Sánchez se compara con Felipe VI con datos falsos: "Llevo ocho años gobernando. El Rey lleva reinando más de 20 años, ¿cuántas veces ha ido a Ceuta?"

El Gobierno calcula que quedan unos 5.000 migrantes en Ceuta, de los cuales 1.200 son menores, y prevé habilitar capacidad para 6.000 personas.

Negó la implicación de Marruecos en la reciente entrada masiva de migrantes en Ceuta y aclaró que no hubo información previa sobre la gravedad de la crisis.

Sánchez defendió que ha sido el presidente que más veces ha visitado Ceuta y Melilla y anunció una próxima visita del Rey a las ciudades autónomas.

Pedro Sánchez criticó a Felipe VI por no visitar Ceuta y Melilla, usando datos incorrectos sobre el tiempo de reinado del Rey.

Pedro Sánchez ha señalado este lunes a Felipe VI al compararse con él para reprocharle, con datos falsos, que no haya visitado Ceuta y Melilla.

"Sé que hay a mucha gente a la que se le ha hecho larga mi presidencia. Llevo ocho años gobernando. El Rey lleva reinando más de 20 años. ¿Cuántas veces ha ido a Ceuta o Melilla?", se ha preguntado el presidente en una entrevista con Aimar Bretos en la Cadena SER, la primera del nuevo curso político.

La comparación de Sánchez parte de un dato incorrecto. Felipe VI accedió al trono en junio de 2014, tras la abdicación de Juan Carlos I. En agosto de 2026 lleva poco más de 12 años como Rey, no más de 20.

Sánchez ha afeado al actual jefe del Estado no haber visitado Ceuta ni Melilla "ninguna vez", tanto con Gobiernos del PSOE como del PP.

Y, a renglón seguido, ha reivindicado su propia presencia en ambas ciudades. "Yo he sido el presidente del Gobierno que en ejercicio más veces ha ido" a las ciudades autónomas, ha dicho.

Sánchez ha aprovechado la entrevista para anunciar que el Rey visitará próximamente Ceuta, aunque no sin poner fecha: "Creo que hay argumentos y razones suficientes para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla".

"Es lo que he compartido con el jefe del Estado y es lo que se va a hacer cuando se den las condiciones para ello. Esa visita se hará", ha garantizado Sánchez, aunque ha advertido que él no va a revelar las conversaciones que mantiene con el Rey,

Exculpa a Marruecos

Sobre la implicación de Marruecos en la invasión de Ceuta el pasado 30 de julio, Sánchez ha dicho que "no hay ninguna información de Inteligencia que alumbre alguna duda sobre la participación" de Rabat.

En ese sentido, ha negado que haya "contradicciones" entre los ministros Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles.

La titular de Defensa aseguró que el CNI alertó y compartió información con el Gobierno, pero Marlaska negó que se tuviera información previa de lo que iba a suceder.

"Algunas veces cuando se ven estas declaraciones da la sensación de que hay contradicciones y no las hay", ha dicho Sánchez, restando importancia al asunto.

"Nadie ha negado que haya habido informes de situación por parte del Centro Nacional de Inteligencia", ha añadido, admitiendo que hubo informes de este tipo tanto del CNI como de la Policía Nacional los días previos.

Pero, eso sí, ha insistido en que "no hubo ninguna información que compartiera la magnitud, la gravedad de la crisis que íbamos a sufrir el día 30 y 31".

"Nadie predijo que íbamos a tener una avalancha de esas características", ha recalcado.

Sobre el origen de la invasión y el conocimiento exacto de lo que sucedió, Sánchez ha dicho que se "siguen investigando" las causas porque, a día de hoy, "desgraciadamente no lo tenemos".

Aunque ha apuntado a los "bulos y la desinformación" en las redes sociales, a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo que impide las devoluciones en caliente en las entradas a nado, que aprovecharon además las "organizaciones criminales".

Sánchez también ha explicado que los bulos se expandieron en redes "asociadas tanto a Rusia como a Israel y a una internacional ultraderechista que utiliza siempre la migración, no solamente para atacar a España sino también a Europa".

Cifras

Asimismo, Sánchez ha descartado trasladar a la Península a parte de los migrantes que permanecen en Ceuta, que, según cálculos del Gobierno, son alrededor de 5.000 personas, de los que 1.200 son menores.

Pese a ello, el Ejecutivo prevé habilitar "en los próximos días" capacidad para 6.000 personas, es decir, 1.000 plazas más que el número de migrantes que Sánchez asegura que permanecen actualmente en la ciudad.

"La mayor parte" de las personas que entraron irregularmente, ha dicho Sánchez, esta vez sin dar cifras, lo hicieron por "motivos económicos", es decir, que no podrán acceder al asilo, y que, "muy previsiblemente", serán devueltas a Marruecos.

Según los datos ofrecidos por el presidente, alrededor de 70.000 personas llegaron a Ceuta durante los dos días de la entrada masiva. De ellas, cerca del 90% regresaron a Marruecos en los días posteriores.

A esta cifra se suman las 3.222 personas que, según el Gobierno, han retornado voluntariamente a Marruecos desde el 10 de agosto.