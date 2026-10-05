Los cinco ministros de Sumar celebran hoy una nueva reunión, esta vez con todos los partidos del grupo parlamentario del Congreso, mientras aceleran la designación de un cabeza de lista para las próximas elecciones generales y ultiman la presentación de la nueva marca electoral, denominada Frente Amplio.

La reunión llega tras un encuentro telemático celebrado el domingo en el que participaron los cinco ministros de Sumar en el Gobierno de coalición con el PSOE (Yolanda Díaz, Pablo Bustinduy, Ernest Urtasun, Mónica García y Sira Rego) junto a otros líderes del espacio político.

En concreto, participaron representantes de los cuatro partidos de Sumar con representación en el Gobierno e involucrados en la refundación de la coalición electoral: Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes.

Tras esa reunión confirmaron que la nueva marca electoral se llamará Frente Amplio y anunciaron que el próximo 17 de octubre presentarán en un acto político el nuevo proyecto así como al candidato o candidata del espacio para las próximas elecciones generales, una cuestión que sigue siendo una incógnita.