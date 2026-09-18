Óscar Puente trata de atajar con un fiero ataque a Madina las críticas en el PSOE por Ceuta: "¡Para lo que has quedado!"

El ministro ha atacado públicamente a Madina en varias ocasiones, acusándolo de resentimiento y de actuar movido por su derrota en las primarias de 2014.

La confrontación entre Puente y Madina revive su vieja rivalidad y refleja tensiones internas en el PSOE.

Madina, exdiputado y antiguo rival de Sánchez, cuestionó la falta de coordinación institucional y la respuesta del Ejecutivo en Ceuta.

Óscar Puente responde con dureza a Eduardo Madina tras sus críticas a la gestión del Gobierno en la crisis de Ceuta.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha revuelto con fiereza contra su compañero de partido Eduardo Madina por cuestionar cómo el Gobierno de Pedro Sánchez está actuando en Ceuta.

Madina, exdiputado, víctima de ETA y rival en su día de Sánchez en las primarias de 2014, ha expresado su malestar con la gestión en la ciudad autónoma con estas palabras: "En esta crisis, me duele decirlo en la cabeza, en lo que digo y en el corazón; no hay ni un solo paso que haya dado el Gobierno que se entienda”, afirmó el exdiputado.

Sus manifestaciones, realizadas en una tertulia de la Cadena SER, han desencadenado este viernes la dura respuesta de Óscar Puente, que vincula esa crítica con su derrota ante Sánchez en las primarias.

El ministro respondió al exdiputado a través de X: "Lo que te duele todavía es el baño que te dio Pedro. El rencor es un veneno que te tomas tú, creyendo que vas a matar al otro. Pero el otro está vivito y coleando y es Presidente del Gobierno. Y tú andas de tertuliano exhibiendo tu rencor cada mañana. ¡Para lo que has quedado!".

Eduardo Madina había centrado su crítica en la falta de coordinación entre las distintas administraciones y sostuvo que las medidas adoptadas no han permitido dar una respuesta clara a la situación que atraviesa la ciudad autónoma.

Lo que te duele todavía es el baño que te dio Pedro. El rencor es un veneno que te tomas tú, creyendo que vas a matar al otro. Pero el otro está vivito y coleando y es Presidente del Gobierno. Y tú andas de tertuliano exhibiendo tu rencor cada mañana. ¡Para lo que has quedado! https://t.co/sT4vwc8zpp — Óscar Puente (@oscar_puente_) September 18, 2026

El exdiputado considera que los mecanismos de cooperación institucional deberían estar mejor preparados para responder a una emergencia de estas características. "Deberían estar mucho más engrasados de los que están", señaló.

Pese a ser una crítica comedida, sus palabras han desencadenado la ira del ministro de Transportes, que trata de atajar así las crecientes voces discordantes dentro del PSOE por la respuesta que se está dando a la crisis de Ceuta.

Una vieja rivalidad

No es la primera vez que Puente ataca desaforadamente a Madina.

Cada vez que el exdiputado hace alguna consideración que afecta al Gobierno, el ministro responde.

Ya le llamó "resentido", después de escucharle criticar que Ferraz recurriese a la fontanera Leire Díez para realizar oscuros trabajos.

"Los socialistas que yo conozco no van ofreciendo pactos a personas corruptas ni amenazando a miembros de la Guardia Civil", denunció Madina en el programa Hoy por Hoy.

A lo que Puente le respondió: "El que faltaba del cuarteto de los resentidos que no ganarían hoy en el partido ni una asamblea de pueblo".

El que faltaba del cuarteto de los resentidos, que no ganarían hoy en el partido ni una asamblea en su pueblo. Ni una vez se os ha visto salir a defender a vuestro partido del acoso diario de la derecha. https://t.co/6FLRTFlIBI — Óscar Puente (@oscar_puente_) June 5, 2025

Las palabras del ministro escandalizaron en el partido.

Incluso exdirigentes como el aragonés Javier Lambán, ya fallecido, salieron en defensa de Madina.

Eduardo Madina es una de las mejores cabezas con que cuenta la política española. Reúne inteligencia, elocuencia, moderación y una brillante hoja de servicios al @PSOE, con un alto coste personal. Eduardo merece mucho respeto — Javier Lambán (@JLambanM) June 5, 2025

Unos meses más tarde, en la misma tertulia de la SER, Madina aseguró que, ante el bloqueo parlamentario, había que dar la legislatura por acabada.

Esas palabras volvieron a indignar a Puente, que le atacó con más virulencia aún.

El que estás acabado eres tú. Desde hace mucho tiempo. Ahora paseas tu rencor por las tertulias radiofónicas. Ay tú, que te creías la esperanza blanca del socialismo español y has acabado de comentarista, pero sin canal propio. https://t.co/R6JlgwB6iz — Óscar Puente (@oscar_puente_) December 17, 2025

El tono y las palabras empleadas contra un compañero de partido no tienen precedentes. Puente siempre ha hablado de un "cuarteto" en el que sitúa a Emiliano García Page, Javier Lambán, Eduardo Madina y Felipe González.

Aunque la diana más repetida de sus ataques es la figura del exdiputado vasco. El hecho de remontarse a las primarias de 2014, prueba que algunas costuras no se cosieron tras aquellas elecciones internas.