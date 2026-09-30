[Sánchez incluye en su ómnibus de la vivienda guiños a Sumar y Junts pero queda durante 48 horas en manos de Podemos]
[El Gobierno topa los alquileres al 2% el día que la inflación roza el 5% y permite al inquilino quedarse hasta diez años]
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El BOE publica el decreto ley de vivienda que prohíbe desahucios hasta 2030 y limita la subida de las rentas
El Boletín Oficial del Estado ha publicado esta mañana el real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros sobre vivienda y que prevé "medidas urgentes" para proteger la "función social de la vivienda".
El citado texto consta de 96 páginas y pretende la "ampliación de la oferta de vivienda asequible" con un paquete de medidas que incluye la prohibición de los desahucios hasta 2030, se limitan las subidas de las rentas, se prohíbe la compra especulativa por los llamados "fondos buitre", se regula el alquiler de temporada y habitaciones, se incluyen deducciones fiscales para los inquilinos y bonificaciones para los propietarios que bajen el alquiler, entre otras medidas.
El segundo decreto por el que se adoptan medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual será publicado mañana en el BOE al modificar una disposición del primero.
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Los acampados en Sol se niegan a irse hasta que no se apruebe el decreto "de forma íntegra": "Va a ser imposible que nos muevan"
Las tiendas de campaña han seguido ganando terreno este martes en la Puerta del Sol, el mismo día en que el Consejo de Ministros ha aprobado finalmente las medidas de vivienda que se esperaban desde el sábado, cuando el desahucio de Maricarmen encendió la protesta.
La aprobación podía haber marcado el principio del final de la acampada, pero ocurrió lo contrario: los campistas siguieron llegando y el campamento se extendió, casi duplicándose, hacia las calles Mayor y Arenal.
EL ESPAÑOL volvió ayer a Sol y encontró una plaza más concurrida que el lunes. Una gran parte de los asistentes ha permanecido fuera del perímetro porque dentro apenas quedaba sitio para todos.
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La oposición examina a la ministra Isabel Rodríguez tras los nuevos decretos en una sesión de control sin Sánchez
La sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados de hoy estará marcada por el debate sobre los dos decretos de vivienda que la Cámara Baja debe convalidar este mismo viernes. La ministra Isabel Rodríguez responderá a preguntas de PP, Junts y PNV enfocadas en la situación de los precios o en la dificultad de alcanzar mayorías parlamentarias para sacar adelante las medidas.
No habrá cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo porque el presidente del Gobierno tiene una cita en Moncloa con el jefe del Estado galo, Emmanuel Macron, para negociar los acuerdos España-Francia. Será el vicepresidente Carlos Cuerpo el encargado de hacer frente a las críticas de la oposición.