Vox anunció hace semanas que no acudiría a la Conferencia Sectorial de Infancia que pretende aprobar un presupuesto extraordinario de 25 millones de euros para la acogida de menores migrantes en Ceuta.

Las comunidades en las que tienen competencias en Juventud e Infancia (Extremadura, Castilla y León y Aragón) por sus acuerdos de coalición con el PP no se presentarán porque se oponen tanto a esta transferencia como al reparto de los menores entre las comunidades autónomas.

Ayer, la ministra del ramo, Sira Rego, criticó que dichas autonomías eligieran a Vox y abandonaran a Ceuta.

"Los gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León han enviado una carta al Ministerio de Juventud e Infancia para rechazar la transferencia de 25 millones de euros a Ceuta. Guardiola, Azcón y Mañueco eligen a Vox y abandonan a Ceuta y a su presidente Vivas",aseguró.