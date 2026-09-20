Este viernes la Policía comenzó el traslado de miles de migrantes de las playas de Benítez y El Trampolín a los dos centros de acogida instalados en el puerto de Ceuta. Durante el despllazamiento se dieron episodios de caos y tensión cuando las personas corrían para conseguir una plaza, ya que no eran suficientes. Estos hechos obligaron a detener en varios momentos la marcha.
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Puigdemont dice que cuando pueda volver quiere "sumergirse" en la Cataluña actual
El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha dicho que cuando pueda volver a Cataluña se ha propuesto "sumergirse" en el territorio para respirarlo, tocarlo y escuchar a la gente para ver por sí mismo qué ha cambiado en los últimos años.
En una entrevista al diario británico The Sunday Times este domingo, ha recordado que han pasado 9 años desde su marcha y que pese a que hace un "esfuerzo permanente" por estar en contacto con lo que sucede Cataluña, no es la misma que la que dejó.
El expresidente ha recalcado que no se arrepiente de nada de lo que hizo y que el 1-O quedará para la historia: "Derrotamos a España democráticamente", ha asegurado. "No sabía cuánto tiempo estaría en el exilio, pero estaba dispuesto a pasar toda mi vida. Y si tengo que pasar así toda mi vida, estoy dispuesto", ha añadido.