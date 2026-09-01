Sánchez se reúne con el Rey tras compararse con él y señalar que "hay razones suficientes para que visite Ceuta y Melilla"

El presidente del Gobierno y el Rey en el despacho de verano en julio de 2026. Javier Fernández Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro Sánchez se reunió con el Rey Felipe VI tras sugerir que hay motivos para que el monarca visite Ceuta y Melilla. Sánchez comparó la frecuencia de sus visitas a Ceuta y Melilla con la ausencia de visitas del Rey a estas ciudades autónomas. Moncloa aclaró que la reunión con el Rey estaba programada antes del verano y que fue un encuentro habitual entre ambos líderes. El presidente evitó revelar si el Rey ha mostrado interés en viajar a Ceuta, manteniendo la confidencialidad de sus conversaciones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo el pasado lunes una reunión con Rey, Felipe VI, horas después de afirmar que ve "argumentos y razones suficientes para que el jefe del Estado visite por fin Ceuta y Melilla".

El jefe del Gobierno comparó su mandato de 9 años con los "20 años" de reinado del Borbón, a pesar de que Felipe VI accedió al trono en junio de 2014, tras la abdicación de su padre, Juan Carlos I. Moncloa aseguró horas después que se refería a la última visita que había realizado un monarca español a la ciudad autónoma.

"El despacho estaba agendado desde antes de verano y ha transcurrido con la normalidad habitual", han explicado fuentes de Moncloa a Europa Press, sin especificar qué temas se han tratado, pero han confirmado que se trata de uno de los despachos habituales que mantienen varias veces al mes.

Sánchez afirmó en una entrevista concedida a la Cadena Ser que el viaje oficial se produciría "cuando se den las condiciones", pero no especificó cuándo tendría lugar. Sobre este tema hubo opiniones confrontadas dentro del propio Ejecutivo; mientras la ministra Elma Saiz afirmaba que Moncloa no controlaba la agenda de la Casa Real, Puente aseveraba lo contrario.

"Yo he sido el presidente del Gobierno que en ejercicio más veces ha ido a Ceuta y Melilla", reivindicaba Sánchez. A lo que añadió: "sé que hay a mucha gente a la que se le ha hecho larga mi presidencia. Llevo ocho años gobernando. El Rey lleva reinando más de 20 años. ¿Cuántas veces ha ido a Ceuta o Melilla?".

Negó que el Gobierno viera con malos ojos que esta visita se produjera, pero especificó en su primera entrevista tras el estallido de la crisis migratoria de Ceuta que Moncloa y Casa Real se tenían que coordinar.

Al ser preguntado por si el jefe de Estado había expresado su deseo de desplazarse a Ceuta, Sánchez respondió contundente: "No voy a compartir las conversaciones que yo tengo con el jefe del Estado", por lo que no vertió luz sobre esta cuestión ni desmintió lo que afirmaron el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

Despacho de verano

La última ocasión en la que el Rey y el presidente del Gobierno se reunieron de forma pública fue el 29 de julio en Palma de Mallorca, en el tradicional despacho previo a las vacaciones. Ambos se reunieron, como es habitual, en el Palacio de la Almudaina.

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