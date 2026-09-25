Burita, ministro de Exteriores de Marruecos: “Si los migrantes y los menores no han vuelto, se debe preguntar a España”

Persiste el cruce de reproches entre España y Marruecos sobre la gestión de los menores y la colaboración en las devoluciones, en un contexto de tensiones políticas entre ambos países.

El Gobierno español asegura que la mayoría de los 2.000 menores migrantes en Ceuta no retornarán porque quieren quedarse y la ley los protege.

Burita critica a los políticos españoles por dificultar el retorno de los migrantes con polémicas y obstáculos, mientras España limita las devoluciones a quienes no tengan derecho a protección internacional.

El ministro de Exteriores de Marruecos, Naser Burita, afirma que la repatriación de migrantes y menores marroquíes depende de España y no de la falta de voluntad marroquí.

El ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Naser Burita, ha reafirmado este jueves su disposición a que regresen a Marruecos todos los migrantes que cruzaron la frontera de Ceuta los pasados 30 y 31 de julio ante su homólogo español, José Manuel Albares, y ha cargado contra los políticos españoles por, dice, poner trabas a los mecanismos de retorno con sus "polémicas".

Burita ha defendido la posición "clara" de Marruecos sobre la repatriación de los inmigrantes en situación irregular y su compromiso con el regreso de los menores no acompañados, tras un encuentro con Albares en el marco de la Asamblea General de la ONU.

"Si los inmigrantes no se han regresado, si los menores no se han regresado, no se debe preguntar a Marruecos, se debe preguntar a España. No es Marruecos quien devuelve", ha declarado el ministro marroquí ante los medios.

🔴 ÚLTIMA HORA



Nasser Bourita, ministro de Exteriores de Marruecos, habla sobre la situación de los migrantes en Ceuta: "Si los migrantes en situación irregular no han regresado, si los menores no han regresado, la pregunta no hay que hacérsela a Marruecos, sino a España". pic.twitter.com/rk2OQ1ndGy — RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 24, 2026

Ha criticado, además, que el problema del retorno de estas personas resida, a su juicio, en las "polémicas, consideraciones, obstáculos, guiones y dificultades españolas". "En ningún caso está siendo obstaculizado por falta de voluntad de las autoridades marroquíes", ha asegurado.

Por su parte, Albares ha afirmado que ha recibido garantías de "plena colaboración" ante la situación en Ceuta de su homólogo marroquí.

Sin embargo, el ministro ha querido dejar claros los márgenes que baraja el Gobierno sobre las devoluciones. En un comunicado remitido por Exteriores a los medios, Albares las limita a aquellas personas que "no tengan derecho a protección internacional".

Todo ello mientras este jueves la magistrada del Juzgado de lo Penal número 1 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ceuta ha acordado la expulsión del territorio español durante cinco años de hasta doce migrantes marroquíes condenados por distintos delitos.

Las devoluciones y sus condiciones

Marruecos ha exigido reiteradamente desde el comienzo de la crisis que los menores marroquíes sean devueltos a su país, pero el Gobierno considera que esta vía resultaba inviable: la legislación española obliga a estudiar individualmente la situación de cada niño y a resolver su expediente siempre conforme a su interés superior.

Además, tal y como ha informado este jueves Albares, aunque el objetivo del Ejecutivo es el reagrupamiento de los menores con sus familias, aquellos migrantes que puedan solicitar asilo tienen la posibilidad de no ser obligados a regresar por la fuerza a Marruecos.

Es decir, los menores migrantes que se quieran quedar en España, se podrán quedar. Y los que no, podrán regresar a Marruecos.

Y es que el Gobierno asegura que "la mayoría" de los 2.000 menores migrantes que hay ahora mismo en Ceuta no retornarán porque "quieren quedarse y la ley los protege".

De hecho, el Gobierno decidió trasladar a 500 niñas que llegaron a Ceuta este 30 de julio a la Península a modo de protección. Otros 54 menores ya han sido reagrupados con familiares en España.

El Tribunal Supremo confirmó en 2024 que las devoluciones de menores realizadas desde Ceuta a Marruecos en agosto de 2021 fueron ilegales precisamente porque no se siguió el procedimiento administrativo individual establecido en la Ley de Extranjería.

Asimismo, la versión de ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, contrasta con la de Rabat, que insiste en tener la mano tendida para agilizar cualquier trámite burocrático para que los menores vuelvan.

El pasado lunes, Rego aseguraba que pronto tendrían listos los expedientes de algunos menores para solicitar el reagrupamiento familiar, pero que estaba expectante de "ver cuál es la respuesta de Marruecos", ya que anteriormente se habían tramitado 600 expedientes de menores y no habían obtenido "ningún tipo de respuesta".

"No suele ser habitual que tengamos una respuesta fluida por parte de Marruecos y esto, obviamente, es un problema o es una dificultad a la hora de llevar a cabo la reagrupación familiar de menores", aseguró.

El presidente de Ceuta, Jesús Vivas, también afirmó que quizás Marruecos "no colabora todo lo que debiera" y le demandó que "si tiene voluntad, que elabore los informes, porque en este asunto las contradicciones no son nuestras".

Rabat, contra los políticos españoles

Burita ha expresado que es "lamentable" que "actores políticos españoles alimenten acusaciones gratuitas y polémicas" contra su país tras la crisis de Ceuta, en referencia a la lucha verbal entre Gobierno y oposición sobre el futuro de los menores.

El Partido Popular no quiere acogerlos en las comunidades autónomas en las que gobierna, mientras el presidente de la ciudad autónoma, Jesús Vivas, ha viajado hasta Bruselas para intentar coordinar con la UE y Marruecos su retorno.



"Es lamentable para España que actores políticos de gran relevancia sigan alimentando la polémica, los reproches y las acusaciones gratuitas e insultando el futuro de la asociación (entre ambos países)", ha declarado Burita a la prensa.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se reúne con su homólogo de Marruecos, Naser Bourita. Exteriores Europa Press

"La cuestión migratoria, el partenariado (entre España y Marruecos) y la vecindad no se gestionan mediante la escalada verbal, las acusaciones o los reproches sin fundamento", ha añadido.

Por el contrario, Albares solamente ha querido mostrar diplomacia, recalcando que desea mantener una buena relación con Marruecos basada en el respeto a la soberanía, a la integridad territorial y a los principios de la declaración conjunta de 2022.

El ministro ha trasladado el mensaje que ha venido repitiendo a raíz de las reivindicaciones sobre la soberanía de Ceuta y Melilla formuladas por dos ministros marroquíes y se ha remitido a la 'hoja de ruta' que marcó el inicio de una nueva etapa en la relación tras la crisis por la acogida del líder del Polisario, Brahim Ghali, en España.

Esta misma semana, ya en Nueva York, donde ha coincidido con Burita en varios foros antes de su encuentro formal de este jueves, Albares ya dejó claro que España no dialogará con Rabat. "España no habla ni con Marruecos ni con nadie de su integridad territorial que por supuesto incluye a Ceuta y Melilla", recalcó en una entrevista.