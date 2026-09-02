El director de la Policía dice que el informe no atribuye "a las Fuerzas de Seguridad" de Rabat la invasión de Ceuta

Las claves

Las claves Generado con IA El director general de la Policía asegura que no existe un informe que atribuya a las Fuerzas de Seguridad marroquíes la planificación o ejecución de la invasión de Ceuta. La juez de la Audiencia Nacional ordenó que los investigadores no informaran a sus superiores sobre el informe relacionado con los hechos en Ceuta hasta autorizarlo formalmente. El ministro del Interior, Grande-Marlaska, pidió explicaciones al director de la Policía sobre la información publicada acerca de la supuesta participación de fuerzas marroquíes en la invasión. El aviso de la CENIF del 29 de julio fue una alerta de riesgo habitual y no mencionó la posibilidad de una entrada masiva en Ceuta al día siguiente.

En respuesta a la petición de información formulada en la mañana de este miércoles por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre un supuesto informe policial que atribuye a las Fuerzas de Seguridad marroquíes la responsabilidad de lo ocurrido en Ceuta los días 30 y 31 de julio pasados —exclusiva dada este martes en EL ESPAÑOL—, el director general de la Policía, Francisco Pardo, le ha comunicado lo siguiente:

En primer lugar, que la juez de la Audiencia Nacional —la magistrada María Tardón— que instruye el proceso penal dio órdenes a los investigadores de no facilitar a sus superiores información alguna sobre la elaboración y contenido de dicho informe, por lo que el director general de la Policía no tuvo conocimiento previo del mismo.

Asimismo, Pardo le ha informado que ha sido este miércoles cuando la juez de la Audiencia Nacional ha autorizado al equipo investigador a dar acceso a sus superiores a dicho informe.

Solicitados informes al respecto a las comisarías generales de Información y de Extranjería y Fronteras, el director general de la Policía ha comunicado al ministro del Interior que no existe informe policial alguno que atribuya a las Fuerzas de Seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta.

Respecto al aviso que la CENIF remitió el 29 de julio a los puestos fronterizos, el director general de la Policía explica que se trató de una alerta de riesgo frecuente que no incluyó alusión alguna a una posible entrada masiva el día siguiente.

Carta de Marlaska

El ministro del Interior se dirigió en la madrugada de este miércoles, por carta, al director general de la Policía, Francisco Pardo, para saber desde cuándo disponía la Policía Nacional de la información adelantada este martes por EL ESPAÑOL.

"Como bien sabes, EL ESPAÑOL ha publicado que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras ha informado a la magistrada Tardón que la 'invasión' (sic) de Ceuta fue guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto del migratorio". Marlaska se refiere así a la exclusiva publicada por María Peral.

El ministro le pidió a Francisco Pardo, en un tono que denota enfado: "De ser cierto lo que publica este digital, necesito saber desde cuándo disponía la Policía Nacional de esa información, absolutamente esencial para que, con independencia de las diligencias judiciales que puedan practicarse, yo, como ministro del Interior, pueda ejercer mi responsabilidad", dijo.

Y continuó: "Y, en definitiva, el Gobierno pueda adoptar las decisiones oportunas en relación con la crisis migratoria de Ceuta, en ejercicio de sus funciones constitucionales de dirección de la política interior y exterior y defensa del Estado".