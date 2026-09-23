Ceuta decide imponer multas por ruido y venta ambulante en el Trampolín para obligar a Interior a "agilizar los retornos"

El asentamiento del Trampolín cuenta con chabolas, tiendas improvisadas y una economía informal, mientras el Gobierno local reclama mayor apoyo estatal para abordar la situación.

La intervención de la Policía Local provocó altercados, con enfrentamientos entre ocupantes y agentes tras el desalojo de puestos irregulares en la playa.

La estrategia busca presionar al Ministerio del Interior para que agilice los procedimientos de retorno de migrantes, trasladando expedientes sancionadores a la Policía Nacional.

El Gobierno de Ceuta ha activado ordenanzas municipales para multar la venta ambulante y el ruido en la playa del Trampolín, donde se ha formado un gran asentamiento de migrantes.

El Gobierno de Ceuta ha decidido "activar sus ordenanzas municipales" contra la venta ambulante sin autorización y el ruido en la playa del Trampolín, el mayor asentamiento surgido tras la entrada masiva de migrantes de finales de julio.

La Ciudad presidida por Juan Jesús Vivas pretende utilizar esas infracciones para reclamar al Ministerio del Interior una reacción efectiva y “agilizar los retornos”.

La estrategia, iniciada esta misma noche del martes, pasa por retirar los puestos instalados en la arena, levantar actas y tramitar sanciones por actividades comerciales irregulares, ruido y ocupación del espacio público.

Fuentes del equipo municipal aseguran que se busca que los expedientes municipales sean trasladados a Policía Nacional para que pueda "valorar las actuaciones correspondientes" en materia de Extranjería. Un eufemismo para "darle motivos al Gobierno de la nación para actuar de una vez".

Ceuta busca una vía de presión ante lo que considera la "inacción del Gobierno de Pedro Sánchez".

La tesis del Ejecutivo local es que las competencias municipales no pueden sustituir a Interior, responsable de los procedimientos de devolución y de la seguridad del Estado, pero sí obligarle a afrontar el problema acumulado en la playa.

El vicepresidente primero, Alberto Gaitán, contactó este martes con la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, número dos del ministro Fernando Grande-Marlaska. Fue Gaitán quien realizó la primera llamada y ella se la devolvió a las 14.10 horas.

"Se lo he solicitado formalmente en esa llamada, a cuenta del acuerdo en el Consejo de Gobierno para poner en marcha las ordenanzas municipales. Ella ha quedado en darme respuesta", explicó Gaitán a EL ESPAÑOL.

El vicepresidente reclamó "reciprocidad" del Estado para garantizar que la Policía Local pueda intervenir con apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Primera acción

Horas después, ya pasadas las 20:00 horas de la tarde, agentes de la Unidad de Intervención Rápida de la Policía Local se personaron en El Trampolín. El primer objetivo fue hacer cumplir la normativa municipal, esencialmente la relativa a la venta ambulante.

"Ya hemos desalojado la primera línea", explicaba a este diario un miembro del equipo de Gobierno.

La intervención, en todo caso, desató altercados. Según fuentes del Gobierno local, varias personas que ocupan irregularmente la playa se revolvieron contra los agentes y contra civiles que transitaban por la zona, lanzando piedras, zapatos y otros objetos que tenían a su alcance.

Las mismas fuentes describieron el episodio como "un motín en toda regla contra quienes trataban de hacer cumplir la normativa municipal". El incidente confirmó el temor de la Ciudad a que cualquier actuación local en el asentamiento requiera una cobertura policial superior.

El portavoz del Consejo de Gobierno, Alejandro Ramírez, había anticipado por la mañana que Ceuta preparaba esas operaciones. "Aquí lo que se habla sobre todo es de cumplimiento de las ordenanzas municipales", explicó a EL ESPAÑOL.

Ramírez identificó las conductas que la Ciudad pretende perseguir. "Nos trasladan que hay bastante venta ambulante, por ejemplo, en la zona del Trampolín. También el tema del ruido", afirmó.

El vicepresidente delimitó también el alcance de los agentes municipales. "La Policía Local no va a detener a esa persona, pero sí puede desalojar toda la venta ambulante que a día de hoy hay allí", señaló.

De este modo, la Ciudad puede retirar los puestos y abrir los procedimientos sancionadores que correspondan. Pero Ramírez admitió que esa labor será difícil sin respaldo de Interior: "Esa actuación que va a hacer la Policía Local se entiende que es complicada ahora mismo por la situación que hay".

El plan

El Gobierno autonómico quiere que las sanciones no se limiten a una multa administrativa. Su plan es que los expedientes abiertos por ruido, comercio ilegal u otras infracciones se remitan a Policía Nacional para que "valore las consecuencias que puedan tener en el ámbito de Extranjería".

Una multa municipal no determina por sí sola un retorno, pero Ceuta pretende que cada infracción detectada active la intervención estatal que reclama desde hace semanas. No en vano, la filiación queda hecha o, cuanto menos, iniciada.

El Trampolín ha pasado de ser un punto de pernocta a un poblado improvisado con vida propia.

En la arena se levantan chabolas hechas con cañas, plásticos, cartones, lonas y mantas, junto a algunas tiendas de campaña, tendederos y espacios de oración.

En torno a esos refugios ha crecido una economía informal de supervivencia. Hay puestos de pan, fruta, leche, galletas, conservas, tabaco, ropa usada y calzado, además de comida preparada y peluquerías improvisadas con una silla, tijeras, cuchillas y peine.

Los reportajes de este periódico en la playa también han descrito un pequeño zoco interno de compraventas e intercambios y la presencia de mafias.

Vecinos y medios han informado, además, de alquileres o ventas de chabolas y parcelas en la arena por entre 20 y 40 euros, aunque no existe confirmación pública de una estructura organizada de cobros.

El acta

La consolidación de ese comercio ilegal, los ruidos nocturnos y la ocupación continuada del espacio público conforman el argumento del Ejecutivo ceutí para reimpulsar sus ordenanzas. Además de, "por supuesto, forzar una respuesta coordinada de Interior".

El acta del Consejo de Gobierno de este martes incluyó el "desalojo Trampolín" y una "propuesta [de] nuevos emplazamientos" entre los asuntos abordados.

Sin embargo, el documento no precisa ubicaciones alternativas, plazos ni una decisión ejecutiva concreta sobre el vaciamiento de la playa, a la espera de que el Mando Único "comunique nuevas actuaciones".

La operación llega 24 horas después de la visita de Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo, y una delegación de eurodiputados al Trampolín. Weber dijo haber quedado impresionado por las condiciones "inhumanas" del asentamiento y reclamó utilizar las herramientas disponibles para acelerar los retornos.

La actuación de la UIR abre ahora una nueva fase. Ceuta ha pasado de anunciar multas y retirada de puestos por ruido y venta ambulante a intervenir sobre el terreno, con la aspiración de que Interior convierta la presión administrativa en una respuesta de seguridad y Extranjería.