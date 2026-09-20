El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha dicho que cuando pueda volver a Cataluña se ha propuesto "sumergirse" en el territorio para respirarlo, tocarlo y escuchar a la gente para ver por sí mismo qué ha cambiado en los últimos años.

En una entrevista al diario británico The Sunday Times este domingo, ha recordado que han pasado 9 años desde su marcha y que pese a que hace un "esfuerzo permanente" por estar en contacto con lo que sucede Cataluña, no es la misma que la que dejó.

El expresidente ha recalcado que no se arrepiente de nada de lo que hizo y que el 1-O quedará para la historia: "Derrotamos a España democráticamente", ha asegurado. "No sabía cuánto tiempo estaría en el exilio, pero estaba dispuesto a pasar toda mi vida. Y si tengo que pasar así toda mi vida, estoy dispuesto", ha añadido.