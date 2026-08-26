Feijóo pide la Comisión de Secretos Oficiales tras "el desbarajuste de versiones" de Robles y Marlaska "sobre Ceuta"

Las claves

Las claves Generado con IA Feijóo exige la convocatoria inmediata de la Comisión de Secretos Oficiales tras las discrepancias entre Robles y Marlaska sobre la crisis de Ceuta. La ministra de Defensa afirma que el CNI alertó sobre la llegada masiva de migrantes, mientras que Marlaska niega la existencia de esos informes. El presidente del PP denuncia un "desbarajuste de versiones" en el Gobierno y acusa a los ministros implicados de no cumplir con sus responsabilidades. El papel del Centro Nacional de Inteligencia y la gestión de la información previa a la crisis en Ceuta es el principal punto de discordia entre los ministros.

El presidente del PP y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a pedir la convocatoria de la Comisión de Secretos de Estado, tras las declaraciones realizadas por la ministra de Defensa, Margarita Robles, con relación a la información que el CNI manejaba previamente sobre la crisis de Ceuta.

Robles volvió a romper con la narrativa de Moncloa. Mientras la titular de Defensa defiende que los servicios de inteligencia españoles no solo tenían la información, sino que informaron del peligro de la llegada masiva de migrantes a la frontera con Marruecos, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, continúa afirmando que dichos informes no existían.

"Este desbarajuste de versiones sobre lo ocurrido en Ceuta hace imprescindible la convocatoria inmediata de la Comisión de Secretos Oficiales. La solicitamos el pasado 5 de agosto y, a estas alturas, ya no admite más demora", ha compartido Feijóo en un mensaje en redes sociales.

"Está tan claro que alguien miente como que ninguno ha cumplido con su responsabilidad. Y tanto los ceutíes como el resto de españoles se merecen un Gobierno que respete y defienda la dignidad de la nación", ha añadido.

El informe del CNI

Uno de los puntos de discordancia en el Gobierno ha sido el papel que jugó el Centro Nacional de Inteligencia en las semanas previas a la crisis. Mientras Marlaska afirmó desde el primer momento que "no había ningún informe" que alertara de la llegada masiva de migrantes a Ceuta, Robles afirmaba en la Comisión de Defensa del Congreso que “realizaron la labor que les es exigible y proporcionaron la información requerida”, dejando caer que esta comunicación se produjo de manera verbal.

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