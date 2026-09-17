Dos militares evacuados de Ceuta al Hospital Gómez Ulla de Madrid tras ser agredidos por inmigrantes y resultar heridos

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Las claves Generado con IA Dos militares desplegados en Ceuta han sido evacuados al Hospital Gómez Ulla de Madrid tras ser agredidos por un grupo de migrantes. Los hechos ocurrieron durante la crisis migratoria que vivió Ceuta los días 30 y 31 de julio, con la llegada masiva de migrantes. La ministra de Defensa, Margarita Robles, visitó a los militares heridos y expresó su apoyo a los profesionales agredidos durante su labor. Asociaciones profesionales han reclamado al Gobierno que autorice el uso de la fuerza "proporcionada" ante la situación de "desprotección" de los militares.

Dos militares desplegados en Ceuta han tenido que ser evacuados para ser ingresados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid, tras ser agredidos por un grupo de migrantes.

Los soldados se encontraban en la ciudad autónoma por la crisis migratoria producida por la llegada masiva de migrantes el 30 y 31 de julio.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este jueves a los ingresados, así lo ha comunicado su departamento en redes sociales, aunque no ha dado más detalles del alcance de las lesiones ni las circunstancias en las que se produjo el ataque.

Nuestros militares siempre profesionales, cercanos e implicados con #Ceuta.



Todo nuestro apoyo a los heridos en estas semanas, algunos incluso ingresados en el hospital Gómez Ulla, tras ser víctimas de agresiones mientras realizan su trabajo. pic.twitter.com/sPlMu4o7hS — Ministerio Defensa (@Defensagob) September 17, 2026

El comunicado se limita a trasladar "todo su apoyo" a todos aquellos profesionales "heridos en estas semanas, tras ser víctimas de agresiones mientras realizan su trabajo".

"Nuestros militares siempre profesionales, cercanos e implicados con Ceuta", ha indicado a través de su cuenta en la red social X.

Desde el inicio de la crisis migratoria en la que se ha visto sumergida la ciudad autónoma desde finales del mes pasado, las agresiones a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han sido agredidos en el transcurso de su labor.

Asociaciones profesionales han pedido repetidamente al Gobierno que le permita hacer uso de la fuerza "proporcionada" ante su situación de "desprotección".

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