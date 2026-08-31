El Partido Popular dice que "Feijóo acompañaría al Rey a Ceuta" y pide a Sánchez "no manosear" las instituciones

Las claves

Las claves Generado con IA El PP afirma que si Feijóo fuera presidente, acompañaría al Rey Felipe VI en su visita a Ceuta, destacando la importancia de la presencia institucional. Borja Sémper critica a Pedro Sánchez por "manosear" las instituciones y pide proteger figuras como la Corona de la manipulación política. Sémper considera preocupante que Sánchez atribuya la crisis migratoria en Ceuta a conspiraciones internacionales y acusa al Gobierno de falta de autocrítica. El portavoz del PP acusa al Ejecutivo de Sánchez de delicadeza diplomática con Marruecos y dureza con los ciudadanos de Ceuta.

El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha afirmado, en relación con las declaraciones que ha realizado esta mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la visita del Rey Felipe VI a Ceuta, que "si Feijóo fuera presidente del Gobierno, acompañaría al Rey a visitar Ceuta", ya que sería consciente de "que es importante su presencia".

"Lo haría con el orgullo y con el deber exigible y también en la convicción de que es importante la presencia de la máxima autoridad del estado en Ceuta", ha indicado. Además, ha asegurado que "tenemos que proteger las instituciones sólidas que representan a los españoles" y "evitar que sean manoseadas" por Moncloa.

"Y entre esas instituciones que estamos obligados a defender, a proteger y a evitar que sean manoseadas políticamente está la Corona y está la figura por supuesto de su majestad el Rey", ha manifestado. Además, Sémper ha indicado que el PP está "absolutamente convencido" de que "el deterioro institucional de este país debe parar".

Dicho esto, ha subrayado que el Rey "tiene perfecto derecho y legitimidad para ir a cualquier lugar de la geografía española cuando considere oportuno y cuando así lo reclamen sus ciudadanos". De hecho, se ha mostrado convencido de que los ciudadanos de Ceuta "se van a ver reconfortados con la presencia de su majestad el Rey allí".

Hace unas semanas, los ministros Elma Saiz y Óscar Puente daban versiones contradictorias sobre quién daba la autorización para los viajes de Felipe VI; mientras la primera decía que Moncloa no tenía potestad sobre la agenda real, Puente defendía lo contrario.

"El rey lleva reinando más de 20 años, ¿cuántas veces ha ido a Ceuta y Melilla? No ha ido ninguna vez, con administración del PSOE o del PP", ha respondido Sánchez al ser preguntado por esta cuestión en la Cadena Ser. A pesar de que Felipe VI fue coronado tras la abdicación de su padre en junio de 2014.

Después de que Sánchez haya dicho que el Rey lleva "reinando más de 20 años", Sémper le ha recordado que Felipe VI lleva siendo rey desde el año 2014 y "no 20 años". "Y todos los dirigentes políticos a nuestro juicio debemos demostrar el respeto debido cuando nos referimos a su majestad. El primero de ellos, el presidente del Gobierno", ha aseverado.

El jefe del Gobierno ha zanjado que "hay argumentos y razones para que el jefe del Estado visite por fin. Y esa visita se hará", aunque no ha precisado cuándo se producirá.

Sobre si el monarca manifestó su deseo de visitar Ceuta, como dijo el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aseverado con rotundidad: "No voy a compartir las conversaciones que yo tengo con el jefe del Estado".

Conspiranoia

El portavoz popular ha criticado las explicaciones que ha dado el líder del Gobierno sobre el origen de la llegada masiva de migrantes a Ceuta. Sánchez ha apuntado a Israel, Rusia y "la Internacional reaccionaria" que difundió "bulos y desinformación" sobre la sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe las 'devoluciones en caliente' y ha "exculpado a Marruecos".

Ha defendido que se trata de "una conspiranoia que empieza a parecer preocupante". "Solo le ha faltado culpar a Franco", ha apostillado. Bajo su criterio, el Ejecutivo busca "externalizar" la culpa de las crisis, relacionándolas con "bulos o una fuerza oscura". "El único que no aparece como responsable es el presidente del Gobierno", ha ironizado Sémper.

Se debe, afirma, a la "falta de modestia" de Sánchez, el cual "se dedica a explicar por qué la responsabilidad siempre es de los demás".

El popular considera que el Gobierno tiene "una enorme delicadeza diplomática con Marruecos" y "una sorprendente dureza con los propios ceutíes". En esta línea ha dicho que el "enorme" Ejecutivo "se aminora" ante Rabat.

En cuanto a la comparecencia el próximo jueves en el Congreso del jefe de Estado para dar explicaciones sobre la crisis de Ceuta ha expresado que "probablemente intente convertirla en propaganda" y que lo oído en la entrevista de Cadena Ser es un "ensayo general del relato" que se verá en su cita con la Cámara Baja.

Sobre un posible adelanto electoral, Sémper ha declarado: "no voy a especular porque todo depende del interés de Sánchez, no de España", a lo que ha añadido que "todos sabemos que esta legislatura ya ha acabado" y que "todo se va a ir envileciendo más" según pase el tiempo.

Ha augurado que "cada crisis va a ser peor" porque "tenemos al frente a un Gobierno incapaz y a un presidente que escapa" y ha dicho que se postulan como "un cambio de rumbo". También ha comunicado que el líder de su formación visitará la Ciudad Autónoma por tercera vez y estará presente en la manifestación convocada en Madrid en apoyo a los ceutíes.

Sobre estas citas, que "el PSOE trata de boicotear" ha invitado a "cierta izquierda española sometida al egoísmo del presidente del Gobierno" a acudir "a estas concentraciones por encima de siglas políticas" con el "único objetivo de mostrar compromiso con Ceuta".