Vox pide a Bruselas investigar los contactos del PSOE con el clan de 'Los Rochos' para "eliminar" a la juez Biedma

Vox también ha presentado una querella ante la Audiencia Nacional contra Leire Díez, Sáenz de Tejada y otro abogado por presuntas maniobras contra la juez Biedma.

El exjuez Sáenz de Tejada, reclutado por miembros del PSOE, habría sido el intermediario de la propuesta, que finalmente fue rechazada por 'Los Rochos'.

La petición se basa en la denuncia de que se ofreció al clan cerrar sus causas judiciales si colaboraban para eliminar a la magistrada del caso.

Vox ha pedido a la Comisión Europea que investigue los contactos entre el PSOE y el clan de 'Los Rochos' para apartar a la juez Biedma, que instruía una causa contra el hermano de Pedro Sánchez.

Vox lleva a Bruselas los contactos de las cloacas del PSOE con el clan de Los Rochos para apartar a la jueza que investigaba al hermano de Pedro Sánchez.

El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha registrado una pregunta dirigida a la Comisión Europea para que se pronuncie sobre estos hechos y los investigue.

La iniciativa, a la que ha tenido acceso este periódico, plantea si la Comisión considera compatible con los principios del Estado de Derecho que "personas vinculadas al Gobierno puedan haber recurrido a criminales para intimidar a una magistrada que investigaba al hermano del presidente del Gobierno".

Buxadé pregunta también si Bruselas "sigue esta información" y las "numerosas investigaciones judiciales" abiertas en España sobre el entorno de Sánchez, así como si prevé evaluar "hechos como los aquí expuestos" en su próximo informe sobre el Estado de Derecho y la independencia judicial española.

En marzo de 2025, tal y como publicó en exclusiva este periódico, las cloacas del PSOE ofrecieron al clan de Los Rochos cerrar sus causas judiciales si "eliminaban" a la juez Biedma de la instrucción del caso contra el hermano de Sánchez.

La oferta fue trasladada al clan por el exjuez Luis José Sáenz de Tejada, según una fuente conocedora de las conversaciones. La propuesta era la siguiente: "Eliminad a Biedma y la Fiscalía cerrará vuestros casos".

Sáenz de Tejada, exjuez apartado de la carrera judicial por una condena de violencia de género, fue reclutado por Santos Cerdán y Leire Díez para montar un comando Badajoz que lograra apartar a la magistrada Biedma de la instrucción del caso del hermano de Pedro Sánchez.

Los Rochos rechazaron finalmente colaborar.

En la oferta a una de las bandas de narcotráfico más conocidas y peligrosas de Badajoz, las cloacas del PSOE aseguraron contar con la influencia necesaria ante Álvaro García Ortiz, entonces fiscal general del Estado, para lograr que las causas pendientes contra Los Rochos se archivaran.

Este clan es de sobra conocido por las autoridades de Badajoz. Lleva más de dos décadas asentado en la ciudad pacense.

La organización estaba liderada por Jesús Rocho Sosa, el patriarca de la asociación ilícita, quien dirigía todos los negocios relacionados con el tráfico de drogas.

Rocho fue tiroteado por unos sicarios colombianos el pasado 30 de diciembre de 2024 tras un ajuste de cuentas. Varios encapuchados le abordaron en su vehículo y abrieron fuego.

La titular del Juzgado de Instrucción nº3 de Badajoz, la juez Biedma, instruye esta causa, motivo por el cual las cloacas del PSOE ordenaron su persecución. Asumió el caso en funciones de guardia cuando tuvo lugar el crimen.

La propia Biedma ha pedido personarse como acusación particular en la causa contra las cloacas del PSOE que investiga la Audiencia Nacional.

La batería de preguntas que ha registrado Vox se suma a la actuación emprendida ante la Audiencia Nacional. Los de Santiago Abascal presentaron esta semana una querella contra Leire Díez, Sáenz de Tejada y el abogado Jacobo Teijelo por las presuntas maniobras dirigidas contra Biedma.

"Ya no hablamos únicamente de los ataques políticos contra los jueces que molestan a Sánchez", advierte Buxadé.

"Estamos hablando de informaciones sobre contactos con estructuras criminales para apartar a una magistrada. Bruselas tiene que decidir cuánto más está dispuesta a tolerar antes de reconocer el gravísimo deterioro institucional que vive España", añade el dirigente de Vox.