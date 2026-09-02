Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, ha reafirmado que el Gobierno no conoce el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras que atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos la planificación y ejecución de la entrada de 72.000 inmigrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.

"No conocemos el informe, no sabemos qué dice", ha reconocido el responsable del mando único para la gestión de la crisis migratoria en una entrevista en el programa Las mañanas de RNE.

Torres se ha escudado en la petición realizada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al director de la Policía Nacional para conocer el contenido y los términos del informe.

"Lo que tenemos son frases supuestas que están en ese documento oficial", ha defendido, en relación a la exclusiva publicada por EL ESPAÑOL. "Si queremos hablar con rigor tenemos que tener ese informe sobre la mesa".

El ministro de Política Territorial ha pedido aclarar el origen del documento y si lo elaboró un agente "particular" o quién lo requirió -fue la juez de la Audiencia Nacional María Tardón-. Y ha insistido en que Moncloa no ha recibido "hasta este momento" ningún informe que señale a Marruecos como responsable de la llegada de más de 70.000 migrantes a la ciudad de Ceuta.

Preguntado sobre si el Ejecutivo reclamará explicaciones a Rabat, Torres ha reconocido que de confirmarse el contenido del informe "habría una responsabilidad y el Gobierno nunca la ha desdeñado".