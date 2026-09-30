Los letrados del Congreso rechazan una treta de Sumar para dar validez al fraude del Gobierno en la 'ley de nietos'

La polémica gira en torno a la ampliación de la nacionalidad para descendientes de exiliados y su posible impacto en el censo electoral exterior.

El PP acusa al Gobierno de intentar modificar la ley "por la puerta de atrás" y exige retirar la iniciativa tras la suspensión cautelar del Tribunal Supremo.

El informe jurídico señala que la enmienda no guarda relación con la ley educativa y podría vulnerar derechos parlamentarios recogidos en la Constitución.

Los letrados del Congreso rechazan como "inadmisible" la enmienda de Sumar para modificar la 'ley de nietos' a través de una reforma educativa.

Los letrados del Congreso consideran "inadmisible" que Sumar trate de blindar la llamada ley de nietos mediante una enmienda intrusa presentada en la tramitación de una reforma de la Ley Orgánica de Educación.

El informe de la Comisión de Educación de la Cámara, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, concluye que la propuesta es "incongruente con el objeto y la finalidad" de la iniciativa legislativa en la que se ha insertado.

La enmienda busca reformar la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, relativa al acceso a la nacionalidad española de descendientes de exiliados. Pero se ha añadido a una proposición de ley orgánica centrada en las ratios de alumnos, la jornada lectiva y las condiciones laborales de los docentes no universitarios.

El dictamen del letrado sostiene que entre ambos asuntos no existe "el mínimo punto de conexión material".

De hecho, el documento invoca la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la necesaria congruencia de las enmiendas y advierte de que ignorarla puede "lesionar el artículo 23 de la Constitución Española", que protege la participación de los parlamentarios en el procedimiento legislativo.

"Por la puerta de atrás"

El PP interpreta el informe como un aval a su denuncia de que Sumar pretende modificar "por la puerta de atrás" la ley de nietos.

Génova acusa a los partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, de "reconocer que hicieron trampas, ahora que les hemos pillado". Y les exigen retirar una iniciativa que, a su juicio, trata de sortear la suspensión cautelar acordada por el Tribunal Supremo.

Los populares destacan que el informe hace constar que la enmienda fue presentada "sin justificación alguna". Sostienen que Sumar no ha explicado qué relación guarda una reforma sobre ratios, horario docente y condiciones de trabajo del profesorado con una modificación de la Ley de Memoria Democrática.

Fuentes del PP consideran que usar una ley educativa para esta "nueva treta" demuestra "el nulo interés que tiene este Gobierno en la educación en comparación con el ansia electoral que les ha guiado con la llamada ley de nietos".

Por ello, desde la formación de Alberto Núñez Feijóo se insiste en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no puede convertir su reforma de la "ya de por sí desastrosa Ley de Educación" en el vehículo para alterar el régimen de nacionalidad.

También reprochan al Gobierno que mantenga la iniciativa pese a la advertencia de los servicios jurídicos del Congreso sobre su falta de homogeneidad.

Todos los descendientes de españoles

La controversia se inserta en el debate abierto por la ampliación del acceso a la nacionalidad y del censo exterior derivada de la instrucción "manipuladora" dictada por Sofía Puente a la citada disposición de la Ley de Memoria Democrática.

Tal como ha informado EL ESPAÑOL, más de 2,4 millones de personas solicitaron la nacionalidad al amparo de esta norma, y los expedientes aprobados ya superaban el medio millón en junio.

La disposición conocida como ley de nietos permite optar a la nacionalidad a hijos y nietos de españoles de origen que perdieron o renunciaron a ella como consecuencia del exilio.

La instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública extendió en la práctica esa condición mediante una presunción aplicable a todas las salidas de España producidas entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.

Esa ampliación tiene consecuencias electorales: los nuevos nacionales residentes fuera de España pueden ser inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes. La investigación documentó un incremento mensual de 20.536 nuevos inscritos en el CERA en junio y la falta de datos completos del Gobierno sobre el número total de nacionalizados.

El Tribunal Supremo acordó la suspensión cautelar de la inscripción electoral de los nacionalizados al amparo de esa instrucción cuando no acrediten el exilio exigido por la ley.

Controversia jurídica

La resolución no resuelve el fondo del recurso, pero aprecia un "peligro serio" de que la limpieza del proceso electoral quede "gravemente afectada" si no se adoptan medidas cautelares.

La Junta Electoral Central ya ha empezado a ejecutar esa cautelar. Ordenó desglosar las inscripciones cuestionadas y ha limitado la elección de circunscripción de los residentes en el exterior, exigiendo que justifiquen documentalmente el vínculo con la demarcación escogida.

El Gobierno ha mostrado sus reticencias a la ejecución de la medida y la ha recurrido. El Ejecutivo ha advertido al Supremo de que los consulados podrían no disponer de tiempo suficiente para certificar antes de los próximos comicios qué beneficiarios de la llamada ley de nietos acreditan efectivamente su derecho al voto.

La enmienda de Sumar pretende incorporar a la ley la presunción de que son exiliados todos los españoles que salieron de España en el periodo comprendido entre 1936 y 1955.

También recoge otros supuestos de nacionalidad vinculados a hijas de españolas que perdieron la nacionalidad al casarse con extranjeros antes de la Constitución y a hijos mayores de edad de quienes se acogieron a las leyes de memoria de 2007 y 2022.

El informe jurídico de los letrados, ahora, estima que la modificación de la Ley de Memoria Democrática mediante una enmienda a la Ley de Educación "no guarda la conexión exigible" con esa norma.

Pero lo cierto es que la última palabra corresponde a la Mesa de la Comisión de Educación, que debe resolver si admite o rechaza la enmienda.

Si PSOE y Sumar fuerzan su tramitación, el PP prevé combatir judicialmente esa decisión y cuestionar que una modificación de tal alcance se incorpore a una ley ajena a nacionalidad, memoria democrática y censo electoral.