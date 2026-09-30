El PP pedirá en la Comisión de Secretos Oficiales los informes que identifican a 72 militares marroquíes infiltrados en Ceuta

La directora del CNI no comparecerá en la comisión, pese a la solicitud del PP; solo lo hará la ministra de Defensa.

El PP acusa al Gobierno de no calificar estos hechos como una estrategia de guerra híbrida y pide explicaciones a la ministra Margarita Robles.

Según los informes, 50 de estos infiltrados estarían en activo y 22 vinculados a los servicios de inteligencia de Marruecos.

El PP exigirá en la Comisión de Secretos Oficiales los informes de Defensa que alertan de la infiltración de 72 militares marroquíes en Ceuta.

El PP preguntará a la ministra de Defensa, Margarita Robles, por los informes de su departamento que alertan de la presencia de 72 militares marroquíes infiltrados en Ceuta.

Los populares aprovecharán la reunión de la Comisión de Secretos Oficiales, que se celebrará el próximo martes a puerta cerrada, para exigir explicaciones al Gobierno sobre el contenido de estos documentos y el conocimiento que tenía el Ejecutivo sobre la actividad de estos agentes que ha adelantado EL ESPAÑOL.

La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, que acudirá a esta sesión, ha avanzado que preguntará directamente a Robles "si existen esos informes" y "si los tenía el Gobierno de España".

La cuestión cobra especial relevancia después de que el Ejecutivo haya evitado hasta ahora calificar los episodios registrados en Ceuta como parte de una estrategia de guerra híbrida por parte de Marruecos. El propio Pedro Sánchez llegó a elogiar como "inteligente" la gestión de Rabat durante la crisis fronteriza.

Sin embargo, hace apenas unos días, en una entrevista concedida a CNN, el presidente del Gobierno modificó parcialmente su discurso al admitir que el control "fronterizo falló" y que "ha pedido explicaciones" a Rabat.

Según los informes a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, los 72 militares marroquíes infiltrados en Ceuta estarían divididos entre 50 efectivos en activo y otros 22 vinculados a los servicios de inteligencia alauitas. El PP considera que su presencia en la ciudad responde a una estrategia destinada a "desestabilizar" Ceuta.

Los populares sostienen que los informes adelantados por EL ESPAÑOL respaldan su tesis de que los incidentes de los días 30 y 31 de julio fueron "un ataque planeado y coordinado" y que la operación de presión sobre la ciudad autónoma todavía continúa. "Seguimos sufriendo esa invasión", añadió Muñoz.

Los informes señalan que el principal cometido de los 22 agentes de inteligencia sería proporcionar información a los otros 50 militares sobre los puntos estratégicos de la ciudad y las zonas susceptibles de ser utilizadas para una eventual incursión, además de contribuir a generar un clima de temor entre la población ceutí.

También serían "centros de gravedad" para la financiación y el control de los asentamientos.

"Se encargan de decidir, por ejemplo, las fechas falsas de otra supuesta invasión. Pero nada de eso es real. Si quieren volver a invadir, lo harán igual que en esta ocasión, pero no será algo que se sepa con un mes de antelación y existan seis días diferentes en los que pueden ingresar", desvelaba uno de los altos cargos militares españoles con los que EL ESPAÑOL ha tratado esta información.

La comparecencia de Robles ante la Comisión de Secretos permitirá al PP reclamar al Gobierno que aclare el alcance de estos informes, quién tuvo acceso a ellos y qué medidas se adoptaron tras conocer la presencia de estos efectivos marroquíes en Ceuta.

Todo mientras Moncloa sigue vetando la comparecencia en esta comisión de la directora del CNI que el PP ha solicitado. De momento, sólo acudirá la ministra de Defensa.