La Policía dispara al aire y carga para frenar a varios migrantes que intentaban acceder a un espacio de acogida en Ceuta

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Nacional disparó al aire y cargó para frenar a migrantes que intentaban acceder masivamente al espacio de acogida de Loma Colmenar en Ceuta. El incidente se produjo cuando 400 personas, el máximo permitido, accedieron al centro, lo que dejó fuera a otros migrantes que intentaron entrar por la fuerza. La tensión aumentó entre quienes llevaban horas esperando en la calle, generándose peleas y avalanchas, lo que obligó a desalojar la zona. El Gobierno ha habilitado 1.800 plazas temporales de acogida y prevé ampliarlas a 6.000 para atender a los migrantes acampados en la ciudad.

Un motín de migrantes ha obligado a la Policía Nacional a disparar al aire y cargar para disuadir a los migrantes que pretendían acceder al espacio de acogida de Loma Colmenar.

El incidente ha tenido lugar la mañana de este lunes entre los migrantes que accedieron de forma irregular a Ceuta desde Marruecos a finales de julio y permanecían acampados alrededor del edificio que acoge el dispositivo temporal habilitado por el Gobierno para la acogida de los grupos que permanecen en la calle.

Los migrantes pretendían acceder de forma masiva al espacio, lo que ha obligado a que un amplio dispositivo de los antidisturbios de la Policía Nacional haya tenido que intervenir para detener la violencia y dispersar a aquellos que se encontraban concentrados alrededor del edificio. Para desmovilizar al grupo, se ha tenido que cortar la carretera.

Previamente, algunas personas han conseguido acceder al recinto, lo cual ha provocado que aquellos que esperaban en el exterior para entrar hayan tratado de avanzar y se generara una avalancha que ha derivado en una pelea entre los propios migrantes. Este es el momento en el que las autoridades han tenido que intervenir y desalojar la zona.

Según ha informado el propio dispositivo, 400 personas han accedido, lo que constituía la capacidad de acogida máxima asumible por el centro, por lo que el resto quedaba fuera. Aquellos que han quedado sin cobijo han comenzado a empujar para intentar entrar.

La tensión entre aquellos que guardaban cola fuera del edificio era creciente, ya que algunos llevaban esperando toda la noche para ser acogidos en el espacio, lo que ha provocado una deriva violenta. Muchos de los cuales han tenido que abandonar la zona con sus pertenencias.

Campamentos de migrantes

Este grupo de personas se encuentra en situación de calle, viviendo acampados en las inmediaciones de los dispositivos temporales de acogida desplegados por el Gobierno para la acogida de migrantes. El número de plazas ya abiertas asciende a 1.800, sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que estas se ampliarán hasta las 6.000.

El desalojo de la playa del Trampolín movilizó a todas estas personas a la explanada del embolsamiento de Loma Colmenar, las cuales no disponen de un techo. Es por ello que han acampado en las cercanías del edificio, extendiéndose por la carretera de acceso.

Esta concentración ha generado, además, molestias y conflictos en las inmediaciones de las zonas residenciales de Loma Colmenar y del Hospital Universitario de Ceuta, lo cual ha obligado a reforzar la presencia policial en esta zona para evitar que la concentración de personas termine por bloquear los accesos.

La iniciativa de los espacios de acogida tenía la intención de acabar con las situaciones de insalubridad y hacinamiento que vivían los migrantes acampados en costas y montes o durmiendo en la calle.