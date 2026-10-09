Sánchez tarda sólo 2 horas en felicitar a la Nobel de la Paz que acusó a Israel de genocida: aún no lo ha hecho con Mª Corina

La hemeroteca desmiente el argumento usado con Machado, ya que el presidente felicitó anteriormente a premiados como Denis Mukwege, Nadia Murad o Juan Manuel Santos.

La trayectoria de la galardonada incluye haber presidido la comisión de la ONU que acusó a Israel de genocidio en Gaza en 2025.

El gesto contrasta con su actitud de 2025, cuando rechazó felicitar a la opositora venezolana María Corina Machado alegando que no opinaba sobre estos premios.

Pedro Sánchez felicita a la jurista sudafricana Navi Pillay por su Premio Nobel de la Paz 2026 poco después de anunciarse el fallo.

Pedro Sánchez ha felicitado este viernes a la jurista sudafricana Navi Pillay, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2026, dos horas y cinco minutos después de que se conociera el fallo.

Lo ha hecho un año después de negarse a felicitar a la opositora venezolana María Corina Machado.

El Comité Noruego del Nobel ha anunciado el nombre de la premiada a las 11.00 horas. A las 13.05, el presidente del Gobierno ha publicado un mensaje en X donde destacaba la trayectoria de Pillay.

"Navi Pillay es una reconocida jurista sudafricana que ha dedicado su vida a perseguir la impunidad y defender a los débiles frente a los poderosos. Desde su país, desde la ONU y desde la Corte Penal Internacional", ha escrito Sánchez.

"Hoy, ha sido galardonada con el Nobel de la Paz. Desde el Gobierno de España nos sumamos al reconocimiento, aplaudimos su labor y reiteramos, ahora más que nunca, nuestro apoyo a organismos internacionales que se encargan de velar por la paz", ha añadido.

Navi Pillay es una reconocida jurista sudafricana que ha dedicado su vida a perseguir la impunidad y defender a los débiles frente a los poderosos. Desde su país, desde la ONU y desde la Corte Penal Internacional. Hoy, ha sido galardonada con el Nobel de la Paz. Desde el Gobierno de España nos sumamos al reconocimiento, aplaudimos su labor y reiteramos, ahora más que nunca, nuestro apoyo a organismos internacionales que se encargan de velar por la paz. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 9, 2026

Pillay, primera mujer no blanca en ejercer como jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica, presidió el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, fue magistrada de la Corte Penal Internacional y ocupó el cargo de Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014.

Pillay presidió hasta 2025 la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado, que en septiembre de ese año concluyó que Israel había cometido un "genocidio" en Gaza. El Gobierno israelí rechazó el informe y acusó a la comisión de parcialidad.

"No me pronuncio"

La felicitación inmediata de Sánchez contrasta con la postura que el presidente mantuvo hace un año.

En octubre de 2025, Sánchez evitó felicitar a María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y entonces recién galardonada con el Nobel de la Paz, alegando que no se pronunciaba sobre los premiados.

Pedro Sánchez: "Yo no me pronuncio sobre los Nobel"



Àngels Barceló: "¿Le parece justo el Nobel de la Paz a María Corina Machado?"



Pedro Sánchez: "No entro a valorarlo. Si me pregunta por María Corina, respeto y mucho el trabajo que hace"



📻 Vídeo: https://t.co/lwixGuSOOQ pic.twitter.com/EVBwoEEsed — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) October 14, 2025

"Vaya por delante mi respeto al trabajo de María Corina Machado y espero que la situación en Venezuela se normalice. No me pronuncio sobre los premios Nobel, no entro a valorarlo", afirmó entonces en una entrevista en la Cadena SER.

Ese silencio provocó las críticas de la oposición. El PP llegó a vincular la falta de reacción del Gobierno con los intereses de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela.

Felicitaciones a otros Nobel

El argumento de evitar felicitar a María Corina Machado no resistía la hemeroteca de Sánchez, porque otros años sí había dado la enhorabuena a otros premios Nobel.

En 2018 felicitó a Denis Mukwege y Nadia Murad, premiados por su lucha contra la violencia sexual como arma de guerra. "Su testimonio, acción y compromiso nos inspiran a todos a decir basta ya", escribió en Twitter.

Con su testimonio, acción y compromiso, Denis Mukwege y Nadia Murad nos inspiran a todos a seguir luchando, a decir basta ya, por todas las mujeres y niñas sometidas a violencia sexual en conflictos armados. #NobelPeacePrize #NobeldelaPaz

¡Enhorabuena! https://t.co/3L7o2bMRwM — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 5, 2018

En 2019 celebró el Nobel concedido al primer ministro etíope, Abiy Ahmed, cuyo "impulso a la democracia etíope" calificó de "savia nueva para la política africana". En 2020 hizo lo propio con el Programa Mundial de Alimentos por su "trabajo incansable para erradicar el hambre".

El #NobelPeacePrize reconoce la labor del primer ministro de Etiopía, @AbiyAhmedAli, para alcanzar la paz y poner fin al conflicto fronterizo con Eritrea. Su impulso a la democracia etíope y su apuesta por la igualdad de género son savia nueva para la política africana.

Congrats! https://t.co/kCS43Dc3mk — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 11, 2019

La costumbre venía de antes de su llegada a la Moncloa. En 2014 felicitó a Malala Yousafzai y Kailash Satyarthi; en 2015, al Cuarteto para el Diálogo Nacional en Túnez, y en 2016, al presidente colombiano Juan Manuel Santos por el proceso de paz con las FARC.

El Nobel de La Paz recae este año en el Programa Mundial de Alimentos de @UN. Ante desafíos como el hambre solo podemos actuar desde una alianza global. Cooperación, solidaridad. Enhorabuena, @WFP y gracias absolutas por vuestra labor, especialmente relevante durante la pandemia. https://t.co/w3n3FpS0gH — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 9, 2020

"Todo mi cariño y reconocimiento al presidente Juan Manuel Santos, galardonado hoy con el Nobel de la Paz. Felicidades", escribió Sánchez en aquella ocasión.

Todo mi cariño y reconocimiento al presidente @JuanManSantos, galardonado hoy con el Nobel de la Paz. Felicidades. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 7, 2016

Enhorabuena al Cuarteto para el Diálogo Nacional en Túnez por el merecido Nobel de La Paz. pic.twitter.com/hVyaRDHS8z — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 9, 2015