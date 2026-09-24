Sira Rego, este jueves, atendiendo a los medios a la entrada de un desayuno informativo del embajador de Palestina. Europa Press

El ultimátum de Sumar: Sira Rego pide que se expropie el piso de Maricarmen y eleva la presión al PSOE

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Las claves Generado con IA Sumar exige al PSOE que el Consejo de Ministros apruebe el Real Decreto-ley de Vivienda y la expropiación del piso de Maricarmen el próximo martes. Sira Rego, ministra de Infancia y Juventud, lidera la petición, apoyada por Yolanda Díaz, Pablo Bustinduy y otros dirigentes de Sumar. El caso de Maricarmen, desahuciada tras 71 años en su casa, se utiliza como ejemplo para presionar por medidas que incluyan congelación y prórroga de alquileres. El PSOE negocia con Junts para sacar adelante el decreto, tras el rechazo anterior por parte de Vox, PP y Junts a una propuesta similar.

Sumar ha decidido elevar la presión sobre el PSOE por la vivienda. Y ha puesto una fecha límite: el próximo martes, 29 de septiembre.

La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, ha exigido este jueves que el Consejo de Ministros apruebe ese día tanto el nuevo Real Decreto-ley de Vivienda como la expropiación al fondo propietario del piso de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada este miércoles de la casa en la que llevaba siete décadas viviendo con una renta antigua por 500 euros y cercano al parque de El Retiro de Madrid.

"El martes que viene, expropiación al fondo buitre de la casa de Maricarmen y Real Decreto de Vivienda. Después de un año negociando, se acabó el tiempo. Sí o sí", ha escrito Rego en Bluesky.

No ha sido un mensaje aislado. Otros ministros como la de Trabajo, Yolanda Díaz, y el de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, le han seguido. Durante la mañana han lanzado mensajes idénticos y coordinados para reclamar al PSOE que lleve ambas medidas al Consejo de Ministros del martes.

También se han sumado dirigentes del espacio como el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, y la portavoz de Comuns en el Congreso, Aina Vidal.

Sumar ha trasladado además esta exigencia por escrito a la parte socialista del Gobierno.

La formación de Yolanda Díaz quiere que la recuperación de la vivienda de Maricarmen se convierta también en un mensaje político al mercado inmobiliario.

Y reclama que el decreto incluya, entre otras medidas, la congelación y prórroga de los alquileres, la regulación de los usos especulativos de la vivienda —como los pisos turísticos, los alquileres de temporada o las habitaciones— y una mayor protección frente a los grandes propietarios.

A su vez, el PSOE ha vuelto a negociar con Junts para intentar sacar adelante un Real Decreto de vivienda. Unos contactos que confirman desde la formación independentista.

El último texto fue tumbado por Vox, PP y Junts. Los de Puigdemont pedían sacar la moratoria antidesahucios del decreto y sustituir ese mecanismo por ayudas públicas que cubrieran el impago del alquiler.

La falta de mayoría parlamentaria dejó entonces al Ejecutivo sin una de sus principales herramientas para contener los desahucios.

En Sumar asumen que la aritmética parlamentaria volverá a ser complicada. Pero consideran que el Gobierno debe llevar igualmente las medidas al Congreso y obligar a cada grupo a fijar posición.