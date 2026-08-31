Ferraz boicotea la solidaridad con Ceuta pero Espartinas abre la brecha del socialismo rebelde convocando por su cuenta

El Gobierno y la oposición se enfrentan por la gestión de la crisis, con críticas internas en el PSOE y acusaciones cruzadas entre los partidos sobre el manejo de la situación y el futuro de los inmigrantes.

La crisis migratoria en Ceuta ha generado graves problemas de convivencia e inseguridad, con miles de inmigrantes durmiendo en las calles y casos confirmados de enfermedades y agresiones.

El PSOE ha pedido a sus cargos que no acudan a las concentraciones por Ceuta, mientras el PP y la FEMP llaman a la solidaridad con la ciudad autónoma tras la llegada masiva de inmigrantes.

La alcaldesa socialista de Espartinas desafía la orden de Ferraz y convoca una concentración de apoyo a Ceuta, abriendo la puerta a la rebelión de otros municipios del PSOE.

Cristina Los Arcos, alcaldesa socialista de la población sevillana de Espartinas (16.000 habitantes), desafía a Ferraz y abre la brecha para que otros ediles del PSOE se sumen el próximo miércoles a las muestras de apoyo a Ceuta en el resto de España.

La dirección de la calle Ferraz intenta quebrar la ola de solidaridad con Ceuta que recorre España y ha pedido a todos sus cargos públicos, en una carta, que no acudan a las concentraciones convocadas para el 2 de septiembre.

La exvicepresidenta María Jesús Montero firma, como vicesecretaria general del PSOE, la misiva en la que argumenta que el PP intenta instrumentalizar la “crisis humanitaria” de Ceuta contra el Gobierno.

Las concentraciones se celebrarán el próximo miércoles (coincidiendo con el Día de la Autonomía de Ceuta) a las 8 de la tarde, a las puertas de todos los ayuntamientos de España.

Pese a la orden de Ferraz, la alcaldesa socialista Cristina Los Arcos ha difundido un vídeo, en el que aparece mostrando la bandera de Ceuta, junto a su edil de Políticas Sociales, Gema Gamir.

Esta última toma la palabra: "Soy Gema Gamir, soy ceutí y caballa de nacimiento, vecina de Espartinas".

"Soy concejala de Políticas sociales y queremos invitaros el día 2 a una concentración en apoyo a mi tierra a las 12 del mediodía a la puerta del Ayuntamiento. Os invito a todos los espartineros, por favor, apoyadnos".

Para sortear el boicot de la dirección de su partido, el Ayuntamiento de Los Arcos celebrará la concentración a una hora distinta de la convocatoria oficial.

Y esta decisión abre el camino para que otros consistorios del resto de España gobernados por el PSOE muestren también su solidaridad con la ciudad autónoma que, hace ya un mes, sufrió una invasión de 80.000 inmigrantes irregulares.

La iniciativa surgió de un grupo de ceutíes residentes en la Península, con el fin de que la ciudad sienta el aliento del resto de los españoles en su momento más difícil.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que preside la alcaldesa popular de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, decidió asumir la convocatoria oficial y llamó a todos los ayuntamientos a sumarse.

También el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, animó el sábado a todos los españoles a participar en las concentraciones, independientemente de su ideología, y anunció que él lo hará presencialmente desde la ciudad autónoma, junto al presidente Juan Jesús Vivas.

"El 2 de septiembre estaremos todos en las plazas de los ayuntamientos de España para decirle a los ceutíes no estáis solos, no os vamos a abandonar", señaló el líder de la oposición, "yo animo a todos los españoles a estar en esa concentación. No va en contra de nadie".

Mientras el Gobierno abandonaba a Ceuta, el presidente de la Ciudad estuvo al frente, resolviendo los problemas de los demás.



Nuestro reconocimiento a @JuanVivasLara y al pueblo ceutí. No os vamos a dejar solos. pic.twitter.com/abAgYBSNrd — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) August 30, 2026

Feijóo recalcó que "Ceuta y Melilla son nuestra responsabilidad y son nuestro orgullo. España no abandona a los suyos, España se defiende", afirmó durante su tradicional apertura del curso político en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra)".

Pero la dirección del PSOE teme que estas concentraciones visibilicen también la indignación y el malestar de los españoles por la pasividad del Gobierno, ante la dramática situación que atraviesa Ceuta desde hace un mes.

La dirección de la calle Ferraz ha enviado también a sus cargos públicos un argumentario de 13 páginas en el que sostiene que "el Gobierno de España respondió desde el primer momento reforzando todos los frentes: seguridad y control de la frontera, atención sanitaria, respuesta humanitaria, gestión migratoria y diplomacia".

Lo cierto es que, un mes después de la invasión del 30 de julio, el Gobierno ni siquiera sabe cuántos inmigrantes ilegales permanecen aún en la ciudad autónoma.

En su comparecencia del viernes ante el Congreso, el ministro Fernando Grande-Marlaska estimó que son unos 5.000 (el presidente de la ciudad autónoma señala que son al menos 10.000).

Miles de personas que han pasado casi un mes durmiendo en las calles y han creado graves problemas de convivencia e inseguridad.

Hasta que, después de que el presidente Pedro Sánchez concluyera sus vacaciones en el palacio de La Mareta (Lanzarote), el Consejo de Ministros comenzó a dictar el pasado martes las primeras medidas: aprobó la declaración de interés para la seguridad nacional y otorgó al ministro Ángel Víctor Torres el Mando Único.

El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, llevaba un mes reclamando estas medidas ante la situación insostenible que atraviesa la ciudad.

El argumentario que el PSOE ha enviado a sus cargos públicos intenta desacreditar la posición del PP sobre Ceuta.

El documento sostiene que el PP "hace reiterados llamamientos a la caza de migrantes”, "propaga bulos sobre enfermedades contagiosas" y no quiere "proteger a las niñas de posibles agresiones sexuales”.

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, desveló el pasado jueves que, desde la invasión, se han denunciado en Ceuta 16 agresiones sexuales, con 17 víctimas. La mayoría de las víctimas son menores de edad y entre ellas también hay un varón, expuso Peramato.

Al día siguiente, intentando minimizar los hechos, el ministro Marlaska precisó en el Congreso que, de las 17 agresiones sexuales denunciadas, "sólo siete son violaciones" (es decir, con penetración).

El Ejército de Tierra ha reconocido que se han detectado 22 casos confirmados de sarna entre los militares desplegados en Ceuta.

Y durante su visita a la ciudad autónoma, la ministra de Sanidad, Mónica García, reconoció que 14 inmigrantes han dado positivo en las pruebas iniciales de tuberculosis, por lo que deben ser sometidos a un diagnóstico más profundo.

Eso sí, Mónica García insistió en que "identificar inmigraciones con enfermedad es injusto y racista".

La semana pasada, en su comparecencia ante el Senado, se ratificó en esta tesis: "Los migrantes no traen enfermedades", recalcó, "la tuberculosis, la sarna y la varicela existen en España. Las condiciones de hacinamiento son las que condicionan que los migrantes enfermen".

Pero es su Gobierno el que ha permitido que cerca de 10.000 inmigrantes duerman en las calles de Ceuta durante un mes.

Ya el pasado viernes en su entrevista con EL ESPAÑOL, el diputado socialista Melchor León desveló que Ferraz ha amenazado a sus cargos públicos para que "no vayan a las concentraciones de apoyo a Ceuta" del próximo miércoles.

Por supuesto, hay fisuras en la disciplina que intenta imponer el PSOE.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se mostró el pasado miércoles consternado por la pasividad del Gobierno ante la crisis de Ceuta.

"La opinión en España es unánime", señaló, "no creo que haya nadie que piense que haya habido siquiera respuesta a lo que pasó. La respuesta ha sido evidentemente insuficiente desde todo punto de vista"

El barón más crítico del PSOE consideró que "el Gobierno tiene que cumplir con la palabra que ha dado: devolver a todos los que han entrado ilegalmente. Lo contrario sería tanto como provocar nuevas invasiones. No hay vuelta de hoja. Esto es una cosa elemental, de libro".

El argumentario de Ferraz acusa al PP de pretender "la devolución inmediata de personas vulnerables, demandantes de asilo o menores, contraviniendo las leyes nacionales y europeas".

Pero fueron los ministros José Manuel Albares y Fernando Grande-Marlaska quienes garantizaron, tras la invasión, que ninguno de los inmigrantes que entraron de forma ilegal en Ceuta podrán quedarse en España.

Lo dijeron, eso sí, para tranquilizar al resto de socios de la Unión Europea. Pero el Gobierno ya asume que no puede cumplir esta promesa de Albares y Marlaska.