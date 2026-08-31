El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es entrevistado este lunes, 31 de agosto, por el periodista Aimar Bretos en el programa 'Hoy por Hoy' de la Cadena Ser, según ha informado la emisora de radio.

El jefe del Ejecutivo dará cuenta de la crisis migratoria que sufre Ceuta un mes después de la entrada de 80.000 migrantes desde la frontera con Marruecos, así como de otros asuntos coincidiendo con el arranque del nuevo curso político. La entrevista comenzará a las 8.30 horas.

Asimismo, Sánchez también comparecerá en el Pleno del Congreso del jueves 3 de septiembre para informar de la situación en la ciudad autónoma, una vez que el Gobierno ha asumido el 'mando único' para coordinar la respuesta a la crisis.