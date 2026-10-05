[Sondeo exprés: si Sánchez disuelve el Congreso, el PP tendría hoy 143 diputados, PSOE 106, Vox 62 y Sumar 6]
[El plan de Sánchez que espera el Gobierno: elecciones y nuevo decreto de vivienda que avalaría la Diputación Permanente]
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Los ministros de Sumar celebran una nueva reunión con los partidos del grupo parlamentario en el Congreso
Los cinco ministros de Sumar celebran hoy una nueva reunión, esta vez con todos los partidos del grupo parlamentario del Congreso, mientras aceleran la designación de un cabeza de lista para las próximas elecciones generales y ultiman la presentación de la nueva marca electoral, denominada Frente Amplio.
La reunión llega tras un encuentro telemático celebrado el domingo en el que participaron los cinco ministros de Sumar en el Gobierno de coalición con el PSOE (Yolanda Díaz, Pablo Bustinduy, Ernest Urtasun, Mónica García y Sira Rego) junto a otros líderes del espacio político.
En concreto, participaron representantes de los cuatro partidos de Sumar con representación en el Gobierno e involucrados en la refundación de la coalición electoral: Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes.
Tras esa reunión confirmaron que la nueva marca electoral se llamará Frente Amplio y anunciaron que el próximo 17 de octubre presentarán en un acto político el nuevo proyecto así como al candidato o candidata del espacio para las próximas elecciones generales, una cuestión que sigue siendo una incógnita.
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Sánchez participa en un acto con empresarios con la incógnita de si adelantará las elecciones generales
Pedro Sánchez participa esta mañana en la inauguración del XXIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar. El acto tendrá lugar a las 9:30 horas en el Teatro Príncipe Pío de Madrid y ante la incógnita de si el presidente del Gobierno decidirá adelantar finalmente las elecciones generales tras un fin de semana de reflexión propiciado por la caída de los dos decretos de vivienda en el Congreso de los Diputados.
Miembros del Ejecutivo y del PSOE están convencidos de que habrá elecciones generales el próximo 29 de noviembre y que Sánchez pondrá en marcha un plan para poder aprobar en breve un nuevo decreto Maricarmen, para que pueda ser convalidado en la Diputación Permanente del Congreso.
Aunque no hay ninguna convocatoria oficial, el presidente socialista podría reunirse antes de su acto con empresarios con el Rey (que arranca su visita oficial a Finlandia) y comparecer en Moncloa para exponer sus planes.