El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se reunirá este jueves con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y mantendrá un encuentro con representantes de la Confederación de Empresarios y de la Cámara de Comercio, tres semanas después de la entrada masiva.

Según ha informado el Ejecutivo andaluz Moreno va a visitar la ciudad autónoma un día después que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Se trata del primer presidente autonómico en reunirse con Vivas desde el comienzo de la crisis migratoria.

Moreno trasladó a Vivas la "solidaridad" de Andalucía con el "pueblo hermano" en "varias conversaciones" entre ambos mandatarios durante los días de la entrada masiva. La Junta ha defendido que "Andalucía está hermanada con Ceuta históricamente".