Crece la inquietud en el PSOE tras ver a Sánchez "bajo de tono", sin autocrítica sobre Ceuta y ofuscado sobre el papel del Rey

El presidente justifica su ausencia y vacaciones durante la crisis de Ceuta, mientras el PSOE había criticado casos similares en otros políticos.

Sánchez exculpa a Marruecos de la llegada masiva de migrantes y defiende la gestión del Gobierno pese a las críticas internas y de sus socios.

La actitud del presidente genera inquietud en el PSOE por su tono bajo, errores en datos y comparaciones polémicas con el Rey Felipe VI.

Pedro Sánchez reaparece tras un mes de silencio sin autocrítica sobre la gestión de la crisis migratoria en Ceuta.

Pedro Sánchez rompió este lunes su silencio de un mes. No había dicho ni una palabra desde el 31 de julio, pese a que él mismo aseguró entonces que en Ceuta se produjo algo tan grave como una "violación de la integridad territorial de España".

Tres días antes de comparecer ante el Pleno del Congreso, el presidente del Gobierno fue entrevistado por Aimar Bretos en la Cadena Ser.

Su tesis es que Marruecos no está detrás de la llegada a Ceuta de decenas de miles de personas y, sobre todo, defendió la gestión de su Gobierno, sin incluir ni una sola palabra de autocrítica.

Sánchez desoye el clamor de críticas, transmitidas desde sus filas durante el mes de agosto y, mucho más abiertamente, procedentes de sus socios y aliados parlamentarios.

Esa preocupación interna por la gestión de la crisis se mantiene tras escuchar al presidente por lo que consideran "tono bajo y falto de pulso" de Sánchez. Además, el presidente se ha enredado con las cifras de migrantes que entraron en Ceuta y los que quedan aún, además de enredarse en una especie de comparación de sí mismo con el jefe de Estado, con error clamoroso sobre fechas incluido.

Sumar, la parte minoritaria del Gobierno, incluso discrepó públicamente con mensajes clave del presidente, especialmente, en lo referido a Marruecos y el tratamiento de los menores que permanecen en Ceuta.

Las críticas se extienden al hecho de que el presidente quisiera normalizar la situación en la ciudad, sin empatizar con sus ciudadanos. "Saldrá reforzada Ceuta de esta situación", llegó a decir, mientras los ciudadanos de la ciudad autónoma siguen sufriendo por la grave crisis de seguridad y humanitaria.

Para defender su posición, Sánchez no duda en utilizar argumentos que dejan en mal lugar a otras instituciones, especialmente al rey Felipe VI y al CNI, los servicios de inteligencia españoles.

Al Rey le incluyó en una reflexión sorprendente para justificar su gestión. En concreto, comparó las veces que ha ido él como presidente del Gobierno a Ceuta con el hecho de que el Monarca no haya ido nunca.

Lo repitió en tres ocasiones y en las tres cometió el error de decir que Felipe VI lleva "más de 20 años" en el cargo, pese a que, en realidad, lleva 12 años y la gran mayoría de su reinado ha coincidido con Sánchez en la Moncloa.

Además, este tipo de viajes del Rey son decididos por el presidente del Gobierno y, por tanto, en realidad, si Felipe VI no ha ido a Ceuta será porque Sánchez no lo ha autorizado o promovido. Como hizo en 2019 cuando Sánchez propició que el Monarca hiciera la primera visita de un jefe de Estado de España a Cuba, dentro de la estrategia de política exterior del Gobierno.

De hecho, su velada crítica al Rey por no haber ido a Ceuta se contradice con que Sánchez haya sido quien ha anunciado el próximo viaje, sin especificar la fecha.

"Nadie predijo una avalancha"

Fuentes oficiales de la Moncloa explican que el presidente se ha equivocado y que pretendía decir que hace 20 años de la única visita de un rey a Ceuta. Fue Juan Carlos I y, según esta versión, Sánchez pretendía explicar que desde entonces ningún otro presidente del Gobierno (José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy) ha decidido una visita de reyes a Ceuta.

Es decir, que según esta versión que corrige las palabras de Sánchez, pretendía también sacudirse su responsabilidad, en este caso, la de no haber propiciado la visita de Felipe VI a Ceuta.

Respecto a la actuación del CNI, Sánchez intentó hacer compatibles las versiones de sus ministros de Interior y de Defensa.

Fernando Grande-Marlaska aseguró que no hubo aviso del CNI y Margarita Robles aseguró que sí, y el presidente intentó una vía intermedia según la cual se avisó, pero no sobre la magnitud de la llegada de migrantes a Ceuta.

"Esos informes de situación hicieron que se activaran, pues, medidas como el refuerzo en la seguridad de las fronteras en la ciudad de Ceuta los días previos al ataque, que se demostraron claramente insuficientes, pero, evidentemente, nadie predijo que íbamos a tener una avalancha de esas características", aseguró.

Es decir, según su versión, se limitaron a dar cuenta del aumento mínimo de llegadas de migrantes a nado, pero sin observar de ninguna manera el movimiento enorme de más de 80.000 personas que se acercaban desde Marruecos a la frontera de Ceuta. Si los diferentes servicios de información no pueden detectar tal movimiento como dice el presidente, hay un problema grave de seguridad en la zona más vulnerable de España.

También se protege Sánchez al exculpar a Marruecos, en contra de la opinión de parte de su Gobierno y del resto de partidos que entienden que es imposible tal movimiento de personas sin ser detectados en ese país.

Admitir que Rabat propició o permitió la entrada masiva en Ceuta podría hacer que se pusiera en cuestión toda la política del actual Gobierno respecto a Marruecos, con acuerdos como la cesión del Sáhara y de la gestión de las fronteras que se suponía que evitaría situaciones como la que se produjo a finales de julio.

Tampoco admitió Sánchez su responsabilidad en la tardanza en tomar decisiones. Por ejemplo, preguntado por Aimar Bretos por las razones por las que decidió nombrar un mando único casi un mes después de los hechos, Sánchez aseguró que se hizo "porque la ciudad autónoma de Ceuta lo pidió".

En realidad, el Gobierno de Juan Jesús Vivas lo solicitó 25 días antes, cuando se produjo la llegada masiva. Y unos días antes, el presidente de Ceuta pidió el Estado de alarma al Gobierno, según su propia versión.

Por supuesto ha defendido su decisión de mantenerse de vacaciones durante casi un mes, pese a la grave situación en Ceuta.

"He trabajado y he descansado, también ese es mi derecho, trabajar, porque tenía una crisis, no solamente estar en Ceuta, sino también al inicio del verano, estos incendios tan terribles que hemos tenido, donde tuvimos que abordarlo desde el mando y desde las competencias de la administración general del Estado, y también he descansado y he estado con mi familia y he podido disfrutar un rato de ellos y un tiempo de ellos, y yo creo que ese es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos, siendo conscientes de que un presidente del Gobierno está 24/7 pendiente de lo que pasa en nuestro país", dijo.

El Gobierno y el PSOE arremetieron con dureza en otras ocasiones contra presidentes autonómicos del PP por estar de vacaciones cuando se producían sucesos en sus comunidades, como incendios forestales. De hecho, en algunos casos la presión del PSOE y el Gobierno les hizo rectificar y volver de sus vacaciones.