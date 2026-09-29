La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. EFE

El 'cacao' de la ministra de Vivienda: define a los dueños del piso de Maricarmen como 'pyme buitre carroñera'

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LO ESENCIAL Las claves La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, tuvo dificultades para explicar los detalles de los nuevos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno. Rodríguez calificó a la empresa propietaria del piso de Maricarmen como una 'pyme buitre, muy carroñera', al ser preguntada sobre la definición de fondo buitre. El Gobierno ha dividido el llamado 'decreto Maricarmen' en dos reales decretos, que incluyen prórroga de alquileres, límites a la actualización de rentas y protección frente a desahucios. Ambos decretos deberán ser convalidados por el Congreso, donde el Gobierno aún no tiene asegurados los apoyos necesarios, especialmente de Junts.

"Tengo que recurrir al texto porque ahora ya tengo un cacao...".

Isabel Rodríguez ha tenido que rebuscar este martes entre sus papeles durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para tratar de aclarar el contenido de los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno, del que ella forma parte.

La ministra de Vivienda respondía a una pregunta sobre la congelación de los alquileres cuando ha admitido que necesitaba consultar el texto.

"Tengo que revisar la última versión, que no la tengo aquí, se lo aclaro después inmediatamente", ha dicho.

No ha sido la única vez durante la comparecencia. Rodríguez ha tenido que volver a consultar sus documentos ante otras preguntas de la prensa.

El "cacao" de la ministra de Vivienda con los 'decretos Maricarmen': "Tengo que revisar la última versión y se lo aclaro"

"Este texto justo no me lo he... no está aquí ni la última versión del otro porque se han estado trabajando hasta las últimas horas", ha explicado en otro momento.

Las dificultades de la ministra para explicar el contenido de los decretos se producen después de unas negociaciones que el Gobierno y Sumar han prolongado hasta el último momento.

De hecho, la reunión del Consejo de Ministros se ha retrasado una hora precisamente por esas negociaciones.

En esa misma rueda de prensa, un periodista le ha preguntado a Rodríguez: "¿Cómo han definido que es un fondo de inversión buitre?".

La ministra no ha explicado el criterio y ha aprovechado para cargar contra Urbagestión, la empresa propietaria del piso de Maricarmen. "Tal vez no fuera un fondo, pero es una pyme buitre, muy carroñera", ha respondido.

Rodríguez ha definido el desahucio de Maricarmen como un "fracaso colectivo" y ha insistido en la necesidad de convalidar los decretos este viernes para evitar casos como este.

Medidas

El Ejecutivo ha acabado troceando el llamado decreto Maricarmen en dos reales decretos.

Ahora ambos decretos tendrán que pasar por el Congreso este viernes. El Gobierno no tiene garantizados todavía los votos necesarios para convalidarlos y, en concreto, está pendiente de la posición de Junts.

Entre las medidas incluidas figuran la prórroga de dos años de los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028 y un límite del 2% a la actualización anual de las rentas.

También se regula el alquiler de temporada y por habitaciones y se extiende hasta finales de 2030 la protección frente a los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional.

El paquete incorpora además medidas fiscales para incentivar la reducción de rentas, cambios en la tributación de las socimis, un IVA del 10% para los pisos turísticos y un IVA del 4% para determinadas operaciones vinculadas a vivienda pública.