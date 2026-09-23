Patxi López, a la pregunta del cambio de Sánchez señalando a Marruecos: "No empecemos con matices para sacar punta a todo"

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Las claves Generado con IA Patxi López defiende la postura de Pedro Sánchez sobre la actuación de Marruecos en la crisis migratoria de Ceuta, evitando entrar en matices. Sánchez ha señalado en la CNN que el control fronterizo marroquí falló durante la llegada masiva de migrantes, aunque días antes había elogiado la gestión de Rabat. El Gobierno estima en 72.000 los migrantes que llegaron a Ceuta, mientras López menciona entre 70.000 y 80.000, y subraya la necesidad de colaboración marroquí en las devoluciones. Sánchez asegura que las devoluciones de migrantes en Ceuta se harán respetando la dignidad humana y destaca la importancia de la cooperación con Marruecos.

El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha hecho malabares para sostener la nueva versión de Pedro Sánchez sobre la actuación de Marruecos en la invasión de Ceuta.

El presidente del Gobierno ha afirmado en la CNN que ha pedido "respuestas" a Marruecos porque "es evidente que su control fronterizo falló".

La semana pasada, Sánchez elogió la gestión "inteligente" de Rabat en esta crisis.

Ahora Patxi López cree que "es evidente que si entran 70.000 u 80.000 personas es que algo falla en la frontera".

Preguntado por si esto supone un cambio respecto al discurso de Sánchez, el portavoz parlamentario ha dicho: "No sé dónde está la novedad".

"Marruecos colaboró pero falló primero en la frontera", ha añadido López, que se ha mostrado irascible cuando le han señalado la contradicción de elogiar la gestión "inteligente" de Marruecos y luego advertir que algo falló.

"No empecemos con matices para sacar punta a todo". ha añadido para sostener a continuación que "es evidente" que "falló el control de fronteras" pero que el Reino alauita "colaboró".

Ante la insistencia de los periodistas, ha pedido "no buscar tres pies al gato". "No es lo mismo que haya intención", ha señalado en los pasillos del Congreso.

A la vez, López ha hablado de entre 70.000 y 80.000 asaltantes, cifras por encima de las que ha aportado el Gobierno, que ha hablado de 72.000.

Hasta ahora, el presidente del Gobierno había optado por respaldar públicamente a Marruecos y poner el foco en la ausencia de evidencias que vinculen a Rabat con la organización de la "avalancha", como el propio Pedro Sánchez ha denominado en reiteradas ocasiones a la llegada masiva de migrantes a Ceuta.

En su comparecencia ante el Congreso a comienzos de septiembre para dar cuenta de la gestión de la crisis, Sánchez volvió a sostener que no existían pruebas sólidas que apuntaran a Marruecos, aunque dejó claro que el Gobierno reaccionaría con "total contundencia" en caso de que finalmente se acreditase su implicación.

Ahora, el presidente ha explicado a la CNN que el Ejecutivo trabaja para recuperar la normalidad en Ceuta, pero sin renunciar al respeto por la "dignidad humana" de quienes permanecen todavía en la ciudad autónoma. Según los datos oficiales manejados por el Gobierno, son alrededor de 10.000 personas.

Al mismo tiempo, ha señalado que Marruecos deberá colaborar en el retorno de "la mayoría" de las personas que continúan en la ciudad autónoma.

Sánchez ha garantizado que estas devoluciones se llevarán a cabo con "dignidad", como corresponde, ha defendido, a "la gran democracia y el gran país que es España", y teniendo presente que los migrantes "son personas".