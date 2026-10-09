El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. E.P.

Política

Sánchez tarda sólo 2 horas en felicitar a la Nobel de la Paz que acusó a Israel de genocida: aún no lo ha hecho con Mª Corina

Navi Pillay, reconocida jurista sudafricana, presidió la comisión de la ONU que concluyó que Israel cometió genocidio en Gaza. Sánchez calló ante Machado.

Más información: Sánchez se niega a felicitar a María Corina alegando que 'no se pronuncia' sobre los Nobel pero lo ha hecho con varios

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Pedro Sánchez felicita a la jurista sudafricana Navi Pillay por su Premio Nobel de la Paz 2026 poco después de anunciarse el fallo.

El gesto contrasta con su actitud de 2025, cuando rechazó felicitar a la opositora venezolana María Corina Machado alegando que no opinaba sobre estos premios.

La trayectoria de la galardonada incluye haber presidido la comisión de la ONU que acusó a Israel de genocidio en Gaza en 2025.

La hemeroteca desmiente el argumento usado con Machado, ya que el presidente felicitó anteriormente a premiados como Denis Mukwege, Nadia Murad o Juan Manuel Santos.

Pedro Sánchez ha felicitado este viernes a la jurista sudafricana Navi Pillay, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2026, dos horas y cinco minutos después de que se conociera el fallo.

Lo ha hecho un año después de negarse a felicitar a la opositora venezolana María Corina Machado.

El Comité Noruego del Nobel ha anunciado el nombre de la premiada a las 11.00 horas. A las 13.05, el presidente del Gobierno ha publicado un mensaje en X donde destacaba la trayectoria de Pillay.

"Navi Pillay es una reconocida jurista sudafricana que ha dedicado su vida a perseguir la impunidad y defender a los débiles frente a los poderosos. Desde su país, desde la ONU y desde la Corte Penal Internacional", ha escrito Sánchez.

"Hoy, ha sido galardonada con el Nobel de la Paz. Desde el Gobierno de España nos sumamos al reconocimiento, aplaudimos su labor y reiteramos, ahora más que nunca, nuestro apoyo a organismos internacionales que se encargan de velar por la paz", ha añadido.

Pillay, primera mujer no blanca en ejercer como jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica, presidió el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, fue magistrada de la Corte Penal Internacional y ocupó el cargo de Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014.

Pillay presidió hasta 2025 la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado, que en septiembre de ese año concluyó que Israel había cometido un "genocidio" en Gaza. El Gobierno israelí rechazó el informe y acusó a la comisión de parcialidad.

"No me pronuncio"

La felicitación inmediata de Sánchez contrasta con la postura que el presidente mantuvo hace un año.

En octubre de 2025, Sánchez evitó felicitar a María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y entonces recién galardonada con el Nobel de la Paz, alegando que no se pronunciaba sobre los premiados.

"Vaya por delante mi respeto al trabajo de María Corina Machado y espero que la situación en Venezuela se normalice. No me pronuncio sobre los premios Nobel, no entro a valorarlo", afirmó entonces en una entrevista en la Cadena SER.

Ese silencio provocó las críticas de la oposición. El PP llegó a vincular la falta de reacción del Gobierno con los intereses de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela.

Felicitaciones a otros Nobel

El argumento de evitar felicitar a María Corina Machado no resistía la hemeroteca de Sánchez, porque otros años sí había dado la enhorabuena a otros premios Nobel.

En 2018 felicitó a Denis Mukwege y Nadia Murad, premiados por su lucha contra la violencia sexual como arma de guerra. "Su testimonio, acción y compromiso nos inspiran a todos a decir basta ya", escribió en Twitter.

En 2019 celebró el Nobel concedido al primer ministro etíope, Abiy Ahmed, cuyo "impulso a la democracia etíope" calificó de "savia nueva para la política africana". En 2020 hizo lo propio con el Programa Mundial de Alimentos por su "trabajo incansable para erradicar el hambre".

La costumbre venía de antes de su llegada a la Moncloa. En 2014 felicitó a Malala Yousafzai y Kailash Satyarthi; en 2015, al Cuarteto para el Diálogo Nacional en Túnez, y en 2016, al presidente colombiano Juan Manuel Santos por el proceso de paz con las FARC.

"Todo mi cariño y reconocimiento al presidente Juan Manuel Santos, galardonado hoy con el Nobel de la Paz. Felicidades", escribió Sánchez en aquella ocasión.