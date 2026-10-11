Imagen de la gran bandera de España desplegada este domingo por el PP en el Centro de Málaga. PP de Málaga

Bendodo agita la bandera de España y promete endurecer la política de fronteras: "No pueden ser un cachondeo"

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LO ESENCIAL Las claves Elías Bendodo endurece su discurso sobre seguridad e inmigración prometiendo un mayor control fronterizo y asegurando que con el PP las fronteras no serán "un cachondeo". El dirigente popular critica la gestión económica del Gobierno de Sánchez y denuncia que en Málaga hay 25.000 viviendas paralizadas por la falta de capacidad eléctrica. Bendodo adelanta las prioridades de su partido ante la precampaña, prometiendo bajar impuestos, derogar leyes controvertidas y despolitizar la justicia y las instituciones públicas.

Elías Bendodo, vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, ha aprovechado este domingo la celebración del Día de la Hispanidad en Málaga para lanzar un mensaje de precampaña contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

En un acto organizado por el Partido Popular, que ha desplegado una bandera de España gigante en pleno Centro Histórico de la capital de la Costa del Sol, el dirigente popular ha situado la defensa de la identidad nacional y el control de las fronteras entre las prioridades que, a su juicio, debe recuperar España, y ha prometido que un Ejecutivo del PP no permitirá que se repitan situaciones como las que denuncia en Ceuta.

"Cuando haya un gobierno del Partido Popular no lo van a tener tan fácil como con el Gobierno de Pedro Sánchez de violentar nuestras fronteras", ha afirmado, al tiempo que ha acusado al actual Ejecutivo de actuar con debilidad y de no tomarse suficientemente en serio la seguridad fronteriza.

El acto, celebrado a 49 días de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, ha servido también para que exponga algunas de las líneas de actuación que su partido pretende defender durante la campaña. Entre ellas figuran una bajada de impuestos, la derogación de leyes, medidas económicas y un plan para reducir la influencia política en las instituciones públicas.

Bendodo ha defendido que la celebración del 12 de octubre cobra este año un significado especial por la situación política que atraviesa España y por los acontecimientos que, según su interpretación, afectan a la frontera de Ceuta. "Lo más importante que tiene un país es su identidad", ha sostenido, antes de añadir que las fronteras tampoco pueden convertirse en "un cachondeo".

A su juicio, España necesita un cambio político porque el país no puede soportar otros cuatro años de Pedro Sánchez. "España ha demostrado a lo largo de los siglos que es un país muy fuerte. Tan fuerte que ha aguantado estos ocho años de sanchismo y de Pedro Sánchez", ha dicho. "Pero no somos tan fuertes los españoles para aguantar cuatro años más", añade.

La vivienda y la energía

Uno de los pasajes con mayor referencia a la situación malagueña ha llegado cuando Bendodo ha aludido a las dificultades para desarrollar nuevas viviendas por la falta de capacidad de suministro eléctrico. El dirigente del PP ha asegurado que existen 25.000 viviendas en Málaga que no se pueden construir o entregar por falta de energía eléctrica suficiente.

Bendodo también ha centrado sus críticas en el encarecimiento de los inmuebles y de los alquileres. Según las cifras que ha expuesto en el acto, la vivienda habría subido un 74% desde la llegada de Sánchez al Gobierno y los alquileres, un 44%. Ha contrapuesto esos incrementos con la evolución de los salarios y del coste de la cesta de la compra.

"La vivienda cuando llegó hace ocho años era el problema 16 de los españoles. Hoy es el problema número uno", ha afirmado. En su opinión, la política de vivienda del Ejecutivo constituye "una farsa" y ha reprochado a Sánchez que prometiera 200.000 viviendas sin haber cumplido ese compromiso, según su valoración.

Otro detalle de la bandera de España. PP de Málaga

Frente a esa gestión, el dirigente popular ha defendido que su partido dispone de un proyecto propio y ha situado la reducción de la presión fiscal entre sus principales propuestas.

La deuda pública ha sido otro de los argumentos centrales de su discurso. Ha asegurado que el Gobierno genera 200 millones de euros de deuda cada día y ha advertido de que ese endeudamiento acabará repercutiendo en las generaciones futuras.

"Cuando hoy nos vayamos a acostar, pensad que hay 200 millones de euros más de deuda para todos los españoles", ha señalado. Y ha añadido que las consecuencias de esa situación recaerán especialmente sobre los hijos y los nietos de la generación actual.

La intervención también ha incluido duras acusaciones contra Pedro Sánchez y su entorno político y familiar. En ese contexto, ha mencionado a José Luis Ábalos, Santos Cerdán, el fiscal general del Estado y José Luis Rodríguez Zapatero, además de referirse a las investigaciones judiciales que afectan a personas vinculadas al entorno del presidente.

Ha llegado a calificar de "mafia pura" las prácticas que atribuye al entorno socialista. El dirigente ha tratado de diferenciar expresamente al actual PSOE de la trayectoria histórica del partido. Ha reconocido que los socialistas prestaron "un gran servicio a España en la transición y otros años", pero ha sostenido que el partido actual ha quedado subordinado a los intereses personales de Sánchez.

Derogar leyes y despolitizar las instituciones

Más allá de las críticas, Bendodo ha adelantado algunas de las líneas que el PP quiere trasladar a los electores durante las semanas previas a los comicios.

"No nos va a temblar el pulso en tomar decisiones y en derogar leyes que haya que derogar", ha asegurado. También ha prometido aplicar una solución a cada problema que, a su juicio, haya generado el Gobierno socialista.

Otra de sus propuestas pasa por reducir la presencia de la política en las instituciones y en los organismos públicos. "Cuanto más lejos esté la política de la justicia, hablará de una calidad democrática mayor", ha afirmado.

En materia de seguridad, ha insistido en que España no es actualmente un país seguro, ha denunciado un aumento de la criminalidad y ha vuelto a situar la protección de las fronteras entre las prioridades de su partido. No ha concretado en el acto qué medidas legislativas o policiales aplicaría para materializar ese planteamiento.

El dirigente ha defendido que existe una mayoría de ciudadanos, incluidos socialistas desencantados, que desea un cambio, y ha instado a su partido a no defraudar esas expectativas. También ha reivindicado la gestión del PP en Andalucía, donde considera que las políticas aplicadas han permitido dejar atrás la posición de retraso económico.