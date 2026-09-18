El PP acusa al Gobierno de "dejar vendidos a policías y guardias civiles" en el traslado de migrantes al puerto de Ceuta

Traslado de migrantes asentados en la playa de Benítez, este viernes. Reduan Efe

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Las claves Generado con IA El PP acusa al Gobierno de abandonar a policías, guardias civiles y militares durante el traslado de migrantes en Ceuta. Ester Muñoz y Cuca Gamarra denuncian falta de recursos y protección para las fuerzas de seguridad y los ciudadanos ceutíes. Miles de migrantes fueron trasladados de las playas al puerto de Ceuta, saltándose el cordón policial y provocando caos temporal. La Audiencia Nacional rechazó la medida cautelar del SUP para impedir el traslado y el campamento acoge a más de 3.000 migrantes.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, acusa al Gobierno de "dejar vendidos a policías nacionales, guardias civiles y militares" en el traslado de migrantes de las playas al puerto de Ceuta.

Además, denuncia que "se abandone a su suerte" a Ceuta.

También Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, se ha pronunciado en X sobre lo ocurrido.

Así gestiona Pedro Sánchez una invasión.



“La viva imagen de la normalidad”.



Se aprecia la “inseguridad subjetiva”.



De nuevo dejando vendidos a policías nacionales, guardias civiles y militares.



Ceuta abandonada a su suerte.



Jamás te lo perdonaremos. pic.twitter.com/MzO8OqvOQU — ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) September 18, 2026

"Caos absoluto como consecuencia de un Gobierno negligente", señala Gamarra.

Y denuncia que "pese a los avisos, ponen en riesgo una infraestructura crítica y desprotegen a los ceutíes".

Caos absoluto como consecuencia de un Gobierno negligente.



Pese a los avisos, ponen en riesgo una infraestructura crítica y desprotegen a los ceutíes.



¿Y los medios y efectivos suficientes de policía, guardia civil y militares?



Los asaltantes tienen que volver a Marruecos YA. https://t.co/NJ3b1wZrH0 — Cuca Gamarra (@cucagamarra) September 18, 2026

"¿Y los medios y efectivos suficientes de policía, guardia civil y militares? Los asaltantes tienen que volver a Marruecos YA" ha escrito Gamarra en la mencionada red social.

Caos en el traslado al puerto

Esta madrugada se ha producido una avalancha de los miles de migrantes que están siendo trasladados en Ceuta de las playas de Benítez y el Trampolín al campamento habilitado en el puerto.

Se han saltado el cordón policial y han provocado dificultades a las fuerzas de seguridad, que después de muchos problemas han conseguido controlar la situación.

Así lo han indicado a Efe fuentes de la Delegación del Gobierno que refieren que continúa la operación de traslado de las playas al puerto, por el Paseo Marítimo y la carretera de servicio que lleva a las instalaciones portuarias.

La operación ha comenzado en torno a las 7.15 horas en la playa de Benítez, y ha continuado en la del Trampolín, asentamientos en los que permanecían más de 3.000 migrantes, aunque la cifra exacta se conocerá a medida que sean trasladados y filiados en el nuevo recurso.

Según la Delegación del Gobierno, la mayor parte de los migrantes que se han saltado el cordón policial y han comenzado a correr eran menores, aunque los incidentes no han revestido gravedad.

En las playas de Ceuta permanecen más de 3.000 adultos y menores migrantes desde la entrada masiva registrada en la ciudad el pasado 30 de julio.

El traslado comienza después de que la Audiencia Nacional rechazara este jueves la medida cautelarísima solicitada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) para impedir la puesta en marcha de estas instalaciones, ubicadas en la explanada del Muelle de Poniente.

El campamento cuenta con carpas y otros espacios destinados a zona de descanso, enfermería y dispensario, así como áreas para la atención e intervención social, servicios sanitarios, oficinas para el personal de la entidad encargada de la prestación del servicio y una caseta destinada al servicio de seguridad.