León, el diputado del PSOE crítico con Ferraz, presente en las protestas de Ceuta: "Fuimos muchos militantes"

León reconoció la labor de la Policía y el Ejército durante la crisis, diferenciando sus críticas hacia el Gobierno de la actuación de los cuerpos de seguridad.

El diputado justificó su presencia en la manifestación por el impacto negativo en la vida de los ceutíes, especialmente en los niños y jóvenes privados de espacios de ocio.

León criticó públicamente la gestión del Gobierno y la Delegación en la crisis migratoria, defendiendo que los espacios deportivos no se conviertan en centros de acogida.

Melchor León, diputado del PSOE en Ceuta, participó en protestas contra los planes del Gobierno para realojar inmigrantes en instalaciones urbanas.

El diputado del PSOE en la Asamblea ceutí Melchor León participó este miércoles en las protestas convocadas contra la visita del mando único de la crisis, el ministro Ángel Víctor Torres, y que reclamaron también la dimisión del delegado del Gobierno, Miguel Pérez Triano, tras conocerse los planes del Gobierno para realojar a los inmigrantes.

León, que ha sido amenazado por Ferraz con la apertura de un expediente tras sus críticas a la gestión de la crisis, se sumó a una movilización en la que, según reconoce, había "muchísimos militantes del PSOE".

En algunas imágenes, se ve al socialista megáfono en mano afirmando que "esto no se trata de colores políticos" y que "el delegado del Gobierno nos ha dejado abandonado y mentido durante 26 días". A continuación, el público empieza a corear la palabra dimisión.

El socialista ceutí mantiene así su pulso con la dirección federal del partido y vuelve a cuestionar públicamente los planes del Gobierno de Pedro Sánchez para hacer frente a la llegada masiva de inmigrantes. En concreto, rechaza que se habiliten espacios en pleno núcleo urbano para acogerlos.

Melchor Leon, con dos cojones.

Aplicos el cuento.

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"Salimos porque no queríamos que los polideportivos se convirtieran en un CETI", explica León. El diputado considera que utilizar estas instalaciones supondría privar a los vecinos, especialmente a los menores, de uno de los pocos espacios de ocio y actividad que tienen.

"La única poca libertad que tienen los jóvenes y los niños es la de hacer deporte", sostiene.

Los manifestantes también se opusieron a que la antigua fábrica de harinas y el Acuartelamiento General Fiscer puedan convertirse en espacios de acogida. León defiende que los asentamientos deben concentrarse en el Tarajal y permanecer alejados de la población.

El diputado socialista justifica su presencia en la protesta por el impacto que la crisis está teniendo en la vida cotidiana de los ceutíes.

"Si ya nuestros niños no han tenido ni fiestas patronales, ni playas y las personas mayores no pueden salir, los jóvenes se quedan sin hacer deporte de aquí a diciembre, porque esto va para largo, pues no nos parecía justo y nos manifestamos", afirma.

Además, León registró hace unos días una petición para que se suspenda el inicio de las clases ya que los colegios se encuentran dañados por actos vandálicos y hay centros escolares que han sido destinados al acogimiento de menores.

La movilización tuvo lugar después de que el Gobierno planteara distintos emplazamientos para hacer frente a la situación de emergencia provocada por la llegada masiva de migrantes. Tras las protestas, el Ministerio de Política Territorial aseguró que los espacios que finalmente se habiliten se decidirán "desde el consenso".

Aunque esos emplazamientos figuran en el decreto aprobado por el Ejecutivo, el Gobierno sostiene que solo se utilizarán si se produce una situación extrema, que considera improbable.

Las protestas continuarán este miércoles a las 19.30 horas con una marcha desde el Instituto Siete Colinas hasta la Delegación del Gobierno, en la que se volverá a reclamar la dimisión del representante del Ejecutivo en Ceuta.

León, no obstante, distingue entre sus críticas al Gobierno y la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante la crisis. El diputado socialista reivindica el trabajo realizado por la Policía y el Ejército.

"Hicieron un grandísimo trabajo en todo momento, se vio la parte más humana, la policía lloró cuando le aplaudimos en la puerta de delegación. Son nuestro mayor orgullo nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el Ejército", afirma.