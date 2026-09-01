El Gobierno niega que las palabras de Sánchez fueran un "reproche" al Rey y sigue sin poner fecha a su visita a Ceuta

Saiz asegura que la reunión reciente entre el presidente y el Rey fue normal y estaba prevista desde antes del verano.

Felipe VI acudirá a Ceuta, pero el Gobierno no concreta la fecha y espera a que la situación esté normalizada.

La ministra portavoz, Elma Saiz, afirma que Sánchez solo constató que hace 20 años fue la última visita de un monarca a Ceuta.

El Gobierno intenta rebajar las palabras de Pedro Sánchez sobre Felipe VI. La ministra portavoz, Elma Saiz, ha negado que el presidente "reprochara" al Rey que no haya visitado Ceuta.

El presidente, en una entrevista en la SER, Sánchez se comparó directamente con el jefe del Estado para reprocharle implícitamente su ausencia de Ceuta y Melilla. Y lo hizo, además, utilizando un dato incorrecto.

"Llevo ocho años gobernando. El Rey lleva reinando más de 20 años. ¿Cuántas veces ha ido a Ceuta o Melilla?", se planteó Sánchez.

Felipe VI no lleva más de 20 años como Rey, como dijo Sánchez. Fue proclamado en junio de 2014, es decir, lleva algo más de 12 años en el trono, la mayoría de ellos con Sánchez como presidente.

Después llegó la explicación de Moncloa. Fuentes oficiales aseguraron que Sánchez se había equivocado y que en realidad quería decir que hacía 20 años de la última visita de un monarca a Ceuta.

Y ese es el argumento que ha defendido este martes Saiz, aunque sin corregir las palabras de Sánchez. "No fue ningún reproche, sino que constató una realidad, que hace 20 años que se produjo la última visita del rey emérito a Ceuta", ha insistido la ministra.

Y ha recalcado que Felipe VI acudirá a la ciudad autónoma, pero sin concretar la fecha. La idea para la visita, según fuentes de Moncloa, es esperar a que la situación en Ceuta esté normalizada.

Saiz ha remarcado que "lo importante" es que ese viaje a Ceuta se va a celebrar, ha negado tajantemente que el Gobierno lo haya vetado y ha insistido que ya considera que "ha llegado el momento de que se produzca", aunque sin aventurar cuándo sucederá.



Se trata, ha manifestado, de una visita "que todavía no está organizada" y cuyos detalles, como la fecha, se darán a conocer "como siempre cuando se conozcan todos y cada uno de esos detalles".

Al ser preguntada por si Felipe VI y Sánchez hablaron sobre este asunto en el despacho que mantuvieron este lunes, Elma Saiz ha dicho que desconoce lo que trataron en esta cita, pero ha defendido que esta reunión se celebró "con total normalidad democrática" y que ya estaba agendada antes del verano.