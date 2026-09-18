La Policía ha comenzado a trasladar a los migrantes acampados en las playas de El Trampolín y de Benítez en Ceuta a los dispositivos de acogida temporal ubicados en el puerto, a primera hora de la mañana, a las 7:15.

La unidad de antidisturbios ha tenido que intervenir cuando un grupo de personas corría hacia las infraestructuras para conseguir una plaza de acogida, ya que no hay suficiente espacio para todos los migrantes, como ha relatado el medio local El Faro de Ceuta.

Agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, junto a militares, están guiando el desalojo de la costa y la reubicación en el campamento provisional erigido en dos parcelas del puerto de Ceuta. Las unidades piden calma a los migrantes y han tenido que detener la marcha en varias ocasiones.

El uso de este campamento fue paralizado cautelarmente por la Audiencia Nacional para revisar el expediente realizado por el Ministerio de Transportes para tomar el control de los terrenos, a lo cual se negaba la Autoridad Portuaria.

Las dos parcelas, pertenecientes a Puertos, se encuentran cerca de fuentes de suministros locales e infraestructuras críticas, lo que hace temer que pueda ocurrir algún accidente. Estos espacios tienen capacidad para acoger a 1.800 personas.

El pasado jueves, tras revisar la información, el tribunal rechazó la medida cautelar presentada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP).