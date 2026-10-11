El portavoz de ERC en el Senado, Gabriel Rufián. Sergio R. Moreno GTRES

Rufián encabezará la lista de ERC al Congreso y cierra la puerta a liderar el Frente Amplio junto a Ada Colau

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LO ESENCIAL Las claves Gabriel Rufián encabezará nuevamente la lista de ERC por Barcelona en las elecciones generales del 29 de noviembre. El dirigente rechaza la propuesta de Ada Colau para liderar el Frente Amplio en la Ciudad Condal. ERC acuerda repetir una candidatura conjunta con Bildu para las listas del Senado. El PSOE busca alianzas al Senado con Sumar para evitar que PP y Vox logren la mayoría suficiente para renovar el Tribunal Constitucional.

Gabriel Rufián repetirá finalmente como cabeza de lista de ERC por Barcelona al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del 29 de noviembre.

Con este paso, cierra la puerta a liderar el Frente Amplio desde la Ciudad Condal, tal como le había pedido Ada Colau.

La Ejecutiva Nacional de ERC aprobará oficialmente esta tarde la designación de Rufián como cabeza de lista y el 20 de octubre ratificará a todos los miembros de la candidatura.

ERC ya ha acordado volver a concurrir al Senado en una lista conjunta con Bildu.

Mientras tanto, está previsto que hoy domingo se reúnan representantes del PSOE y de los partidos integrantes de Sumar, para negociar también la presentación de candidaturas conjuntas al Senado.

Con esta última iniciativa, el PSOE busca evitar que PP y Vox sumen la mayoría cualificada de tres quintos del Senado (es decir, 160 de los 266 senadores que actualmente forman la Cámara Alta) para renovar el Tribunal Constitucional.

El mandato de cuatro de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional (el presidente Cándido Conde-Pumpido, Ricardo Enríquez, María Luisa Balaguer y José María Macías) venció en diciembre de 2025.

Durante los últimos meses, el PP ha dado largas a su renovación, a la espera de conseguir una mayoría más favorable en el Senado, en las próximas elecciones generales.

Si tras el 29N PP y Vox lograran sumar más de 160 senadores, podrían decidir la renovación de estos cuatro magistrados del TC, sin contar con el PSOE.

Con su propuesta para presentar listas al Senado con el Frente Amplio, el PSOE busca evitar que el centro derecha alcance esta mayoría cualificada.

De este modo, el PSOE podría conservar la llave del Tribunal Constitucional, o incluso bloquear su renovación, aunque Pedro Sánchez pierda las elecciones.

El Tribunal Constitucional ha sido esencial en esta legislatura para avalar la amnistía a los independentistas y para anular las condenas a dirigentes socialistas de Andalucía, como Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el caso de los ERE.

En una entrevista al diario El País, el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, advierte este domingo de que "quien cuestiona al Tribunal Constitucional está cuestionando la Constitución y quien cuestiona la Constitución está cuestionando la democracia".