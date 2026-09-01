El Gobierno intenta boicotear los actos de apoyo a Ceuta negando que un ayuntamiento pueda montar concentraciones

La Delegación sostiene que la comunicación del Ayuntamiento no puede tramitarse según la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Reunión.

El delegado Francisco Martín argumenta que un ayuntamiento no puede ejercer el derecho de reunión, ya que representa de forma estable a todo el municipio.

El evento, previsto para el Día de Ceuta, contaba con la asistencia anunciada de los líderes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

La Delegación del Gobierno en Madrid no ha autorizado una concentración en apoyo a Ceuta convocada por el Ayuntamiento de Madrid.

La Delegación del Gobierno en Madrid no ha autorizado la concentración en apoyo a Ceuta convocada por el Ayuntamiento de Madrid para este miércoles, al considerar que el Consistorio no puede ejercer el derecho fundamental de reunión.

El acto, con motivo del Día de Ceuta, contaba con la asistencia anunciada de los líderes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

El escrito, firmado por Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, y al que ha tenido acceso este periódico, sostiene que "ni los alcaldes en tanto que presidentes del Ayuntamiento respectivo, ni éste mismo pueden ser titulares del derecho de reunión".

La Delegación argumenta que un Ayuntamiento es "la representación y organización estable de todo el municipio" y que, por tanto, no puede ser titular de un derecho que consiste en "concitar una asociación transitoria de personas" para "expresar o intercambiar ideas, intereses, problemas o reivindicaciones".

Por ello, la Delegación concluye que la comunicación presentada por el Ayuntamiento "no puede tramitarse conforme al procedimiento previsto" en la Ley Orgánica 9/1983, reguladora del Derecho de Reunión.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.