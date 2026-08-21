El Gobierno rectifica y admite que no informó a Ceuta de su plan de trasladar a la Península a las 500 niñas inmigrantes

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno ha admitido que no informó al Ejecutivo de Ceuta sobre el plan de trasladar a 500 niñas migrantes a la Península. El secretario de Estado, Rubén Pérez Correa, afirma que no se ha presentado aún una propuesta concreta al gobierno ceutí. El traslado podría iniciarse en pocas semanas y se están preparando expedientes individualizados para las menores debido a la saturación de recursos. La propuesta definitiva incluirá un convenio y fondos específicos, y requiere la firma y colaboración de la ciudad de Ceuta.

El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, ha admitido que su departamento no remitió al Ejecutivo ceutí el plan para trasladar a las 500 niñas migrantes a la Península, como aseguró el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. Aunque la titular del ministerio, Sira Rego, desmintió que Vivas no tuviera constancia.

"Yo misma trasladé personalmente al presidente Vivas todas las vías posibles en la reunión del 8 de agosto y él vio bien explorarlas. TODAS", decía la ministra en un mensaje en la red social Bluesky. "No puede decir que no tiene constancia", apostillaba.

Ahora, Pérez Correa ha afirmado en una entrevista en RNE que "si lo que quiere el gobierno de Ceuta es una propuesta concreta, por supuesto que la va a tener", haciendo referencia a que el Gobierno no ha trasladado un plan definido sobre el traslado de migrantes menores a la Península, pese a haber barajado las opciones con el presidente, como explicaba Rego.

Vivas aseguró en una rueda de prensa conjunta con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el pasado miércoles, que no había recibido ninguna propuesta en esta dirección por parte del departamento. A lo que respondía la ministra diciendo que la cuestión se le trasladó en la reunión que compartieron ambos el pasado 8 de agosto en Ceuta.

Pérez Correa ha enmarcado las declaraciones de Vivas en una "rueda de prensa muy compleja con su secretario general diciendo públicamente que no a esa situación" y ha garantizado que la iniciativa ha "sido trasladada no solo a los consejos del Gobierno ceutí, sino también a su propio presidente" y que Vivas se refiere a que "no tiene una propuesta concreta".

El secretario ha afirmado que espera que el traslado anunciado pueda iniciarse en "pocas semanas" y ha informado de que ya se están preparando los expedientes individualizados de cada niña "porque en una situación de unos recursos saturados, es un peligro especialmente para las niñas". Ha añadido que el procedimiento "es bastante más rápido que el de Real decreto ley".

El secretario de Juventud e Infancia ha asegurado que su departamento "hará una propuesta concreta", después de haber estado "trabajando desde esta semana con empresas y entidades sociales", en la cual incluirán la "consignación de parte de los fondos que hemos dispuesto a la ciudad".

Esta propuesta se "consustanciará en un convenio que tiene que firmar la ciudad con la entidad como ya se ha hecho en numerosas ocasiones", ha argumentado.

"Fuimos capaces de que en un plazo muy corto, cumpliendo prácticamente el horizonte de un mes, más de 600 niños de Canarias salieran a recursos de estas entidades con las que hemos hablado, que son las que tienen plaza en Península", en referencia a la sentencia del Supremo que obligaba al Estado a hacerse cargo de los menores de Canarias solicitantes de asilo.

Según ha indicado, "el operativo del Estado, el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Inclusión, el ministerio de Juventud e Infancia, el de Interior, lo pueden hacer, solo falta la voluntad de Ceuta que, por lo que se ha hablado con la ciudad, con su área de menores, con su consejero de Presidencia, es una opción que está encima de la mesa".

"Es factible que si nos arremangamos, somos capaces en un plazo de pocas semanas de tener a estas niñas en recursos", ha planteado Pérez Correa.