Tras 26 días de vacaciones, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, da su primera entrevista tras el estallido de la crisis migratoria en Ceuta. En esta dará cuentas sobre la llegada masiva de migrantes a la ciudad a finales de agosto y la gestión del Ejecutivo que preside, así como de la última hora política.
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Sánchez, sobre la información que proporcionó el CNI: "Nadie ha negado que hayan habido informes de situación"
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Pedro Sánchez defiende su política exterior "coherente y valiente"
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Sánchez: "No hay información de Inteligencia que alumbre alguna duda sobre la participación de Marruecos" en la invasión de Ceuta
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, descarta apuntar a Marruecos como responsable de la crisis migratoria vivida en Ceuta.
En su lugar ha apuntado a Rusia, Israel y "una Internacional reaccionaria", los cuales habrían difundido "bulos y desinformación" sobre las entradas a la ciudad.
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Sánchez apunta a "la expansión de bulos y desinformación" por parte de "Rusia, Israel y una Internacional reaccionaria"
Pedro Sánchez ha vuelto a apuntar a "la Internacional reaccionaria" para explicar la expansión de "bulos y desinformación" en redes sociales.
Información que "deformaba" la sentencia del Tribunal Supremos que prohíbe las 'devoluciones en caliente'.
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Sánchez: "Seguimos investigando qué pasó" para que se produjera la avalancha masiva de inmigrantes en Ceuta
El presidente del Gobierno ha asegurado que se continúa investigando "qué pasó" en la crisis migratoria de Ceuta, pero descarta acusar a Marruecos de estar detrás de la llegada masiva de migrantes a finales de julio.
Ha afirmado que "desgraciadamente no tenemos información" sobre lo que ocurrió el 30 y 31 en Ceuta.
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Pedro Sánchez es entrevistado este lunes sobre la crisis migratoria de Ceuta
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es entrevistado este lunes, 31 de agosto, por el periodista Aimar Bretos en el programa 'Hoy por Hoy' de la Cadena Ser, según ha informado la emisora de radio.
El jefe del Ejecutivo dará cuenta de la crisis migratoria que sufre Ceuta un mes después de la entrada de 80.000 migrantes desde la frontera con Marruecos, así como de otros asuntos coincidiendo con el arranque del nuevo curso político. La entrevista comenzará a las 8.30 horas.
Asimismo, Sánchez también comparecerá en el Pleno del Congreso del jueves 3 de septiembre para informar de la situación en la ciudad autónoma, una vez que el Gobierno ha asumido el 'mando único' para coordinar la respuesta a la crisis.