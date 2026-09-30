El Boletín Oficial del Estado ha publicado esta mañana el real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros sobre vivienda y que prevé "medidas urgentes" para proteger la "función social de la vivienda".

El citado texto consta de 96 páginas y pretende la "ampliación de la oferta de vivienda asequible" con un paquete de medidas que incluye la prohibición de los desahucios hasta 2030, se limitan las subidas de las rentas, se prohíbe la compra especulativa por los llamados "fondos buitre", se regula el alquiler de temporada y habitaciones, se incluyen deducciones fiscales para los inquilinos y bonificaciones para los propietarios que bajen el alquiler, entre otras medidas.

El segundo decreto por el que se adoptan medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual será publicado mañana en el BOE al modificar una disposición del primero.