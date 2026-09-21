Weber, junto a Feijóo y Vivas, en Ceuta: "Sánchez no defendió una frontera europea atacada y se ha quedado solo en la UE"

Feijóo propone a la UE mayor implicación, financiación y mecanismos de emergencia para proteger Ceuta y Melilla como fronteras exteriores europeas.

Weber exige a Marruecos actuar como socio de la UE y advierte de consecuencias si no colabora en la crisis migratoria.

El presidente del PPE destaca que 22 de los 27 líderes de la UE criticaron la gestión española y advierte que Sánchez se ha quedado solo en Europa.

Feijóo y Manfred Weber visitan Ceuta y critican al Gobierno de Sánchez por no defender adecuadamente la frontera europea durante la crisis migratoria.

La visita de Alberto Núñez Feijóo y del presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, sitúa de nuevo a Ceuta en el centro de actualidad a nivel europeo. "La UE forma parte de las fortalezas de Ceuta y de Melilla para su seguridad, estabilidad y prosperidad".

Los ha recibido Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad, quien ha lamentado que "el Gobierno de España no ha cumplido sus obligaciones constitucionales".

El presidente del PPE ha criticado al Gobierno de Sánchez por no haber "defendido la frontera europea" en Ceuta, como sí hicieron otros líderes en Grecia, Polonia y Finlandia ante ataques similares de Turquía, Bielorrusia y Rusia.

De hecho, Weber ha recordado que 22 de los 27 jefes de Gobierno de la UE criticaron públicamente este verano la actuación del Gobierno español.

Ha señalado que la iniciativa partió de Dinamarca, gobernada por la socialdemócrata Mette Frederiksen, para sostener que Sánchez “está solo también en Europa”.

"Habrá consecuencias"

Preguntado por las relaciones con Marruecos, Weber ha reclamado a Rabat que actúe como un socio de la Unión Europea.

"Rabat debe entender que sólo podemos arreglar este problema como socios y amigos", y que en caso de no colaborar "habrá consecuencias, evidentemente".

El líder de los populares europeos ha remarcado que "también está en el interés" de Marruecos preservar "los acuerdos comerciales y de seguridad con Europa".

Y, como hicieron también Feijóo y Vivas, señaló que "los hechos demuestran otras consecuencias, aún "más trágicas" de descuidar una frontera" exterior de la Unión, "en este caso, más de 140 muertos".

El dirigente conservador europeo ha recordado las críticas "de los socialistas" sobre el enfoque humanitario de su discurso. "Cero lecciones de los socialistas", ha replicado, "en Grecia no hubo muertos, y Grecia sí controló su frontera ante el ataque migratorio de Erdogan".

El presidente del PPE ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por no haber actuado del mismo modo. También ha elogiado la iniciativa de Feijóo, a quien ha atribuido la tarea de impulsar medidas que, a su juicio, el Ejecutivo central no ha adoptado.

Weber ha recordado que 22 de los 27 jefes de Gobierno de la UE criticaron públicamente este verano la actuación del Gobierno español. Y ha señalado que la iniciativa partió de Dinamarca, gobernada por la socialdemócrata Mette Frederiksen, para sostener que Sánchez "se ha quedado solo también en Europa".

Feijóo subrayó que es la cuarta vez que visita la ciudad desde el inicio de la crisis, y ha destacado que "lo importante es que en esta ocasión" lo ha hecho europeizando la solución, junto a Weber y a varios vicepresidentes del PPE.

Convencer al PPE

"Europa está con Ceuta y Europa está en Ceuta", ha sostenido Feijóo, vinculando ese respaldo a la resolución aprobada la semana pasada por el Parlamento Europeo.

Como Weber, Feijóo ha acusado a Sánchez de no haber prevenido el asalto "pese a las advertencias", después de "minimizar" la crisis y finalmente de buscar siempre otros responsables, "porque él es, que es el competente, es un incompetente".

El jefe de la oposición ha defendido a Vivas frente a las críticas de varios ministros de Sánchez. "Señalar al presidente Vivas es miserable", ha dicho.

Y también quiso condenar la agresión sufrida este domingo por una diputada local de Ceuta. "La violencia no cabe en ningún caso; ninguna causa o discrepancia la justifica", ha afirmado.

Feijóo ha reconocido que le costó lograr la resolución de la Eurocámara, dada la complejidad de la crisis, el país asociado implicado, y la conducta del presidente Sánchez.

"¿Cómo pedir que la UE mire aquí si nuestro Gobierno mira para otro lado?", ha preguntado. Feijóo ha insistido en que Ceuta no afronta un problema local, sino una crisis en territorio europeo y en una frontera exterior de la Unión.

Y por eso, el líder del PP ha celebrado como "un documento histórico" la resolución de la Eurocámara, aprobada la semana pasada. A su juicio, el texto deja claro que "atacar Ceuta supone atacar la soberanía de Europa".

Weber, "emocionado"

A su lado, Weber ha llegado incluso a describir sus "emociones" al poder ver con sus propios ojos "las consecuencias impensables" de un "ataque de instrumentalización migratoria".

Para empezar, el presidente del PPE ha puesto el foco en las personas migrantes y su utilización como armas híbridas: "¿Quién os ha contado esas fake news de que podríais venir y quedaros en Europa?", se ha preguntado.

"Lo siento mucho por ellos", ha añadido.

En segundo lugar, el político alemán ha asegurado sentir frustración porque la situación "no se habría prolongado durante tantas semanas en cualquier otro país de la Unión".

A su juicio, otro Gobierno que no fuera el de Sánchez "habría adoptado antes".

Y finalmente, Weber también ha aludido a la situación de "las mujeres" afectadas por la crisis. Ha dicho que le inquieta "su seguridad y su libertad", que considera "coartadas" en las condiciones actuales.

Cinco peticiones a la UE

Feijóo ha lanzado cinco peticiones a la UE, que luego ha tornado en compromisos. "Todo esto, lo debería pedir el Gobierno de España, pero les aseguro que al menos yo lo haré, y no cejaré hasta lograrlo".

Uno, "activar todos los canales diplomáticos" de la Unión para defender Ceuta y Melilla. Dos, "aplicar los instrumentos europeos de crisis y retorno" que ni siquiera en esta ocasión han sido invocados "y habrían agilizado las devoluciones".

Tres, "más financiación" europea para "reforzar el espigón" y una presencia "permanente y visible" de Frontex.

Cuatro, "mejorar el encaje" de Ceuta y Melilla en la financiación comunitaria. Es decir, que ambas ciudades tengan "un estatuto similar al de las regiones ultraperiféricas" y un papel prioritario en el reparto de fondos de la UE.

Finalmente, Feijóo ha pedido a Bruselas agilizar ese mecanismo de emergencia frente a la "instrumentalización" de la migración para garantizar "respuestas inmediatas de devolución", comprometido por Ursula von der Leyen la semana pasada en el Debate sobre el Estado de la Unión.

"Europeizar la crisis"

Vivas había abierto la comparecencia ante la prensa: "Hay varias cosas que han quedado claras en el desarrollo de esta invasión", dijo a modo de introducción.

"Una, la utilización de la presión migratoria como herramienta para vulnerar la integridad territorial de España y de Europa. La segunda, que detrás de lo ocurrido están las autoridades marroquíes, por acción o por omisión".

Así lo expresó esa resolución del Parlamento Europeo aprobada hace unos días en Estrasburgo, fruto de la estrategia de "europeización" de la crisis lanzada por el PP.

"Otra cosa evidente es que la UE precisa de nuevos mecanismos para responder a situaciones como ésta", tal como anunció Von der Leyen. "Y ése también es uno de los frutos de la activación europea de esta crisis por parte del presidente Feijóo".

"Obligaciones constitucionales"

Tras los incidentes de los días 30 y 31 de julio, los populares han intensificado su estrategia de llevar el caso a las instituciones comunitarias y presentar lo ocurrido no sólo como un desafío para España, sino como una cuestión de seguridad, control de fronteras y solidaridad europea.

Y lo ha hecho porque "el Gobierno no ha cumplido sus obligaciones constitucionales", ha sentenciado, "lamentándolo mucho", el presidente local.

Para Vivas, la respuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha sido insuficiente. Y por eso, Weber insistió en que era necesario "suplir lo que está haciendo el Gobierno", cuya conducta calificó el ceutí de "incomprensible e inaceptable", salvo que existan "razones que no se puedan explicar", añadió.

"Ni se atendieron las alertas, ni había un plan de seguridad... o no se activó, que no sé qué es peor, tras la experiencia de 2021", ni se activaron los mecanismos diplomáticos o de seguridad que "podrían haber solucionado la crisis con rapidez".

Feijóo prometió que seguirá volviendo a Ceuta "cuantas veces sea necesario". Y lamentó que las consecuencias de este asalto, "que duró dos días, se mantengan dos meses después".

Para terminar, advirtió de que "de ésta no vamos a salir más fuertes, sino más conscientes" de los riesgos de no saber "o querer" defender las fronteras de España y de la UE.

"Aquí lo que parece es que hay un plan de fondo, para estirar el conflicto y enquistarlo políticamente", ha sugerido. Y eso está causando "una alta factura "social, económica y de autoestima" para la ciudad.

Por eso, "lamentándolo mucho", ha concluido, la prioridad "debe ser aprender a impedir que una crisis de este tipo vuelva a repetirse". Y sólo de ese modo "podremos, después, ser más fuertes".