Junqueras negocia una alianza con Podemos para presentar candidaturas conjuntas en las cuatro provincias de Cataluña, con la posibilidad de incorporar a la exministra Irene Montero en la lista por Barcelona.

Todo un golpe de efecto. Si se confirma esta opción, Podemos daría esquinazo definitivamente al Frente Amplio, cuya lista por Madrid encabezarán dos antiguos rivales: Emilio Delgado y la ministra de Sanidad, Mónica García.

Por su parte, el PSOE celebra este domingo un primer encuentro con los responsables del Frente Amplio, para presentar candidaturas conjuntas al Senado.

Con esta iniciativa, el PSOE busca evitar que PP y Vox sumen la mayoría cualificada de tres quintos del Senado (es decir, 160 de los 266 senadores que actualmente forman la Cámara Alta) para renovar el Tribunal Constitucional.

El mandato de cuatro de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional (el presidente Cándido Conde-Pumpido, Ricardo Enríquez, María Luisa Balaguer y José María Macías) venció en diciembre de 2025.

Durante los últimos meses, el PP ha dado largas a su renovación, a la espera de conseguir una mayoría más favorable en el Senado, en las próximas elecciones generales.

Si tras el 29N PP y Vox lograran sumar más de 160 senadores, podrían decidir la renovación de estos cuatro magistrados del TC, sin contar con el PSOE.

Con su propuesta para presentar listas al Senado con el Frente Amplio, el PSOE busca evitar que el centro derecha alcance esta mayoría cualificada.

De este modo, el PSOE podría conservar la llave del Tribunal Constitucional, o incluso bloquear su renovación, aunque Pedro Sánchez pierda las elecciones.

La encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL ha sido realizada con 1.000 entrevistas telefónicas este fin de semana (el sábado 10 y el domingo 11 de octubre).

En el arranque de la precampaña, Alberto Núñez Feijóo se ha comprometido a impulsar una "reconstrucción nacional" para dejar atrás la corrupción del PSOE y recuperar la independencia de las instituciones del Estado.

Pero también ha exigido a Pedro Sánchez que explique quién desde el PSOE ordenó contratar a "sicarios" para eliminar a la juez Beatriz Biedma, que investigaba la contratación irregular de su hermano en la Diputación de Badajoz.

La Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional ha constatado que existen sólidos "indicios" para imputar al PSOE, por financiar las actividades ilegales de la cloaca de Leire Díez contra jueces, fiscales y mandos de la UCO.

Pero todo indica que el magistrado Santiago Pedraz no dará este paso en vísperas de las elecciones generales.

Por su parte, Pedro Sánchez ha eludido los escándalos de corrupción y la invasión de Ceuta (que los Reyes Felipe y Letizia visitarán el próximo martes, tras recibir el plácet del Gobierno) en sus primeros actos de precampaña.

En su lugar, Sánchez ha pretendido erigirse en la voz de "la gente", frente al Parlamento que "pisotea los derechos" de los ciudadanos.

Ficha técnica

Se han realizado 1.000 encuestas a españoles con derecho a voto, con sistema CAWI-Panel entre los días 10 y 11 de octubre de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto. Postponderacion por fecha creciente.

El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en +-3%). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.