Puente compara el caso de Maricarmen con el 11-M: "El PP demuestra la misma insensibilidad y maldad"

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LO ESENCIAL Las claves Óscar Puente acusa al PP de mostrar la misma "insensibilidad y maldad humana" en el fallecimiento de Maricarmen que la exhibida en la gestión del 11-M. El ministro realiza autocrítica sobre la gestión de vivienda del Gobierno y rechaza la propuesta de Núñez Feijóo de construir un millón de viviendas. El titular de Transportes se muestra convencido de que el PSOE será la fuerza más votada en las elecciones generales del 29 de noviembre. Puente critica un vídeo difundido por el Partido Popular que se burla de su dolor por una lesión física, calificándolo de muestra de maldad.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha comparado el caso de Maricarmen, la anciana de 87 años desahuciada que falleció el pasado miércoles con el 11-M en una entrevista en la que ha cargado contra el Partido Popular afirmando que "demuestran la misma insensibilidad y maldad humana".

Ha explicado que cree que las derechas leen la situación como "otro 11-M del Gobierno", el cual estaría empleando la muerte como un ariete electoral contra la oposición. "Si esto es un 11-M es porque el Partido Popular no aprendió nada del anterior", ha sentenciado.

El atentado terrorista que tuvo lugar en Madrid en 2004 "no fue un problema que le surgió de la nada al Partido Popular y le condujo a un resultado electoral inesperado hace 20 años. No, fue la gestión que el PP hizo de la situación lo que le llevó a la oposición".

"Están haciendo exactamente lo mismo. Mostrando la misma insensibilidad, la misma incapacidad de entender el problema y, lo peor de todo, están demostrando maldad humana", ha asegurado el ministro en una entrevista en Cadena Ser.

El 11 de marzo de 2004 se detonaron varios explosivos en trenes de cercanías en Madrid. Aunque una primera versión aseguraba que la autoría era de ETA, se descubrió que se trataba de un acto yihadista tras la entrada de España en la guerra de Irak junto a Estados Unidos.

Las elecciones generales se celebraron tres días después y José Luis Rodríguez Zapatero se convirtió en presidente del Gobierno. Durante años se atribuyó la victoria del socialista a este suceso y al no haber aplazado los comicios.

Puente ha denunciado que la derecha esté "vilipendiando a una persona de 87 años discapacitada, que sale expulsada de su vivienda y que muere en un hospital", lo que ve como "una muestra de maldad con la que creo que esta sociedad no puede ser cómplice".

Maldad en la que afirma que se encuentra la derecha y que "se abre paso" en nuestra sociedad.

Al ser preguntado por las declaraciones del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo donde decía 'no voy a permitir la manipulación emocional de los ciudadanos' , ha respondido "ahí hay que aplicar el eslogan 'se cree el ladrón que todos son de su condición' porque si hay alguien experto en manipular el dolor y a las víctimas ese es el Partido Popular".

"Hay un historial de manipulación de víctimas terrible, una lista muy larga. [...] El señor Feijóo está pensando lo que haría si estuviera en el lado contrario, que sería manipular hasta la náusea", ha declarado, y ha agregado que el líder de la oposición "no debe tener ningún miedo" porque "no vamos a utilizar esto".

Sin embargo, ha realizado autocrítica sobre la gestión que ha realizado su Ejecutivo sobre vivienda al decir que no fueron lo suficientemente "previsores" y que no era "el primer problema" cuando llegaron al Gobierno de 2018.

Ha achacado este retraso a eventos como la pandemia de la Covid-19 y a que la crisis de los alquileres se ha recrudecido especialmente en su último mandato.

En esta misma intervención en la radio ha desechado la propuesta de Feijóo de construir un millón de viviendas para atajar la crisis inmobiliaria porque considera que solo va a hacer que los precios suban y lo ha relacionado con la crisis financiera de 2008: "España ya vivió eso".

Para el vallisoletano, la solución pasa por armar un parque de vivienda pública que no pierda su condición y tenga precios accesibles.

Además, ha asegurado que no casa con la propuesta de expulsar migrantes de Vox, ya que estos son "la mayor parte de mano de obra".

Elecciones del 29-N

Sobre las encuestas publicadas que dan la victoria al Partido Popular y vaticinan un Gobierno de coalición con Vox por la imposibilidad de sumar de las izquierdas, Puente ha aseverado que "no coincide con los datos que nosotros tenemos ahora mismo".

"El PSOE será primera fuerza el día 29 de noviembre. Estoy absolutamente convencido de ello y espero que sumemos [con el resto de partidos de izquierda]".

Sin embargo, ha afirmado que "quedan algunos deberes por hacer" entre las formaciones a la izquierda de su formación. Por ello, ha querido hacer un llamamiento a que "con la que está cayendo y con los riesgos que hay y los problemas que hay que afrontar, por favor, pónganse de acuerdo".

"Hagan una candidatura que recoja el voto del sentir de la gente que no quiere votar al Partido Socialista, pero quiere salir a votar y quiere votar a opciones progresistas", ha afirmado en relación al proyecto de un Frente Amplio de izquierdas que se negocia actualmente.

Ha dicho: "optimicemos el resultado que tiene que obtener la izquierda porque lo que viene, lo que se asoma, es suficientemente grave y serio como para que se dejen de lado egos y circunstancias de menos importancia para que se piense sobre todo en el futuro de nuestro país y nuestra sociedad".

Ha explicado que una gran parte del electorado de izquierdas está "desactivado desde hace tiempo. Está en la duda, en la abstención", por lo que su objetivo es "sacarle de ahí".

"Nada me gustaría más que ver una izquierda a la izquierda del PSOE que estuviera unida", ha declarado, y ha agregado que hay que escoger a los mejores para encabezar las listas porque, de otra forma, "el público castiga".

https://www.elespanol.com/espana/politica/20261007/madrid-propone-colau-candidata-moncloa-frente-amplio-monica-garcia-encabezara/1003744412176_0.html

Acerca de la convocatoria de comicios, el titular de Transportes ha confirmado que Sánchez le llamó la noche del jueves 2 de octubre para "compartir opiniones", y que, pese a no confirmarle en ningún momento que disolvería las Cortes, Puente lo supo.

Asimismo, ha atribuido este adelanto electoral a la imposibilidad de conseguir una mayoría parlamentaria para atajar el problema de la vivienda: "Cuando tienes un problema diagnosticado y vas al parlamento con lo que crees que es una solución y te dice que no, solo te queda convocar elecciones".

El vídeo

Sobre el polémico vídeo que compartió la formación de Feijóo en su cuenta oficial de X donde se escuchaba al ministro gritar por una lesión en la rodilla, ha cargado contra el partido porque piensa que hace una mala pedagogía de cara a los más pequeños: "Eso se reproduce luego en el patio del colegio".

Miedo le tenías tú a un esguince. https://t.co/SoavNpr8m4 — Partido Popular (@ppopular) October 5, 2026

"Reírse del dolor físico de otra persona entra en el concepto de maldad del que hablaba", ha aclarado.

Aun así, ha explicado que no ha pedido que retiren la publicación: "Es su retrato y son lo que son". Ha aclarado para finalizar la entrevista que ha tenido lugar en Valladolid que no tiene nada que ver con su estilo, el cual puede ser ácido, pero no se ríe del dolor ajeno.