Estudiantes de Harvard preguntan a Sánchez por la corrupción en España, el 'caso Begoña' y el 'caso Pegasus'

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Las claves Generado con IA Pedro Sánchez respondió en Harvard a preguntas de estudiantes españoles sobre corrupción, el 'caso Begoña', el 'caso Pegasus' y la posición de España ante el Sáhara y Venezuela. Sánchez diferenció los casos de corrupción en su Gobierno, como el caso Koldo, de las causas judiciales que afectan a su esposa y hermano, negando que sean casos de corrupción. Sobre el espionaje con Pegasus, Sánchez afirmó que se investigó el hackeo y defendió que sus decisiones políticas no muestran dependencia ni falta de defensa de los intereses españoles. En relación a Venezuela, el presidente aseguró que España no reconoció los resultados electorales de Maduro y defiende elecciones libres para el país sudamericano.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tenido que responder este jueves en la Universidad de Harvard a una serie de preguntas de estudiantes españoles sobre la corrupción en España, los casos judiciales de su esposa y su hermano, el espionaje de Pegasus o la posición española ante el Sáhara o Venezuela.



Sánchez ha tenido una intervención dedicada a alertar de los riesgos de los tecnooligarcas, y, tras ella, hubo una serie de preguntas de estudiantes que versaron en primer lugar sobre el tema de su discurso pero que después abordaron otro tipo de cuestiones.



Así, uno de ellos ha preguntado al presidente del Gobierno por las causas judiciales de su esposa, su hermano y el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, detallando que estaban relacionadas con casos de corrupción y que han conllevado que otras personas estén en prisión, y le ha planteado qué piensa ante quienes creen que él es una de las razones de esa corrupción.

Hoy nos enfrentamos a nuevas oligarquías.



Controlan la IA y los espacios digitales que dan forma a nuestros miedos y esperanzas.



Los algoritmos que están detrás de estas tecnologías no han sido construidos para servirnos, sino para esclavizarnos. pic.twitter.com/sv3gcP15rg — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 25, 2026

Sánchez ha dicho que, por supuesto, ha habido algunos casos de corrupción y que cuando suceden, sea el país que sea, hay que pedir al Gobierno que responda de manera efectiva.



Eso es lo que ha asegurado que él mismo hizo con los casos de corrupción que ha lamentado que haya habido en su Gobierno y su partido, en referencia al caso Koldo, pero ha precisado que eso es "distinto" de las causas que afectan a su esposa y su hermano.

"Esos no son casos de corrupción ni escándalos. Esos son otros asuntos, y, para mi, la oposición y algunas asociaciones de extrema derecha han cruzado ciertas líneas rojas que me llevan a una reflexión", ha señalado.



Reflexión que consistió en que es gratificante ser presidente porque uno puede hacer muchas cosas por su país, y ahí dijo que están sus resultados, pero que sufrir ese ataque personal es muy difícil de asumir.



"Y es mucho más difícil porque un joven estudiante como tú ya los condena, porque dices que mi hermano y mi esposa son culpables y eso no es justo porque no lo son", ha señalado dirigiéndose a quien le ha formulado la pregunta antes de recalcar: "Ese es otro asunto que lleva a la política sucia, pero no a la corrupción".

Pegasus, Sáhara y Zapatero

Otro estudiante se ha referido al espionaje con el programa Pegasus de su teléfono móvil y de varios ministros, del que se culpa a Marruecos, y ha planteado si eso tuvo algo que ver con el cambio de posición de España sobre el Sáhara Occidental.



Sánchez ha contestado que es cierto que hubo ese hackeo por Pegasus y que no se sabe quién lo hizo, pero ha añadido que se abrió una investigación y se denunció.



Ha añadido que puede ser criticado por muchas cosas como presidente del Gobierno, pero no cree que sus decisiones políticas muestren dependencia o falta de defensa de lo que considera valioso para el interés de los españoles.



A continuación ha defendido la posición española sobre el Sáhara, explicando que apoya la resolución de la ONU de que haya una región autónoma dentro de Marruecos, y ha destacado que España es el país más comprometido en financiar ayuda humanitaria para el pueblo saharaui.

España es una fuente de talento.



Hoy he podido escuchar y compartir ideas con estudiantes e investigadores españoles en Harvard, una universidad donde nacen los descubrimientos. Donde se debaten las ideas. Y donde se forja el futuro. pic.twitter.com/f5ZszM15yl — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 24, 2026

Además, ha señalado que no debería defenderse de noticias falsas y ha emplazado a que si alguien tiene algún tipo de información al respecto, que la haga pública.



La posición española ante la situación en Venezuela, mencionando los lazos del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero con este país, han sido objeto de otra pregunta de un estudiante de la universidad señalando que eso no encaja con las políticas que él dice defender.



Ante ello, Sánchez ha asegurado que España no reconoció los resultados electorales de Nicolás Maduro y que siempre aboga por elecciones libres, y ha recalcado que el futuro de Venezuela debe ser decidido por los venezolanos.

"España es una fuente de talento. Hoy he podido escuchar y compartir ideas con estudiantes e investigadores españoles en Harvard, una universidad donde nacen los descubrimientos. Donde se debaten las ideas. Y donde se forja el futuro", ha señalado el presidente en sus redes sociales, acompañando la publicación con imágenes del encuentro.