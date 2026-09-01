La rebelión de los alcaldes socialistas contra Ferraz por apoyar a Ceuta: de Sagunto a León pasando por Chiclana

Ferraz no ha amenazado con sanciones, aunque en Ceuta sí hay procedimientos disciplinarios abiertos contra diputados socialistas.

La rebelión se ha extendido por municipios de Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Canarias, incluyendo ciudades como León, Chiclana y Mérida.

El PSOE había prohibido expresamente a sus cargos acudir a los actos, considerándolos una iniciativa unilateral del PP.

Varios alcaldes socialistas han desobedecido la orden de Ferraz y participarán en concentraciones de apoyo a Ceuta convocadas por la FEMP.

La crisis de Ceuta ha abierto una grieta en el PSOE. Una decena de alcaldes socialistas ha decidido desobedecer la consigna de Ferraz y participar en las concentraciones de apoyo a la ciudad autónoma convocadas para este miércoles.

El origen está en la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que el 25 de agosto llamó a los 8.132 ayuntamientos españoles a concentrarse el 2 de septiembre, Día de Ceuta, a las 20.00 horas, bajo el lema "Ceuta no está sola".

La dirección federal del PSOE reaccionó cuatro días después. Una circular del 29 de agosto, firmada por María Jesús Montero, ordenó , en mayúsculas, "NO PARTICIPAR" en unos actos que Ferraz considera una iniciativa "unilateral" del PP.

La FEMP, que representa a todos los municipios españoles, está actualmente presidida por la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo (PP).

La primera en saltarse la disciplina de Ferraz fue Cristina Los Arcos, alcaldesa socialista de Espartinas (Sevilla). El domingo convocó para este 2 de septiembre un acto propio a las 12.00 horas en la Plaza del Ayuntamiento, seis horas antes de la concentración oficial de la FEMP.

Su gesto provocó un efecto contagio. En Cádiz, José María Román, alcalde socialista de Chiclana de la Frontera, confirmó este lunes también su asistencia y reivindicó públicamente su "rotundo apoyo a la ciudad", pese a cuestionar la forma en que la FEMP hizo la convocatoria.

En Cádiz tmbién se sumarán Grazalema y Espera.

En Sevilla, Los Palacios y Villafranca, gobernado por IU, ha adelantado incluso el acto al martes. Santiponce también se ha sumado. En Huelva, Moguer mantendrá la concentración a las 20.00 horas, coincidiendo con la convocatoria de la FEMP.

La rebelión se extiende por Córdoba, con concentraciones en Adamuz, Villafranca de Córdoba y Benamejí. En Granada, Íllora también saldrá a la calle en solidaridad con Ceuta.

Fuera de Andalucía, el alcalde socialista de León, José Antonio Díez, ha confirmado su asistencia y ha apelado a la "altura de Estado" frente al partidismo. Es, con diferencia, el municipio de mayor población entre los díscolos.

También en Extremadura se han desmarcado Mérida y Almendralejo, ambos con actos a las 12.00 horas. En la Comunidad Valenciana, Sagunto hará lo propio al mediodía, mientras Novelda, Sax y Monforte del Cid han confirmado su participación a las 20.00.

La lista se completa, por ahora, con Tacoronte, en Tenerife, gobernado por la socialista Sandra Izquierdo.

Ferraz, por ahora, no ha amenazado con expedientes a los alcaldes. Montse Mínguez, portavoz de la Ejecutiva socialista, los ha definido como "versos libres".

La situación es distinta en Ceuta. Allí, los diputados socialistas Melchor León y Sebastián Guerrero tienen abierto un procedimiento disciplinario.