Aznar pide "militarizar" la respuesta a la invasión de Ceuta y denuncia "la incompetencia, cobardía y traición de Sánchez"

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Las claves Generado con IA José María Aznar propone la militarización de la respuesta a la crisis migratoria en Ceuta y acusa al Gobierno de Sánchez de incompetencia, cobardía y traición. Aznar critica la gestión del Ejecutivo en Ceuta, señalando que favorece los intereses de Marruecos y pone en riesgo la integridad territorial española. El expresidente denuncia que la situación en Ceuta responde a una dejación gubernamental y advierte que podría cronificarse con fines electoralistas. Feijóo, líder del PP, también critica la gestión de Sánchez en Ceuta y promete defender la integridad territorial y la transparencia si llega al Gobierno.

El expresidente del Gobierno de España, José María Aznar, ha defendido la "militarización" de Ceuta como salida a la crisis migratoria de Ceuta.

Aznar ha afirmado que "los militares tienen la obligación constitucional de defender la integridad territorial" y el Gobierno la de defender sus fronteras y brindar las herramientas para que los Cuerpos de Seguridad del Estado hagan su labor. "Todo lo demás son tres cosas: cobardía, incompetencia y traición", ha apostillado el expresidente.

Acerca de la gestión del Ejecutivo en Ceuta ha asegurado que "se ha puesto en el lado en el que nuestros intereses no son defendidos y son absolutamente dañados" al "dar la razón a los responsables de la quiebra de la integridad territorial".

"El ciudadano ceutí se siente prisionero, inseguro, sin protección. Que es lo que quieren los invasores y Marruecos", ha aseverado. A lo que ha añadido que parece estar alineado con los intereses de Rabat de hacer "invivible Ceuta" con la intención de hacer efectivas las pretensiones soberanistas sobre las dos ciudades autónomas españolas, tal y como han defendido varios ministros marroquíes.

Ha demandado en una entrevista en Antena 3 al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que esclarezca "¿Por qué cambia su posición con el Sáhara sin tener un solo debate en el Congreso?" y qué intereses geoestratégicos comparte España con Marruecos y que ha relacionado con la "dejación" gubernamental en Ceuta.

Sobre el posible chantaje de Rabat a Moncloa, ha asegurado que Sánchez tiene una "situación de enorme vulnerabilidad" con ese país que le impide resolver la situación, que ha definido como "una vergüenza, una amenaza y una invasión".

"No se pueden cometer tantos errores", ha defendido Aznar y lo ha vinculado con una acción intencionada por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Asimismo, ha asegurado que "no tiene la menor duda" de que hay una voluntad de "cronificar" la crisis con fines electoralistas y ha adelantado que "esto va a ir a peor cada día" y que "la convivencia estallará".

"España tiene todo el derecho y tiene la obligación de revisar toda la política con Marruecos y de alentar a la Unión Europea que revise toda la política con Rabat", ha sentenciado.

El expresidente cree que la situación internacional será "extraordinariamente complicada" en los dos próximos años para España, entre otras cosas por el fin de la presidencia del estadounidense Donald Trump. En clave nacional, cree que

José María Aznar ha defendido que la Justicia "llegue hasta las más altas consecuencias", ya que, para él, "las responsabilidades están muy claras" y había decisiones que había que tomar y "no se han tomado".

El prestigio del CNI

El expresidente también se ha referido a los 40 informes sobre la información que se tenía sobre Ceuta y las versiones contradictorias sobre el papel del CNI en el seno del Gobierno.

A su entender, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado habían avisado. "Supongo que no habían dado las voces suficientes para que los que están en el Gobierno se enteraran. Debe ser esa la cuestión", ha ironizado.

Ha defendido que el prestigio de todas estas instituciones "está dañado", lo que enmarca en un "Estado en descomposición". Sobre la asunción de responsabilidades cree que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no tiene el sentido de la responsabilidad suficiente para dimitir, sino que "el único objetivo que tengo es estar en el poder a toda costa".

"El Ejecutivo dice que la invasión ha sido un gran éxito. Lo que te dicen, o sea, es que el invasor ha actuado correctamente", ha censurado

Sin embargo, ha descartado apoyar una moción de censura contra el Ejecutivo, ya que ha dicho que es más "partidario de hablar claramente" y además "si no se gana, genera frustración".

El Gobierno de Sánchez es capaz de hacer "cualquier cosa", como se ha visto con la 'ley de nietos'. Lo cual considera que ha sido "un intento de alterar el censo electoral para obtener ventajas electorales".

La visita del Rey

Sobre la polémica sobre la visita del Rey a la ciudad autónoma, Aznar ha asegurado que se debería haber producido ya y que el mensaje que transmite públicamente el jefe del Gobierno es "vas a ir a Ceuta cuando a mí me dé la gana".

"Es una demostración de la anormalidad institucional en la que estamos viviendo", ha lamentado, y ha añadido que, de ser presidente, el viaje se habría producido.

Ataques a Vivas

En relación a los ataques por parte de varios ministros al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, les ha afeado "el bajo y tan lamentable nivel" y ha defendido que el popular es "un ejemplo de patriotismo" y que no hay más que salir a la calle en Ceuta para comprobarlo.

"Le tenemos que estar muy agradecidos", ha agregado.

Feijóo en Melilla

El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que los incidentes durante el traslado de los migrantes asentados en las playas de Benítez y el Trampolín de Ceuta a un centro de acogida en el puerto confirman que "esto no es inmigración", sino personas "contra el orden público y las fuerzas de seguridad".

A preguntas de los periodistas en Melilla, Feijóo ha cargado contra el Gobierno porque "no es capaz de mantener el orden público en una ciudad española", como tampoco "en los últimos 50 días", tras la entrada masiva el pasado 30 de julio por la frontera de Ceuta. Ha afeado a Sánchez la "indolencia, inacción y soberbia".

El jefe de la oposición ha asegurado que si el presidente del Gobierno "no hace lo que tiene que hacer", lo hará él. Ha lanzado una serie de compromisos de cara a un hipotético Gobierno que incluyen la defensa de la integridad territorial, la transparencia en las relaciones internacionales, la custodia de las fronteras y la europeización de Ceuta y Melilla.

Feijóo cree que "no se puede hacer peor" y ha lamentado la "situación insostenible" en Ceuta, que ha calificado como "un polvorín" provocado por Sánchez, por lo que le exhorta a solucionarlo.

También ha afeado a Sánchez que responsabilice de la situación de Ceuta a su presidente, Juan Vivas, por lo que se ha preguntado “en qué manos estamos” y ha dejado claro que la obligación de cualquier presidente es “proteger a estas ciudades y no despreciar a sus mandatarios”.

Según el líder popular, lo que ha pasado este viernes evidencia que lo ocurrido en Ceuta "no es inmigración" porque "los inmigrantes no se enfrentan a la Policía", sino que "intentan buscar un trabajo".

"Aunque sean inmigrantes regulares, estos señores no vienen a buscar un trabajo, vienen a enfrentarse contra el orden público constitucional y contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", ha dicho.

Ha defendido que "la única solución es la expulsión y el retorno de todos los ciudadanos" empleando la resolución aprobada este jueves por el Parlamento Europeo "y como Marruecos dice que está dispuesto a aceptar".