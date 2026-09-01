Detenido un menor que entró el 31 de julio en Ceuta por agredir sexualmente a tres niñas en un centro de menores

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Las claves Generado con IA La Policía Nacional ha detenido a un menor de 17 años acusado de agredir sexualmente a tres niñas en un centro de acogida de Ceuta. El presunto agresor y las víctimas, de origen magrebí y entre 10 y 11 años, llegaron a Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes a finales de julio. La Fiscalía General del Estado ha elevado a 23 las agresiones sexuales registradas en Ceuta desde el inicio de la crisis migratoria, con nueve víctimas menores de edad. La investigación, a cargo de la UFAM, busca determinar si hubo más víctimas y esclarecer las circunstancias de las agresiones en el centro Piniers.

La Policía Nacional ha detenido a un menor de 17 años acusado de haber agredido sexualmente a tres niñas en un centro de acogida de menores de Ceuta, según confirman a EL ESPAÑOL fuentes policiales. Tanto el presunto agresor como las tres víctimas llegaron a la ciudad autónoma durante la entrada masiva de inmigrantes a finales del pasado mes de julio.

Los hechos se produjeron durante las primeras semanas de agosto en el Centro Piniers, situado en el barrio de El Príncipe, una de las zonas más conflictivas de Ceuta. Se trata de una instalación habilitada para atender de manera temporal a menores extranjeros no acompañados llegados a la ciudad en situaciones de emergencia.

La noticia, adelantada por ABC, apunta a que el arrestado es de nacionalidad marroquí y que las víctimas son tres niñas de origen magrebí, de entre 10 y 11 años. La investigación trata ahora de determinar con exactitud las circunstancias en las que se produjeron las agresiones y, especialmente, si el menor pudo haber cometido otros delitos de naturaleza sexual dentro de las mismas instalaciones.

La investigación está siendo desarrollada por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional. Los agentes trabajan para localizar a posibles nuevas víctimas y reconstruir los movimientos del adolescente durante los días que permaneció en el centro. Las pesquisas se mantienen abiertas y no se descarta que puedan aparecer nuevos testimonios.

El caso se produce en plena crisis de acogida de menores que atraviesa Ceuta después de la entrada masiva registrada a finales de julio. Decenas de miles de personas cruzaron desde Marruecos hacia la ciudad autónoma durante aquellos días, entre ellas un elevado número de menores que posteriormente tuvieron que ser derivados a distintos recursos asistenciales.

La situación ha provocado además un incremento de las denuncias por delitos contra la libertad sexual. La Fiscalía General del Estado ha elevado a 23 las agresiones sexuales registradas en Ceuta desde el comienzo de la crisis migratoria, según los últimos datos comunicados por el Ministerio Público. Nueve de las víctimas son menores de edad, con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años.

De esos 23 casos, cinco han sido considerados inicialmente como violaciones al existir penetración. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han identificado hasta el momento a ocho presuntos autores: cuatro de nacionalidad marroquí, tres españoles y uno belga. El resto de los responsables de las agresiones continúa sin identificar.

Los datos suponen un incremento notable respecto a los registrados pocos días antes. El pasado 27 de agosto, la Fiscalía contabilizaba 16 agresiones sexuales con 17 víctimas, la mayoría de ellas menores y en situación irregular. Cuatro días después, el Ministerio Público actualizó la cifra hasta las 23 agresiones.