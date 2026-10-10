Isabel Díaz Ayuso, este sábado durante el acto celebrado por el PP en Ifema (Madrid). EE

Ayuso denuncia que gobierna "la mafia": "Indultar al fiscal general es decir que nadie está por encima de Sánchez"

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LO ESENCIAL Las claves Isabel Díaz Ayuso afirma que "nos gobierna la mafia" tras el indulto al exfiscal general Álvaro García Ortiz, inhabilitado por revelación de secretos. La presidenta madrileña acusa a Pedro Sánchez de buscar la impunidad para su círculo cercano y sostiene que el presidente "no respeta el Estado de derecho". Ayuso ha calificado los contactos de la trama de Ferraz para presionar a la juez del caso del hermano de Sánchez como parte del "núcleo duro del PSOE".

Isabel Díaz Ayuso ha denunciado este sábado que el presidente Pedro Sánchez pretende demostrar que "nadie está por encima" de él, con su decisión de indultar antes de las elecciones al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado a dos años de inhabilitación como autor de un delito de revelación de secretos.

A su juicio, con este paso Sánchez pretende garantizar la impunidad para los delitos cometidos por su círculo más cercano.

"Si formas parte de la banda, siempre te vas a beneficiar", ha señalado Ayuso durante el acto de precampaña organizado por el PP en el recinto de Ifema de Madrid, en el que también han participado Alberto Núñez Feijóo y el alcalde José Luis Martínez Almeida.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha denunciado que Sánchez está dispuesto a hacer todo tipo de trampas de aquí a las elecciones,

"El presidente ha hecho de la mentira su forma de estar en política", ha señalado, "no respeta el Estado de derecho. No es de fiar, es un auténtico tramposo".

"Es mafia de Estado, nos gobierna la mafia", ha denunciado Ayuso.

La dirigente popular se ha referido a la trama de la cloaca de Ferraz, que contactó con un clan narco para pedirle que eliminara a la juez Biedma, que investigaba al hermano del presidente del Gobierno.

"Esto no son cloacas, es el núcleo duro del PSOE", ha dicho al respecto. Según la investigación judicial, la fontanera Leire actuaba en esta trama a las órdenes del entonces secretario general del PSOE, Santos Cerdán.

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