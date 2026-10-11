Emilio Delgado, aliado de Rufián, encabezará la lista de Más Madrid: Mónica García queda relegada al número dos

La ministra de Sanidad, Mónica García y el diputado de Más Madrid, Emilio Delgado, durante la celebración en Móstoles de las fiestas del 2 de mayo, a 2 de mayo de 2025, en Móstoles, Madrid. Europa Press.

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LO ESENCIAL Las claves Más Madrid propone a Emilio Delgado como cabeza de lista por Madrid para el Frente Amplio, situando a la ministra Mónica García en el número dos. La candidatura plantea integrar a Tesh Sidi, Eduardo Fernández Rubiño, Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Podemos para desbloquear las negociaciones. El movimiento de Mónica García al Congreso deja en el aire quién liderará la formación en las elecciones autonómicas de Madrid en mayo de 2026. Gabriel Rufián es confirmado como cabeza de cartel de ERC para las elecciones generales del 29 de noviembre, descartando liderar el Frente Amplio con Ada Colau.

Más Madrid ha propuesto este domingo un acuerdo para que en la circunscripción de Madrid por el Frente Amplio vaya de cabeza de lista el portavoz adjunto en la Asamblea, Emilio Delgado, seguido de la líder del partido y ministra de Sanidad, Mónica García.

Además de estos dos nombres a la cabeza de la candidatura por Madrid, que han trasladado a través de una publicación en X, también han apostado por la integración de la actual diputada en la Cámara Baja Tesh Sidi y el portavoz adjunto de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, Eduardo Fernández Rubiño.

Sidi, Rubiño y Delgado eran los tres perfiles que se señalaron como "referentes" para unas elecciones generales en el acuerdo alcanzado entre el sector liderado por la ministra de Sanidad y el encabezado por portavoz adjunto en el parlamento madrileño que cerró la crisis interna este año.

Entonces, la cuestión de choque era la candidatura a la Presidencia regional de Madrid y ser el rival de la mandataria autonómica, Isabel Díaz Ayuso.

Con el paso de García como integrante de una lista al Congreso de los Diputados queda en el aire si será la cabeza de la formación regionalista en mayo de 2026 o si recaerá en otra persona. En la candidatura con la que se presentó a las primarias la 'número 2' era la portavoz de Más Madrid en la Cámara de Vallecas, Manuela Bergerot.

Más Madrid propone un acuerdo en el que en la circunscripción de Madrid se presente como cabeza de lista Emilio Delgado seguido de Mónica García, con la integración de Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Podemos, en el caso de que este último decida integrarse en el Frente Amplio. Además, apuesta por la integración Eduardo Rubiño y Tesh Sidi Se trata así de una propuesta de integración de todos los actores del Frente Amplio y con el fin el desbloquear la situación actual. Además, Más Madrid celebra la incorporación de Gabriel Rufián como cabeza de lista de ERC y espera que se alcance un acuerdo de Frente en Catalunya. — Más Madrid (@MasMadrid__) October 11, 2026

A García y Delgado, han indicado, se les integraría también Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Podemos "en el caso de que este último decida integrarse en el Frente Amplio". "Se trata así de una propuesta de integración de todos los actores del Frente Amplio y con el fin de desbloquear la situación actual", sostienen.

Hasta el momento, Frente Amplio está integrado también por otros partidos como IU y Movimiento Sumar, a los que ofrecen igualmente puestos en las listas.

Rufián al frente de ERC

Ha sido también este domingo cuando se ha conocido que Gabriel Rufián encabezará la lista de ERC al Congreso, cerrando así la puerta a liderar a nivel nacional el Frente Amplio junto a Ada Colau.

De esta forma, el actual portavoz de ERC en el Congreso repetirá como cabeza de cartel de este partido independentista en las elecciones generales del 29 de noviembre.

Así lo ha anunciado ERC en un comunicado difundido este domingo, en el que informa de que "la decisión se formalizará hoy en una reunión de la Ejecutiva Nacional del partido".

La formación presidida por Oriol Junqueras añade en su breve nota de prensa que "a lo largo de los próximos días se concretarán los detalles de la candidatura mediante la celebración de los diferentes congresos regionales".

En la misma publicación de Más Madrid en la que han compartido la propuesta de Delgado y García, la formación celebra la ratificación de esta noticia y espera que "se alcance un acuerdo de Frente en Cataluña".