[La Policía informa a la juez que la invasión de Ceuta fue guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto al migratorio]
[Moncloa cree que el Rey no puede visitar Ceuta todavía por temor a que Marruecos cierre la frontera a las repatriaciones]
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Feijóo carga contra el Gobierno por "intentar sabotear" las concentraciones de apoyo a Ceuta: "Pese al boicot, todos a Cibeles"
El jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de "mentir y abandonar" a los ceutíes por "intentar sabotear" las concentraciones de apoyo a la ciudad autónoma previstas para el día de hoy en distintos puntos del territorio nacional.
"Yo sí defenderé las fronteras de mi país. Yo sí me pondré del lado de mis compatriotas", ha expresado el líder del PP en un mensaje en redes. "Yo sí defiendo con contundencia la españolidad de las ciudades autónomas. Y yo sí mostraré mi apoyo a la causa ceutí en la concentración de esta tarde".
El Gobierno que miente y abandona a los ceutíes intenta sabotear las concentraciones de apoyo en defensa de Ceuta previstas para hoy.— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) September 2, 2026
Yo sí defenderé las fronteras de mi país.
Yo sí me pondré del lado de mis compatriotas.
Yo sí defiendo con contundencia la españolidad de las…
Feijóo ha instado a participar en la concentración en Cibeles, convocada a las 20 horas, "pese al boicot" del Gobierno.
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El Gobierno reitera que no ha recibido el informe que señala a Marruecos como responsable del asalto de Ceuta: "No sabemos qué dice"
Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, ha reafirmado que el Gobierno no conoce el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras que atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos la planificación y ejecución de la entrada de 72.000 inmigrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.
"No conocemos el informe, no sabemos qué dice", ha reconocido el responsable del mando único para la gestión de la crisis migratoria en una entrevista en el programa Las mañanas de RNE.
Torres se ha escudado en la petición realizada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al director de la Policía Nacional para conocer el contenido y los términos del informe.
"Lo que tenemos son frases supuestas que están en ese documento oficial", ha defendido, en relación a la exclusiva publicada por EL ESPAÑOL. "Si queremos hablar con rigor tenemos que tener ese informe sobre la mesa".
El ministro de Política Territorial ha pedido aclarar el origen del documento y si lo elaboró un agente "particular" o quién lo requirió -fue la juez de la Audiencia Nacional María Tardón-. Y ha insistido en que Moncloa no ha recibido "hasta este momento" ningún informe que señale a Marruecos como responsable de la llegada de más de 70.000 migrantes a la ciudad de Ceuta.
Preguntado sobre si el Ejecutivo reclamará explicaciones a Rabat, Torres ha reconocido que de confirmarse el contenido del informe "habría una responsabilidad y el Gobierno nunca la ha desdeñado".
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Moncloa cree que el Rey no puede visitar Ceuta todavía por temor a que Marruecos cierre la frontera a las repatriaciones
La crisis en Ceuta, que se inició el pasado 30 de julio con la entrada de más de 70.000 migrantes desde Marruecos, se prolongará al menos otros dos meses, plazo mínimo para acabar con las repatriaciones, según la previsión del Gobierno.
El Ejecutivo concede especial importancia al hecho de que Marruecos haya aceptado mantener la frontera abierta para que puedan volver voluntariamente los migrantes que quieran hacerlo, algo insólito en cualquier línea fronteriza del mundo.
Por eso, Moncloa cree que la visita del Rey a Ceuta no puede producirse aún, por temor a que Marruecos decida cerrar esa frontera o dejar de colaborar en las repatriaciones.
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Marlaska solicita al director de la Policía la información publicada por EL ESPAÑOL para poder "adoptar las decisiones oportunas" sobre la crisis
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reclamado al director general de la Policía, Francisco Pardo, que le informe a la mayor brevedad sobre el contenido de un informe que el del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) habría remitido a la Audiencia Nacional y en el que atribuiría a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos el asalto masivo a la frontera de Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, según ha adelantado este periódico.
En el oficio dirigido a Pardo, el ministro del Interior reclama conocer desde cuándo disponía la Policía Nacional de esa investigación, "esencial para que el Gobierno pueda adoptar las decisiones oportunas en relación con la crisis migratoria de Ceuta en ejercicio de sus funciones constitucionales de dirección de la política interior y exterior y defensa del Estado".
Grande-Marlaska recuerda al director general de la Policía que, una vez declarada la situación de interés para la seguridad nacional prevista en la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, y con independencia de las diligencias judiciales que la Audiencia Nacional pueda practicar, una información como esa debería haberse puesto de inmediato a disposición de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional, de la autoridad funcional designada por real decreto del presidente del Gobierno (mando único colegiado) y de los demás órganos con competencias en este ámbito.
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El PP acusa a Sánchez de "mentir públicamente" para "proteger" a Marruecos por la invasión de Ceuta
El PP ha acusado a Pedro Sánchez de "mentir públicamente" para "proteger" a Marruecos tras la información publicada por EL ESPAÑOL que revela que la Policía ha informado a la jueza que la invasión de Ceuta fue guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano.
"Esto es gravísimo", ha expresado la portavoz parlamentaria de los populares, Ester Muñoz, en un mensaje en redes sociales. "Un presidente del Gobierno mintiendo públicamente para proteger al país que guio la invasión a nuestro país".
Esto es gravísimo.— ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) September 1, 2026
Un presidente del Gobierno mintiendo públicamente para proteger al país que guió la invasión a nuestro país. https://t.co/yXaijPaKaz