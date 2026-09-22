Mónica García dice que "no hay colapso" en Ceuta, mientras las urgencias sanitarias en la calle crecen un 540% desde el asalto

Médicos y enfermeras de Ceuta han convocado una huelga para denunciar la presión asistencial y la degradación de la atención sanitaria tras la llegada masiva de migrantes.

Ceuta y Melilla cuentan con la menor ratio de médicos públicos por habitante de toda España, con solo 2,7 por cada 1.000 habitantes.

La ministra de Sanidad, Mónica García, niega que exista colapso en el Hospital Universitario de Ceuta y asegura que la atención ordinaria no se ha interrumpido.

Las urgencias sanitarias en la calle en Ceuta han crecido un 540% desde la crisis migratoria iniciada a finales de julio.

La ministra de Sanidad, Mónica García, asegura que "no hay ni un solo dato" ni "una sola imagen" que avale el colapso del Hospital Universitario de Ceuta. La Sala 112 de la ciudad autónoma registra, sin embargo, un aumento del 539,4% de las emergencias sanitarias en lugares públicos desde la crisis migratoria iniciada a finales de julio.

Según la documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el servicio contabiliza 1.720 expedientes de este tipo desde el día 30 de julio hasta el 20 de septiembre de2026, frente a los 269 del mismo periodo de 2025.

Las asistencias en la calle absorben el 75,4% de todos los expedientes sanitarios registrados por el 112 ceutí.

La ciudad recibió unos 80.000 migrantes en las jornadas del 30 y 31 de julio, según las cifras difundidas por el Gobierno local. Desde entonces, médicos y enfermeras denuncian una presión asistencial "sostenida e insoportable", mientras el Ministerio defiende que la atención ordinaria no se ha interrumpido.

La situación afecta a Ceuta, que comparte con Melilla la menor ratio territorial de médicos públicos por habitante de España.

Las dos ciudades, cuya sanidad depende directamente del Ministerio a través del INGESA, disponen conjuntamente de 2,7 profesionales de Medicina del SNS por cada 1.000 habitantes.

La media nacional es de 3,7 facultativos por 1.000 habitantes. El indicador del Ministerio incluye Atención Primaria, hospitales, urgencias y emergencias, además de especialistas en formación, aunque publica un dato agregado para Ceuta y Melilla.

Comunidad autónoma / ciudad Médicos del SNS por 1.000 habitantes Navarra 4,7 Castilla y León 4,4 País Vasco 4,4 Aragón 4,3 Asturias 4,2 Cantabria 4,2 Extremadura 4,2 Murcia 4,0 Comunidad de Madrid 3,9 Galicia 3,8 La Rioja 3,8 Cataluña 3,7 España 3,7 Castilla-La Mancha 3,6 Comunitat Valenciana 3,5 Canarias 3,4 Andalucía 3,3 Illes Balears 3,3 Ceuta y Melilla* 2,7 *El Ministerio de Sanidad publica Ceuta y Melilla de forma conjunta.

Médicos y enfermeras de Ceuta están llamados a la huelga este jueves 24 de septiembre. La coalición CEMSATSE sostiene que la crisis abierta tras el asalto masivo ha degradado la atención sanitaria y ha disparado la carga de trabajo de las plantillas.

El informe de la Sala 112, actualizado hasta el 20 de septiembre, refleja 2.281 expedientes por asistencias sanitarias en 2026. Son 1.580 más que los 701 del mismo periodo de 2025, un incremento del 225,4%.

Las cartas de llamada pasan de 903 a 3.174, con 2.271 comunicaciones más y un alza del 251,5%. El crecimiento se concentra en la atención fuera de los domicilios.

Las emergencias en lugares públicos pasan de 269 a 1.720 expedientes. Suman 1.451 de los 1.580 expedientes adicionales registrados por el 112, el 91,8% de toda la subida.

La prueba definitiva de que el colapso se debe a los más de 10.000 migrantes que permanecen en las calles de Ceuta en condiciones deficientes es que las emergencias en domicilio aumentan de 353 a 448 expedientes, un 26,9%. Las consultas pasan de 72 a 103 y los traslados sanitarios, de seis a nueve.

"Tensión, no colapso"

García reconoció que algunos servicios del Hospital Universitario de Ceuta han sufrido tensión, pero negó que exista un colapso. Sanidad sostiene que sólo cuatro de los 34 servicios han soportado una presión superior a la habitual y que no se han suspendido consultas ni intervenciones ordinarias.

La ministra comparó la situación ceutí con la del Hospital Universitario La Paz, de Madrid. "¿Sabéis dónde hay datos de imagen y de colapso? En el Hospital de La Paz de Madrid", afirmó.

"Ahí hay imágenes de colapso, gente esperando en los pasillos, pacientes que no están atendidos, pacientes que no pueden ser ingresados. Eso no ha ocurrido en el Hospital de Ceuta", añadió.

CEMSATSE ha convocado la huelga tras varias concentraciones de protesta.

El sindicato denuncia una situación de "emergencia" y acusa al Ministerio de actuar con "impasibilidad" ante el desgaste de los profesionales y el deterioro de la asistencia.

Los datos del 112 reflejan una fuerte subida de expedientes y llamadas por asistencias sanitarias.

El informe no identifica a los pacientes, no recoge diagnósticos ni permite atribuir cada emergencia a los migrantes llegados tras el asalto, pero acredita el incremento de actividad soportado por el servicio.