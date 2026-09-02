Sánchez reactiva su petición de hacer oficial el catalán en la UE tras un año en el cajón en vísperas de los Presupuestos

A pesar de los intentos, la oficialidad del catalán requiere unanimidad de los 27 Estados miembros y una reforma de los Tratados, algo que hasta ahora no se ha logrado.

El Ministerio de Exteriores ha solicitado que el tema se incluya en la agenda del Consejo de Asuntos Generales de la UE del 22 de septiembre.

Esta iniciativa se retoma en vísperas de la negociación de los Presupuestos, cuyo apoyo de Junts per Catalunya es clave para el Ejecutivo.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha reactivado la petición para que el catalán sea lengua oficial en la Unión Europea tras un año paralizada.

El Gobierno de Pedro Sánchez reactiva su petición de convertir el catalán en lengua oficial de la Unión Europea después de más de un año guardada en un cajón, justo en vísperas de la presentación de los Presupuestos para 2027, cuya aprobación requeriría el apoyo de Junts per Catalunya.

El ministerio de Exteriores que dirige José Manuel Albares ha solicitado formalmente este miércoles que la cuestión, que no se discutía a nivel ministerial desde el fiasco de julio de 2025, vuelva al Consejo de Asuntos Generales de la UE del próximo 22 de septiembre en Bruselas, según han explicado fuentes diplomáticas.

Se trata de un compromiso que Sánchez asumió con Carles Puigdemont en agosto de 2023 -fugado en Bélgica desde octubre de 2017- como "pago adelantado" a cambio de su apoyo a la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso y de su propia investidura.

Cada vez que el presidente necesita amarrarse el apoyo de Junts, reactiva en Bruselas la petición para que se reconozca el catalán. Se trata de la octava vez que España ha exigido un debate a nivel ministerial, pese a saber de antemano que no cuenta con la unanimidad necesaria.

En concreto, el ministerio de Exteriores ha pedido a Irlanda, que ocupa la presidencia de turno de la UE, que incluya en la agenda del Consejo de Asuntos Generales un punto que lleva por título "Lenguas oficiales de la UE y ampliación".

El Gobierno de Sánchez pretende aprovechar que la UE se prepara para incorporar una nueva lengua oficial con la previsible adhesión de Montenegro para reivindicar que en la lista se incluyan también el catalán, el gallego y el euskera.

En todo caso, la delegación española no ha pedido esta vez que los ministros de Asuntos Europeos de los 27 sometan a votación el reconocimiento del catalán como lengua oficial de la UE, sino que ha incluido la cuestión en el capítulo de puntos varios.

Por tanto, no habrá ninguna decisión: el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, hará una breve exposición que podrá dar pie a intervenciones de otros Estados miembros, pero no desembocará en ninguna conclusión formal.

En el Consejo de Asuntos Generales del 19 de julio de 2025 —la última vez que la oficialidad del catalán se debatió a nivel ministerial— Alemania, Francia, Suecia, Finlandia, Bulgaria, Irlanda y Croacia se pronunciaron en contra. Otros países, como Polonia, Italia, Austria, Luxemburgo y los bálticos, también mantienen serias dudas.

Además, los servicios jurídicos del Consejo sostuvieron que reconocer las lenguas cooficiales españolas requeriría una reforma de los Tratados. En aquella ocasión, el Gobierno de Sánchez solo logró el respaldo de Bélgica, Eslovaquia, Chipre y Eslovenia. Cualquier cambio en el régimen de lenguas oficiales exige la unanimidad de los 27 Estados miembros.

Sampedro protagonizó aquel día un tenso enfrentamiento con el entonces secretario de Estado alemán para la UE, Gunther Krichbaum. Tres meses después, en octubre de 2025, Madrid y Berlín acordaron "abrir un diálogo" para tratar de acercar posiciones, pero las conversaciones no han producido hasta ahora ningún resultado concreto.