El foco mediático sigue en Ceuta. Hoy, visitan la ciudad el expresidente Aznar y la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato. Asimismo, comparecen en el Congreso para dar explicaciones sobre la crisis los ministros Bolaños, Víctor Torres y García. Se celebra también la Conferencia Sectorial de Infancia en la que se intentarán aprobar los 25 millones para menores en Ceuta.
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Extremadura, Castilla y León y Aragón dan plantón a Infancia en la conferencia sobre los menores migrantes en Ceuta
Vox anunció hace semanas que no acudiría a la Conferencia Sectorial de Infancia que pretende aprobar un presupuesto extraordinario de 25 millones de euros para la acogida de menores migrantes en Ceuta.
Las comunidades en las que tienen competencias en Juventud e Infancia (Extremadura, Castilla y León y Aragón) por sus acuerdos de coalición con el PP no se presentarán porque se oponen tanto a esta transferencia como al reparto de los menores entre las comunidades autónomas.
Ayer, la ministra del ramo, Sira Rego, criticó que dichas autonomías eligieran a Vox y abandonaran a Ceuta.
"Los gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León han enviado una carta al Ministerio de Juventud e Infancia para rechazar la transferencia de 25 millones de euros a Ceuta. Guardiola, Azcón y Mañueco eligen a Vox y abandonan a Ceuta y a su presidente Vivas",aseguró.
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Bolaños comparece en el Congreso para dar explicaciones sobre su gestión de la crisis de Ceuta
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, comparece a petición propia en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional. Una sesión extraordinaria para dar explicaciones sobre su gestión en la crisis migratoria de Ceuta.
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Torres comparece hoy en el Congreso para explicar su papel como "mando único" en Ceuta y los recursos disponibles
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, comparecerá este jueves en sesión extraordinaria ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso para dar cuenta de su papel como responsable del 'mando único' en la crisis migratoria en Ceuta, con el objetivo de reforzar la coordinación entre las distintas autoridades y administraciones implicadas.
La decisión del Gobierno llegó este martes tras la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional presidida por Pedro Sánchez después de la entrada a finales de julio de más de 80.000 migrantes desde Marruecos a la ciudad autónoma.
La nueva autoridad funcional está acompañada de un órgano colegiado en el que estarán representados el Gobierno de Ceuta, con su presidente, Juan Jesús Vivas; la Delegación del Gobierno; el Centro Nacional de Inteligencia; el Departamento de Seguridad Nacional y once ministerios implicados en la gestión de la crisis.
El Ejecutivo ha defendido que la situación ha entrado en una "nueva fase" que requiere reforzar la coordinación entre las administraciones.
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López Miras convoca este jueves un Consejo de Gobierno tras la llegada de otra lancha rápida con inmigrantes a la costa
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado la convocatoria de un Consejo de Gobierno este jueves en Cartagena tras la llegada este pasado miércoles, con "total impunidad", de una nueva lancha rápida con inmigrantes al litoral murciano.
En un mensaje en X, López Miras ha calificado de "inadmisible" la "dejación de funciones" del Gobierno de España y ha denunciado que la Guardia Civil continúa "sin medios para frenar a las mafias".
Otra lancha rápida con inmigrantes ha llegado esta mañana a las costas de la #RegióndeMurcia con total impunidad.— Fernando López Miras (@LopezMirasF) August 26, 2026
Ante la gravedad de la situación, el Consejo de Gobierno se reúne mañana en Cartagena.
La dejación de funciones del Gobierno de España es inadmisible, no puede ser… pic.twitter.com/ZAKvsmjgg7
Ante esta situación, el jefe del Ejecutivo autonómico ha exigido el "control" del litoral de la Región, al tiempo que ha señalado que sigue a la espera de una respuesta por parte del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez.
Cabe recordar que López Miras remitió una carta a Sánchez para reclamar un refuerzo urgente de los efectivos de la Guardia Civil y de los medios marítimos y tecnológicos de vigilancia, tras la llegada continuada de lanchas rápidas con inmigrantes durante los últimos días.
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Aznar visita este jueves la ciudad de Ceuta en plena crisis por la entrada masiva de inmigrantes
El expresidente del Gobierno José María Aznar visitará este jueves Ceuta con motivo de la crisis que vive la ciudad autónoma desde finales de julio tras la entrada masiva de unos 80.000 inmigrantes desde la frontera con Marruecos.
Aznar tiene previsto reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, y con miembros de su gobierno en la sede de la Asamblea y también firmará en el libro de honor de la Ciudad, en la Alcaldía Noble, según ha precisado FAES.
Por último, el expresidente participará en un acto institucional en el Salón del Trono junto a Vivas, donde se prevé que ambos pronuncien "unas palabras".
La fundación que dirige el expresidente Aznar criticó al Gobierno de Pedro Sánchez por su incapacidad en la gestión de la crisis migratoria y le acusó de no haber previsto el "efecto llamada" que supuso la sentencia del Tribunal Supremo, que prohíbe las devoluciones en caliente.
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La fiscal general del Estado se reunirá este jueves con Vivas en una visita a Ceuta y acudirá a un centro de menores
La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, se reunirá con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, este jueves en la ciudad autónoma y visitará un centro de menores tras la llegada de decenas de miles de migrantes el pasado 30 de julio.
Según ha informado la Fiscalía General del Estado, Peramato visitará Ceuta junto a la fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago y la fiscal de Sala Coordinadora de Menores de la FGE, Teresa Gisbert.
Además, Peramato se reunirá con el delegado del Gobierno de la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano.