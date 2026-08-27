Aznar pide una política exterior que "no deje a España aislada, a merced de cualquier extorsión y sin aliados ante una crisis"

Juan Bravo, Ana Botella, Juan Jesús Vivas y José María Aznar, este jueves en la sede del Gobierno de Ceuta. Efe

Las claves

Las claves Generado con IA José María Aznar reclama una política exterior que evite el aislamiento de España y la exponga a extorsiones o falta de aliados en situaciones de crisis. Durante su visita a Ceuta, Aznar denuncia la violación de la integridad territorial española y urge restaurar el orden, la seguridad y la normalidad en la ciudad. El expresidente advierte que la soberanía nacional es irrenunciable y defiende la necesidad de estabilizar permanentemente la frontera con Marruecos. Aznar respalda la postura del PP, pide firmeza ante la inmigración ilegal y destaca la importancia de Ceuta y Melilla para el futuro de España.

El expresidente José María Aznar ha reclamado este jueves en Ceuta "una política exterior que no deje a España aislada, a merced de cualquier extorsión, y sin aliados con los que contar en las crisis".

Aznar ha pronunciado estas palabras durante una visita a la ciudad autónoma, en la que ha estado acompañado por Ana Botella, para mostrar su apoyo y solidaridad a los ceutíes.

Durante el acto institucional celebrado en la sede del Gobierno de la ciudad, Aznar ha denunciado que "en Ceuta se ha violado la integridad territorial de España".

Por eso, ha indicado, "la primera obligación que debe asumirse es la de recuperar el orden, la seguridad y la normalidad, tan notoriamente conculcados desde hace ya más de un mes".

Y ha advertido de que "la soberanía nacional no tiene vacaciones: una vez agredida, solo cabe restaurarla. Pero defender la integridad nacional no es inventarse un relato", ha dicho en alusión a la actitud que ha adoptado el Gobierno.

El expresidente ha respaldado la posición del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ha recalcado que "quien asalta nuestra frontera no puede permanecer en territorio nacional".

También ha dirigido otra crítica velada al actual Gobierno, al sugerir que está más preocupado de "lo que se piense o se diga al otro lado de la frontera", que de "lo que piensan y sienten los ceutíes".

Y ha pedido tomar nota para el futuro, tras la entrada masiva de cerca de 80.000 inmigrantes ilegales en Ceuta el pasado 30 de julio, cuando Marruecos celebraba el Día del Trono.

"Esta ha sido la mayor, pero no la primera avalancha", ha recordado el expresidente, "debe ser la última que nos sorprenda inermes".

Por ello, ha considerado urgente "estabilizar nuestra frontera más expuesta, y hacerlo de forma permanente".

Ha recordado que se trata de una infraestructura crítica, ya que se trata, también, de la frontera de Europa en el norte de África.

Para lograr este objetivo, ha dicho Aznar, "sólo cabe la firmeza", pues cualquier muestra de debilidad dará paso a nuevas provocaciones.

Más allá de esta crisis, Aznar ha considerado necesario "un completo cambio de rumbo en la dirección política del país, para que cuando la Nación sea puesta a prueba, todo el mundo tenga muy claro que el Estado responderá".

"Urge despejar todas las incertidumbres que nublan el presente de Ceuta y Melilla", ha añadido, "Ceuta es España, el futuro de Ceuta es el futuro de España".

El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha señalado que, desde su primer día de mandato, Aznar tuvo claro que los riesgos y amenazas que padecen Ceuta y Melilla por su ubicación geográfica exige "un esfuerzo decidido y enérgico" del Estado para "garantizar su seguridad y estabilidad, como el bienestar de sus ciudadanos".

Por ello impulsó la incorporación de Ceuta y Melilla al Consejo de Política Fiscal y Financiera con voz y voto, y en todas las conferencias sectoriales, en igualdad de condiciones con el resto de CCAA.

Vivas también ha recordado los planes Ceuta Activa y Melilla Activa, con inversiones como el nuevo hospital universitario, la reforma de todas las infraestructuras de aguas, la biblioteca pública Adolfo Suárez o el helipuerto civil para mejorar su conexión con la Península.

Pero también ha mencionado la crisis del islote Perejil, como el momento más crítico en las relaciones entre España y Marruecos.

En aquel incidente, ha rememorado, "se puso a prueba de manera intencionada hasta qué punto España estaba dispuesta a defender nuestra soberanía".

"La respuesta de Aznar fue inequívoca", ha añadido, "que nuestra integridad y soberanía son innegociables, y se defienden con todos los medios y capacidades del Estado".

Un principio que, a su juicio, "debería mantenerse siempre por la dignidad y el prestigio internacional de España".